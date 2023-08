Премьер Хун Сен сдал власть в Камбодже своему сыну - генералу Хун Мане

10:47 22.08.2023

В Камбодже произошла историческая передача власти

Новым главой правительства станет генерал и сын прежнего премьер-министра



В Камбодже в результате исторической передачи власти новым премьер-министром становится сын давнего правителя этой азиатской страны Хун Сена – генерал Хун Мане.



Новоизбранный парламент Камбоджи утвердил военного генерала Хун Мане на посту премьер-министра, завершив историческую передачу власти в быстро меняющейся стране, которой его отец руководил почти четыре десятилетия.



Как пишет The Guardian, 45-летний Хун Мане, получивший западное образование, заручился поддержкой большинства членов Национальной ассамблеи в ходе слушаний, показанных в прямом эфире по телевидению во вторник. Он получил право на эту работу после того, как получил место на парламентских выборах в прошлом месяце, которые широко критиковались как фиктивные.



Его отец, Хун Сен, которого The Guardian называет бывшим партизаном "Красных кхмеров" и самовластным лидером, пообещал оставаться в политике на других должностях по крайней мере в течение десяти лет.



Выпускник военной академии Вест-Пойнт в США, Хун Мане быстро поднялся по служебной лестнице в вооруженных силах Камбоджи и занимал должности начальника отдела по борьбе с терроризмом, заместителя начальника подразделения личной охраны своего отца, главнокомандующего армией и заместителя командующего вооруженными силами.



Новый камбоджийский премьер-министр также высокообразован, имеет степень магистра Нью-Йоркского университета и докторскую степень Британского Бристольского университета по экономике, что резко контрастирует с его отцом, у которого не было формального образования.



Мало что известно о видении Хун Мане Камбоджи, страны с населением в 16 миллионов человек, немногие из которых жили под руководством другого лидера, кроме его отца, отмечает The Guardian.



За его первыми месяцами пребывания на посту главы государства западные крупные державы будут наблюдать в поисках признаков того, выступает ли он за более либеральный подход и улучшение напряженных связей Камбоджи с Западом или планирует сохранить "авторитарный", как выражается The Guardian, статус-кво своего отца и остаться в сфере влияния Китая.



При Хун Сене Камбоджа сблизилась с Пекином, извлекая выгоду из китайских инвестиций. После выборов, которые США осудили как "несвободные" и "несправедливые", президент Китая Си Цзиньпин направил Хун Сену личное поздравительное послание.



Несмотря на переход власти, аналитики говорят, что Хун Сен останется мощной силой. Он останется главой правящей Камбоджийской народной партии (CPP) и заявил, что станет главой Сената и Верховного совета короля.



Андрей Яшлавский

