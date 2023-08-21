Тройственный союз: США созвали саммит с Южной Кореей и Японией

06:18 22.08.2023 Вашингтон, Сеул и Токио договорились сдерживать Москву, Пекин и Пхеньян

Ксения Логинова



Американский президент Джозеф Байден встретился в Кэмп-Дэвиде с лидерами главных союзниц США в Азии - Японии и Южной Кореи. Вместе с японским премьер-министром Фумио Кисидой и южнокорейским главой Юн Сок Елем Байден обсудил сдерживание КНДР, России и Китая. Также стороны договорились углублять оборонное сотрудничество и создать горячую линию связи для обсуждения угроз. Пекин и Москва раскритиковали итоги встречи, отметив, что это лишь усиливает вражду между государствами, а также подрывает стратегическую безопасность других стран. Подробности - в материале "Известий".



Горячая линия трех союзников

"У нас будет горячая линия для обмена информацией и координации действий при возникновении кризисных ситуаций в регионе", - прокомментировал глава США итоги встречи в американской резиденции Кэмп-Дэвид. Байден также пообещал начать "новую эру" в отношениях с Сеулом и Токио - важными союзниками Вашингтона в Тихоокеанском регионе. Американский лидер был в приподнятом настроении, много улыбался и похлопывал своих гостей по плечам.



Последние десятилетия взаимодействие между Южной Кореей и Японией складывалось непросто - во многом из-за японской оккупации полуострова с 1910 по 1945 год. Во время Второй мировой войны около 200 тыс. корейцев были обращены японцами в сексуальное рабство.



Сеул требовал компенсации. Вначале Токио выступал категорически против, однако впоследствии сторонам удалось договориться по этому вопросу, смягчить длившуюся десятилетиями напряженность и уладить исторические разногласия.



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Теперь связи между тремя государствами "станут определяющими трехсторонними отношениями в XXI веке", заверил координатор Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл.



Нарастить давление на Пхеньян

По итогам переговоров лидеры договорились ежегодно устраивать саммиты и встречи "на всех значимых уровнях" - ранее переговоры проходили время от времени и только на полях других международных площадок.



Американские власти также объявили об укреплении оборонного сотрудничества и разработанном на много лет вперед плане военных учений во всех сферах. Речь идет об углублении координации в сфере противоракетной обороны, улучшении обмена разведданными, а также о "новых инициативах в области энергетической и экономической безопасности".



Часть встречи была посвящена обсуждению КНДР. Накануне переговоров стало известно, что президент США неоднократно предлагал северокорейскому лидеру встретиться и начать диалог без предварительных условий. Однако ответа от Пхеньяна Вашингтон так и не получил. В связи с этим участники саммита решили сосредоточиться на том, как усилить сдерживание Северной Кореи.



В итоговом коммюнике говорится, что страны "настоятельно призывают КНДР отказаться от ядерной и баллистической программ", а также выражают приверженность "расширению сотрудничества в области противоракетной обороны для противодействия угрозам КНДР".



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На фоне саммита в Кэмп-Дэвиде США созвали заседание в Собвезе ООН, посвященное ситуации с правами человека в КНДР. Инициативу не оценили ни Москва, ни Пекин. Китай выступил против обсуждения темы в Совбезе ООН, а российский первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал эту инициативу "не более чем циничной и лицемерной попыткой США и их союзников продвинуть собственную политическую повестку, отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе, а также нарастить давление на Пхеньян".



Сдержать Россию и Китай

Помимо КНДР встречу посвятили вопросу сдерживания России и Китая. "Мы обязуемся продолжать оказывать помощь Украине, вводить скоординированные, жесткие санкции против РФ и ускорять снижение зависимости от российской энергетики", - говорится в итоговом документе.



В части, посвященной Китаю, участники саммита "решительно выступили против односторонних попыток изменять статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе".



Российская сторона отметила, что в рамках "концепции расширенного сдерживания" США, Японии и Южной Кореи их военная активность в регионе постоянно усиливается. В частности, это касается наращивания взаимодействия в военной сфере и все более масштабного характера военных учений.



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Пекин также осудил итоги саммита в Кэмп-Дэвиде. "Китайская сторона четко обозначила свою позицию. Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона", - сообщили в посольстве Китая в США.



Со своей стороны пресс-секретарь китайской дипмиссии в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что Пекин "выступает против формирования соответствующими странами различных клик и их практики обострения конфронтации на фоне создания угрозы стратегической безопасности других стран".



Президент Кореи Юн Сок Ель, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Кишида Фумио на совместной пресс-конференции после трехсторонних переговоров в Кэмп-Дэвиде, 18 августа 2023 года

Президент Кореи Юн Сок Ель, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной пресс-конференции после трехсторонних переговоров в Кэмп-Дэвиде, 18 августа 2023 года



В посольстве подчеркнули, что это лишь усиливает вражду [между странами], а также подрывает стратегическую безопасность других государств.



Укрепление горизонтальных связей

Основной итог саммита - это стремление США укрепить горизонтальные связи между своими азиатскими союзниками, считает эксперт клуба "Валдай", заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



- Тем самым они серьезно изменят региональную архитектуру, потому что традиционно американская система союзов в Азии представляла собой "хаб и спицы" - сильные связи каждого союзника с Вашингтоном при минимально горизонтальных отношениях между ними, - отмечает аналитик.



И при чем здесь противостояние с Китаем в регионе

По его словам, главной проблемой был и до сих пор остается японо-корейский исторический антагонизм.



- Сейчас США ориентированы именно на укрепление горизонтальных связей между странами, обязательство консультироваться в случае возникновения угрозы, настаивают, чтобы Япония и Южная Корея проводили консультации по вопросам безопасности между собой. Это такой шаг к еще большей консолидации американских союзников и партнеров на антикитайской и антироссийской основе, - резюмировал эксперт в беседе с "Известиями".



Директор института РУССТРАТ Елена Панина, в свою очередь, считает, что формирование "северного контура" против Китая вошло в стадию институционализации.



- И Южную Корею, и Японию объединяет важнейшее обстоятельство: обе страны фактически являются колониями Америки. Поэтому сосредоточить их на одной цели по сдерживанию КНР - это стандартная задача, с решением которой у Вашингтона не будет никаких проблем, - полагает специалист.



Политолог также считает, что при явной направленности трехстороннего партнерства США, Японии и Южной Кореи в первую очередь против Китая данная конструкция будет и антироссийским инструментом.



- Если говорить про украинский конфликт, то все три страны входят в Контактную группу по обороне Украины. За счет мощностей южнокорейского ВПК идет обеспечение боеприпасами ВСУ, также активно перевооружается и Польша. Все это задел под войну с Россией, - уверена эксперт.



21..08.23 Источник - Известия

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