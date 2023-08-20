Экс-през Атамбаев возвращается в Кыргызстан, - Канат Кожоев

06:05 22.08.2023

21 августа 2023 - Канат Кожоев



Алмазбек Шаршенович – человек слова. Сказал, что вернется, - и возвращается. Можно сказать – въезжает на белом коне. С большой помпой, красиво, дорого-богато. Еще бы цыган с пляшущим медведем: "К нам приехал наш любимый Атамбаев дааарагой!"…



Очередное пришествие бывшего президента отметилось художественной выставкой его дочери Алии Шагиевой. Так же было в сентябре 2021 года… Так, да не совсем. Выставка двухгодичной давности проводилась прямо под открытым небом, на площади Ала-Тоо. И представляла она собой, с одной стороны, подарок к дню рождения отца художницы, а с другой стороны – художественный протест против произвола властей и политических репрессий.



"Идея этого мероприятия пришла не в один вечер, - делилась тогда с журналистами художница Алия Шагиева. – Это копилось несколько лет. Основной составляющей была боль, которую я решила трансформировать"…



Боль трансформировалась в инсталляцию под названием "Решеткой не сломить нам волю" и еще несколько картин на ту же репрессивно-депрессивную тематику. Там же, на площади, был установлен шатер, где желающие могли скромно попить-поесть. А сама девушка, устроившая в центре Бишкека эдакое протестное мероприятие, то ли случайно, то ли намеренно смешала в кучу несовместимое: картины про клетки и чахнущие в неволе деревья – и веселые мыльные пузыри с бодрой музыкой.



Народ тогда так, собственно, и не понял: надо горевать по поводу брошенного в тюрьму Алмазбека Шаршеновича или танцевать под зажигательные ритмы; восхищаться стойкостью и мужеством опального экс-президента или надувать радужные мыльные пузыри…



18 августа 2023 года в Бишкеке, в музее ИЗО, вновь открылась персональная выставка Алии Шагиевой. Теперь художнице уже не до легкомысленных мыльных пузырей. По словам самой Алии, эта выставка "призывает к саморефлексии, знакомству с собой и напоминает о важности наблюдения за ощущениями, мыслями и их причинами". Мудрено. А вот дальше идет вполне понятное рассуждение: "Некоторые люди говорят, что нужные двери всегда открываются с легкостью. Не стучите, где закрыто. На самом деле я думаю, что некоторые двери даются для того, чтобы открывать их пинком с ноги. Чтобы понимать, на что ты готов пойти ради реализации своих целей".



Вот это больше похоже на правду и на жизненное кредо ее отца Алмаза Атамбаева. Который именно так, с ноги пытается открыть закрывшуюся для него дверь. И доказать всем и каждому: для реализации своих целей он готов пойти если и не на все, то на очень многое.



Сам отец художницы на открытии выставки не присутствовал. Зато присутствовал нынешний лидер партии социал-демократов Темирлан Султанбеков. Который, кроме прочего, приоткрыл – нет, не дверь, а завесу тайны над планами своего идейного вдохновителя: "Алмазбек Шаршенович сейчас находится в Испании и проходит реабилитацию. Скоро ему предстоят еще три операции". В Кыргызстан Атамбаев, по словам его адъютанта, вернется, а вот вернется ли в большую политику? "Только если его вынудят".



Какой смысл молодой лидер социал-демократов вложил в эту фразу? Что значит "если вынудят"? Кто или что может вынудить ушедшего было с политической арены Атамбаева после трех запланированных операций провести еще одну спецоперацию под кодовым названием "I"ll be back"? Эти терминаторские слова вместе с "если вынудят" звучат как угроза. В той ли сейчас ситуации бывший президент и его душеприказчик Султанбеков, чтобы кому-то косвенно угрожать?



Вернисаж, не в пример событию двухгодичной давности, прошел по-настоящему сыто-пьяно. Тут уж не скромный шатер для утоления голода и жажды, а настоящая скатерть-самобранка. Гости угощались от души, попутно созерцая картины с позитивными и обнадеживающими сюжетами и так же попутно прислушиваясь к Султанбекову, обещающему "вынужденное" возвращение шефа в большую политику.



И невдомек кыргызскому Терминатору, что не совсем, мягко говоря, уместны такие пиры во время чумы. Что едва сводящий концы с концами народ не поймет и не оценит такого безудержного веселья, ничем не обоснованного оптимизма вкупе с неуместной щедростью и расточительностью. Кто-то, наблюдая со стороны этот пир духа и плоти, наверняка задумался, на какие благородные цели мог бы возвращенец Атамбаев потратить свое богатство. О котором он так же неуместно периодически напоминает бедствующим согражданам.



Ждет ли народ Атамбаева? Желает ли его опять на царство? Большой вопрос. Понять, простить и принять можно того, кто признал свои ошибки и покаялся. Сидя в тюрьме, Алмазбек Шаршенович вроде бы делал и первое, и второе. Но стоило ему выйти… Как тут же стало очевидно: раскаянием и не пахнет.



Если кто-то и ждет в Кыргызстане Атамбаева, так это Омурбек Бабанов. Который, наверное, хотел бы заглянуть в глаза своему кровному побратиму, изрядно подпортившему ему жизнь и сломавшему карьеру. Бессовестно пихнувшему вперед него печально памятного Сооронбая Жээнбекова.



Тогда, проиграв президентские выборы, Бабанов повел себя благородно. Не стал бузить, собирать толпы сочувствующих, раскачивать общественно-политическую ситуацию. Он и потом, когда Атамбаев хотя бы на словах признал свою неправоту и пошел на площадь с ним плечом к плечу, - оставался таким же благородным. Бабанов и сейчас не кидается на Атамбаева с претензиями и обвинениями. Но ждет…