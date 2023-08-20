Купаясь в Сырдарье разом утонуло 11 казахстанцев (половина - дети). Спасая друг дружку...

13:30 22.08.2023

Трагедия в Казахстане. В реке Сырдарья утонули 11 человек



В акимате Туркестанской области рассказали обстоятельства трагедии, приведшей к гибели 11 человек на реке Сырдарья, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В пресс-службе акимата области сообщили, что 21 августа около 18.00 поступило сообщение от жителей о том, что утонули люди. Из 20 человек, пришедших купаться, 11 утонули. Это пятеро детей и шестеро взрослых.



Из воды извлечено восемь тел, поиски остальных продолжаются. При областном департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб, на место происшествия направлены работники акимата Отырарского района, районного отдела по ЧС, лесного хозяйства, волонтеры, которые сразу же приступили к разыскным мероприятиям.



Всего в разыскных мероприятиях задействованы 144 бригады, 16 единиц техники и шесть плавательных средств. Вопрос находится на непосредственном контроле главы области Дархана Амангельдиевича.



В пресс-службе добавили, что заместители акима области посетили место трагедии. Они также побывали в домах погибших и выразили соболезнования родным. Им окажут соответствующую помощь.



Напомним, ночью 21 августа стало известно, что сразу 11 человек утонули у моста в реке Сырдарья в Туркестанской области.