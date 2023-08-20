Судьбы малых народов, - Андрей Школьников

14:19 22.08.2023

этническое и культурное многообразие может как усиливать, так и ослаблять страну, делая ее уязвимой

Андрей Школьников



Одним из самых распространенных инструментов для раскачивания и ослабления противника в геополитике является подрыв изнутри, путем запуска народно-освободительной борьбы. Практически в любой современной стране можно найти этнокультурное меньшинство, представители которого с большим воодушевлением и жаждой власти примут помощь внешних сил в деле "восстановления исторической справедливости". Зачастую никакого реального фундамента под лозунгами нет, но такие мелочи никого не останавливают.



Этническое и культурное многообразие может как усиливать, так и ослаблять страну, делая ее уязвимой. Нужно обращать внимание, на каком этапе жизненного цикла находится доминирующая этническая система и каков ее уровень пассионарности по отношению к соседям. В период роста могущества, усиления и расширения, наличие подчиненных малых этических систем, встроенных и постепенно ассимилируемых, имеет положительный эффект. Сложная, более гибкая, адаптивная конструкция позволяет встраивать другие земли и территории, развиваться путем органичного синтеза и принятия нового.



При этом, малые народы не должны быть анклавами других государств, чтобы не провоцировать сепаратизм. Процесс ассимиляции должен происходить неторопливым естественным путем, без прямого насилия и жесткого давления. Одним из признаков подобного является широкая практика смешенных браков, в результате которых более 80% детей полукровок принимают этническую и религиозную идентичность доминирующей системы.



Совсем иная ситуация, если доминирующая этническая система оказывается менее пассионарной и слабой по отношению к малым народам и/или находится в фазе явного спада и старения. Помимо неспособности к ассимиляции, которою можно решить обменом населения, разграничением и закрытием границ, возникает иная проблема – регионализация и распад на фракции, с последующими попытками формирования новых народов. В интересах сохранения основной этнической системы любые подобные попытки необходимо жестко пресекать.



Для примера, в любой этнической системе присутствуют ренегаты, принимающие нетрадиционные для нее религии. В небольших количествах их наличие не критично, но формирование устойчивой, передающейся по наследству многочисленной традиции, составляющей проценты от общего количества, должно пресекаться. Ровно, как и любые попытки "возрождения", а чаще всего создания, региональной этнической идентичности. Последнее чаще всего происходит в отколовшихся окраинах. Примером является современная Украина, где 30 лет назад было 70% русского населения, а теперь сплошь "потомки древних укров".



Естественную ассимиляцию не нужно сильно ускорять, так как нарушаются процессы синтеза, взаимного обмена и дополнения, но много хуже их искусственная остановка и препятствование (см. рисунок). Попытки пойти навстречу меньшинству, покаяться перед ним, очень быстро выливаются в народно-освободительное движение или откровенное паразитирование. Последнее ведет к гибели государственности / этнической системы или запуску жесткой реакции, вплоть до проявлений жесткого национализма.



Искусственная остановка, препятствование процессам ассимиляции является самым простым и надежным способом долгосрочной диверсии, подрыва и разрушения доминирующей этнической системы. Нет ничего удивительного, что с начала XX века англосаксы везде продавливали права национальных меньшинств. Однако, сами такими глупостями долгое время не занимались, достаточно посмотреть на обвал владения родным языком в Ирландии, которая даже не входит в Британию, еще немного, и практически никого не останется. Однако, последние годы в США явно пошли этим же путем, узаконив расизм против белых.



Несмотря на то, что требование чрезмерного уважения и преференций меньшинствам кажутся идеальным оружием, бесполезно заигрывать с народами, где уже не осталось собственных элит и/или государство очень внимательно зачищает любые антиэлиты среди меньшинств. В 90-е годы во многих национальных республиках России очень активно и при продержке внешних сил пытались создать такие элиты, практически везде это провалилось. А где все же удалось, произошел процесс их интеграции в общегосударственную, позволяя их интересам выйти за пределы республик, а им самим зачистить всех потенциальных конкурентов.



И, да, последние годы видно изменение трендов, Москва начала с выстраивания силовой вертикали, а теперь переходит к культурной, в этой области не должно быть никакой самодеятельности на местах…)))