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Евгений Пригожин ("Вагнер") уже в Африке
11:54 22.08.2023

Пригожин объявился в Африке с первым видео после мятежа

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прервал публичное молчание, стартовавшее после попытки мятежа в России в конце июня. По телеграм-каналам распространилось его короткое видеообращение на фоне жаркого и пустынного пейзажа.



"Работаем, - произносит Пригожин на видео. - ЧВК "Вагнер" делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку - еще более свободной".

Далее он сообщил, что в ЧВК снова набирают рекрутов - требуются "настоящие богатыри".

Ранее в западных СМИ началось обсуждение возможной связи ЧВК с вооруженными мятежами в ряде африканских стран, в частности, в Нигере. Пригожин эти предположения комментировать не стал, но заявил, что ЧВК продолжает "выполнение задач, которые были поставлены", не уточнив, о чем речь.

После событий 24 июня Пригожин и ЧВК должны были уйти в Белоруссию. Как заявлял президент Александр Лукашенко, он лично участвовал в переговорах с бывшим активным функционером СВО и предложил ему прекратить незаконные действия под гарантии безопасности при переводе сил в соседнюю страну. Впоследствии белорусские власти, включая военное командование, заявляли, что активно взаимодействуют с ЧВК и проводят совместные тренировки, а также что опыт этих бойцов может быть очень полезен вооруженным силам Белоруссии. В конце июля Пригожин дал краткий комментарий африканским СМИ, в котором похвалил президента РФ Владимира Путина за проведение саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.

Ольга Расулова

Источник - МК
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