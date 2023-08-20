Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры. Улкенцы тоже хотят жить

09:10 22.08.2023

В поселке Улкен проходит публичное обсуждение строительства атомной станции. Корреспондент Zakon.kz выслушал мнения "за" и "против".

Ожесточенные споры приверженцев разных точек зрения едва не сорвали выступление акима Жамбылского района Нурлана Ертаса.



Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры



Общественники развернули плакаты и выступили против строительства. Зато жители поселка Улкен поддержали идею аплодисментами. По словам местных, этот проект "даст новое дыхание" Улкену и обеспечит население рабочими местами.



Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев объяснил, почему решение о строительстве АЭС в Алматинской области примут на основании публичных слушаний, а не общенационального референдума.



Подробнее о том, какие есть доводы за и против строительства АЭС в Казахстане, читайте здесь.



И.Мишура