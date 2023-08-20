Евгений Пригожин ("Вагнер") уже в Африке

11:54 22.08.2023

Пригожин объявился в Африке с первым видео после мятежа



Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прервал публичное молчание, стартовавшее после попытки мятежа в России в конце июня. По телеграм-каналам распространилось его короткое видеообращение на фоне жаркого и пустынного пейзажа.



