Зайнидин Курманов: Закон, шокировавший власть и общественность Кыргызстана

13:23 22.08.2023

22 Августа 2023

Закон, шокировавший власть и общественность

Автор: Зайнидин Курманов



Нечасто в Кыргызстане, где самыми любимыми занятиями является переписывание конституций и подготовка революций/переворотов, происходят события, которые могли бы ошарашить одновременно и власть, и общественность. Во время очередного дежурного заседания одного из комитетов Жогорку Кенеша наружу выплыла история с необходимостью выплаты из бюджета страны погибшему при исполнении обязанностей прокурору страховой суммы за 20 лет в размере почти 22 млн сомов. Если бы сумма была отвечающей экономическим возможностям Кыргызстана, история осталась бы никому неизвестной и незаметной. Но дело-то состояло как раз в том, что сумма была неадекватной, астрономической, нереальной, кричащей, скандальной и фантастической... Она нормальна для таких экономических гигантов как Германия или США, Ирландия или Франция, но совсем несбыточна и неуместна для развивающейся страны, которая по уровню ВВП на душу населения находится где-то на 145 месте в мире из 196 стран-членов. Такой страховки в Кыргызстане нет ни у президента страны, ни у других высших должностных лиц, не говоря уже о простых людях. Конечно, человеческая жизнь бесценна, никто с этим не спорит. Конституцию - и законы в целом - нужно уважать и выполнять. Вне зависимости от того, приятен закон или неприятен, выгоден кому-то или нет. Потому, что классическое римское право, из которого вытекает все нынешнее право, неумолимо гласит: "dura lex, sed lex" ("суров закон, но это закон"). Мне как-то неловко напоминать этот известный даже школьникам латинский афоризм обладателям дипломов престижных вузов.



Удивляет другое, как такое фантастическое для нас требование, норма могла вообще появиться в законе развивающейся аграрно-сырьевой страны. До сих пор вездесущие журналисты и нпошники почему-то не раскрывают, кто инициатор этого закона, когда он был принят и какой президент его подписал? Прошел ли документ полноценное трехкратное чтение, как это предусматривает регламент ЖК или нет? Или же тайно был протащен заинтересованными силами. Есть и такая возможность, там где царит беспечность, коррупция и глупость. Умышленно винить прокуратуру в содеянном нет смысла, у них нет права законодательной инициативы. Но которая есть лишь у президента, депутата Жогорку Кенеша и народа (так называемая "народная инициатива").



Зная тайны нашего "мадридского двора", одним из которых является Жогорку Кенеш, считаю, что в нем как в публичном органе очень трудно утаить какую-то информацию, не подлежащую огласке. Мы живем в информационную эпоху и "все тайное рано или поздно становится явью". Однако, несоблюдение процедуры трех чтений законопроектов открывает огромные возможности для злоупотреблений и преступлений, чтобы утаить любую от народа тайну. Как, например, о скандальной прокурорской страховке. Если бы этот документ начал как следует "читаться" в Жогорку Кенеше в первом, втором и третьем чтении, там бы разразился несусветный скандал. Но скандала не было! И судя по тому, как от этой новости оторопели сами депутаты и правительственные чиновники, об этом законе "с подвохом" не знала и сама власть, которая сейчас, наверное, ищет всевозможные предлоги, чтобы не исполнять его.



Я неоднократно писал и предупреждал общественность, политиков, чиновников и депутатов об опасности игнорирования парламентских процедур при принятии законов, ибо нарушения делают эти законы нелегитимными, незаконными. Найдется какой-нибудь принципиальный министр, судья или депутат и плоды многих лет работы государства могут быть "выброшены на ветер". Например, Конституция 2010 года была принята в нарушение Конституции 2007 года. Инициирована нелегитимным Временным правительством в обход использования такой конституционной процедуры, как "народная инициатива". Парламент, правительство, президент были распущены временщиками, но народ то Кыргызстана остался. Народ, который по Конституции является сувереном, источником власти. Надо было заручиться поддержкой 300 тыс. подписей граждан и внести проект Конституции КР 2010 года на референдум. Иными словами можно говорить, что с 2010 по 2020 годы все, что было сделано в Кыргызстане властью, было незаконным.



У меня есть единственная версия происшедшего с прокурорским законом. Он мог быть принят между 2010 и 2020 годами, когда власть усиленно заигрывала с силовиками и создавала для них материальные преференции и всякого рода "ништяки". А закон протащили мимо общественности в самый последний день работы Жогорку Кенеша, когда они уходили на парламентские каникулы. Впрочем, такая же история произошла в Жогорку Кенеше в 2015 году, когда атамбаевское правительство ликвидировало пенсии за особые заслуги, которые, преимущественно, получали малобюджетные деятели науки, искусства и культуры. В этот день без обсуждения нередко принимаются скандальные законы, вызывающие у общественности отрицательный резонанс. Либо нынешний закон был принят тогда, когда работал олигархический Жогорку Кенеш 5-6-го созыва, в котором практически отсутствовала оппозиция, которая могла бы поднять нежелательный шум вокруг непопулярного решения.



Поэтому во избежание новых казусов и скандалов, сохранения политической стабильности и международной репутации страны, соблюдения принципов верховенства права нужно вернуться к строгому соблюдению Конституции, законов и регламента Жогорку Кенеша на всех уровнях власти и общества.



Президент КР С.Жапаров отреагировал на этот скандал и предложил внести законодательные предложения, чтобы отрегулировать законодательный кризис. Но каковы итоги, что сделано, до сих пор неизвестно.



Одним из предложений, которые бы пресекли такую негодную практику законодательной деятельности, я бы предложил сделать в КР все законопроекты "именными". Как это, например, существует во многих демократических странах. Например, в США существует персональная ответственность законодателя, не дающая ему возможности спрятаться за спиной коллег. Всем известны поправки Джексона-Вэника, вводившие экономические санкции против СССР. Или, например, у всех на слуху закон Магнитского, названый по имени скончавшегося в тюрьме Сергея Магнитского. Изначально был направлен в первую очередь против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США. У нас тоже каждый депутат, премьер должен нести личную ответственность за лоббируемые законы, хотя это нетрудно узнать через протоколы и стенограммы заседаний Жогорку Кенеша. В том числе надо ввести и материальную ответственность за счет личных средств, из бюджета ведомства, а не из бюджета государства.



Еще одно предложение, направленное на улучшение качества принимаемых законов, повышение дисциплинированности и ответственности законодателей, а также стимулирующее развитие политических партий. В регламент внести предложение о том, чтобы законопроекты могли инициировать фракции, либо группы депутатов, численностью не менее 5-10 депутатов (для мажоритариев), чтобы усилить весомость законодательных актов. Естественно, что под сомнительными или идиотскими законопроектами, в действительности могут быть и такие, трудно будет собрать определенное количество подписей. И парламент сэкономит драгоценное время и деньги, уже на подходе забраковав такие инициативы. Ведь написание и обсуждение законопроектов стоит для бюджета государства десятки тысяч, а может быть и больше сомов.



Зайнидин Курманов