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|Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры. Улкенцы тоже хотят жить
09:10 22.08.2023
В поселке Улкен проходит публичное обсуждение строительства атомной станции. Корреспондент Zakon.kz выслушал мнения "за" и "против".
Ожесточенные споры приверженцев разных точек зрения едва не сорвали выступление акима Жамбылского района Нурлана Ертаса.
Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры
Общественники развернули плакаты и выступили против строительства. Зато жители поселка Улкен поддержали идею аплодисментами. По словам местных, этот проект "даст новое дыхание" Улкену и обеспечит население рабочими местами.
Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев объяснил, почему решение о строительстве АЭС в Алматинской области примут на основании публичных слушаний, а не общенационального референдума.
Подробнее о том, какие есть доводы за и против строительства АЭС в Казахстане, читайте здесь.
И.Мишура