Хуэйлен Тань: Еще 40 стран просятся вступить в БРИКС

13:34 22.08.2023

Хуэйлен Тань (Huileng Tan)

Международный саммит БРИКС, который состоится на этой неделе в ЮАР, вызывал живой интерес у стран, которым надоели организации, где верховодит Запад.

Business Insider

Германия

22 августа 2023



Свыше 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к блоку из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в котором видят альтернативу международным организациям под руководством Запада, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц ЮАР.



ЮАР примет у себя 15-й саммит блока БРИКС в Йоханнесбурге со вторника по четверг. В ходе мероприятия будет рассмотрена перспектива принятия новых членов.

По данным Reuters, из стран, проявивших интерес, почти две дюжины официально подали заявки на членство в группе, на которую приходится четверть мирового ВВП.

Полный список претендентов ЮАР не опубликовала, но в число заинтересованных стран вошли Иран и Венесуэла, живущие в условиях жестких санкций Запада, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии Индонезия, а также Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.



"Объективная потребность в объединении формата БРИКС никогда не была столь велика, - заявил бывший министр торговли ЮАР Роб Дэвис. - Многосторонние организации - это не то место, куда мы можем обратиться за справедливым и инклюзивным результатом".



И дело не только в разнообразии и становлении многополярного мира.

"Авторитарные державы - например, Саудовская Аравия и Венесуэла - находят БРИКС особенно привлекательным, поскольку сотрудничество налаживается без оговорок о правах человека и гражданских свободах", - написал в прошлый вторник аналитик Эван Фрейдин на сайте Австралийского института международных отношений.



Однако группа БРИКС сама столкнулась с проблемами - из которых отдельно следует упомянуть давнее соперничество между Пекином и Дели, экономический спад в Китае и российскую спецоперацию на Украине.



Как бы то ни было, президент России Владимир Путин лично присутствовать на саммите не будет, потому что ЮАР входит в юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, - и таким образом будет вынуждена подчиниться, если он появится.



Кроме того, у БРИКС пока нет фактического лидера, из-за чего сплоченность организации ниже, чем у западных блоков вроде той же "Семерки", добавил Фрейдин.



Аббревиатуру БРИК по первым буквам стран в 2001 году ввел в обиход бывший экономист Goldman Sachs Джим О'Нил. Формально союз сформировался в 2009 году, когда состоялся его первый саммит, а ЮАР присоединилась к нему в 2011 году, образовав БРИКС. В 2015 году группа основала Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае. Согласно его сайту, на сегодняшний день он одобрил финансирование 96 проектов в странах-членах на сумму 32,8 миллиарда долларов.



Помимо расширения группы, на повестке дня саммита также будет тема дедолларизации - страны обсудят наращивание торговли в местной валюте.

Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР не откликнулось на просьбу дать комментарий.