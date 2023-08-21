 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Пекине заявили о поимке американских шпионов, - Владимир Скосырев
06:08 22.08.2023

Власти КНР призывают граждан искать скрытых врагов
Владимир Скосырев
21.08.2023

Министерство госбезопасности КНР считает, что выявлять агентов ЦРУ надо всем миром.
Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР объявило о том, что двое китайских граждан были завербованы разведкой США. Один в сети ЦРУ попался в Японии, второй – в Италии. Публикация о поимке двух шпионов последовала за вступлением в силу закона о противодействии шпионажу в КНР.
Пол и полные имена арестованных власти не раскрыли. Согласно данным МГБ, опубликованным в соцсетях, фамилия одного из них Хао. То ли желая посильней заинтриговать трудящихся, то ли, напротив, не желая детализировать свое сообщение, МГБ раскрыло только отдельные детали того, как Хао попался или попалась на удочку потенциального противника. Подозреваемому 39 лет, и это кадровый работник одного из министерств, выехавший в Японию на учебу, передало агентство Reuters, изложившее информацию МГБ.

Завербовал Хао некто Тэд, сотрудник посольства США в Японии. Он приглашал Хао в рестораны, делал китайскому гражданину или гражданке подарки. А затем попросил написать доклад, пообещав заплатить за это. Срок службы Тэда в Японии заканчивался, и он познакомил Хао с коллегой по имени Ли Цзюнь. После этого Хао и Ли вступили в "отношения кооперации". Когда Хао оканчивал или оканчивала учебу, Ли выложил карты на стол, признавшись, что служит в ЦРУ. Ли призвал Хао вернуться в Китай и начать работать на "критически важное подразделение". Хао вернулся (вернулась) в Китай, стал работать в госучреждении, снабжать ЦРУ разведывательной информацией, получая за это плату.

Всю эту историю, которая могла бы послужить сюжетом для приключенческого фильма, МГБ обнародовало после того, как две недели назад раскрыло, как другой китаец был завербован американцами в Италии.

Возникает вопрос: почему Пекин сделал достоянием гласности эти события сейчас? Как отмечают западные СМИ, в июле вступил в силу закон о противодействии шпионажу. Он запрещает передачу информации, имеющей значение для национальной безопасности и национальных интересов. Что имеется в виду, в документе не раскрывается. Закон дает властям право получать доступ, в том числе, к электронному оборудованию подозреваемых.

Отсюда можно заключить, что публичные разоблачения двух агентов ЦРУ – это еще один шаг спецслужб в кампании, направленной на то, чтобы убедить массы проявлять бдительность и информировать "компетентные органы" о людях, совершающих подозрительные поступки.

Удивительно, но Вашингтон, не боясь обвинений, что он заступается за своих агентов, выразил тревогу по поводу закона. Как указали США, иностранные компании могут быть наказаны за то, что они ведут обычный бизнес. В последние годы в Китае были арестованы десятки иностранных и китайских граждан по подозрению в шпионаже. В частности, в марте был задержан директор японской фармацевтической компании Astellas Pharma. А австралийский журналист Чэн Лэй находится в заключении с сентября 2020 года.

К полемике подключился даже Центр контрразведки и безопасности США. В своем докладе он указал, что закон предоставляет китайским органам возможность принуждать китайцев, работающих на иностранные фирмы, к сотрудничеству. А посол США в Китае Николас Бэрнс заявил, что гонения на американский бизнес политически мотивированы и без последствий не останутся.

Центр контрразведки и безопасности США 18 августа предостерег частные американские компании, работающие в области космоса, о том, что китайская и российская разведки пытаются украсть у них новые технологии и готовят кибератаки, имеющие целью обнулить применение американцами боевых спутников. Как утверждает в своем бюллетене Центр, есть попытки внедрить в американские космические фирмы китайских и русских агентов.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Хотя Джозеф Байден обещал после ухода Дональда Трампа нормализовать связи с КНР, это не получается. Более того, по мере приближения президентских выборов в США градус антикитайской риторики будет повышаться. Уже сейчас многие китайские ученые, временно работающие в США, ощущают на себе, что атмосфера недружественная. Кое-кого из них даже обвиняли в шпионаже. Так что публикацию сведений об агентах ЦРУ в китайских соцсетях можно расценить как ответ на политику американских властей. А закон о противодействии шпионажу призван напомнить китайцам, чтобы они не теряли бдительности, смотрели в оба. Это имеет прецедент в истории Китая.

При Мао Цзэдуне одно время раздували шпиономанию. Тогда она была направлена против тех, кто сомневался в учении "великого кормчего". Сейчас за неподобающие настроения никого не преследуют. Но закон напоминает гражданам, работающим с иностранцами, чтобы они не расслаблялись и не допускали утечек государственных секретов".

Источник - НГ
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