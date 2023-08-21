Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность БРИКС, - Хуа Чжан

17:21 22.08.2023

China.com

Китай



Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность механизма сотрудничества БРИКС



В преддверии саммита БРИКС в ЮАР западные СМИ усилили нападки на блок, пытаясь вбить клин между его странами-членами. Их атаки продиктованы страхом и нежеланием расставаться с прежним миропорядком, которому БРИКС сулит развал, но подъем группы им не остановить, уверен автор статьи для China.com.



После первой встречи министров иностранных дел стран - членов БРИКС в ЮАР, ознаменовавшей начало XV-го саммита блока, в Соединенных Штатах и остальных странах Запада был запущен новый виток медийного очернения этого механизма сотрудничества. На сайте американского журнала Newsweek были последовательно опубликованы такие статьи, как "БРИКС расширяется, но оставляет Соединенные Штаты за бортом", "Стремление Китая и России к расширению БРИКС ослабит влияние США" и другие. Авторы предупреждали, что "сотрудничество блока способно пошатнуть лидерство западного мира". Другие иностранные СМИ ложно утверждали, что "отсутствие президента России Владимира Путина на офлайн-встрече" доказывает, что "страны группы недостаточно едины", пытаясь подобными сообщениями вбить клин между государствами-членами.



В западной прессе сложилась определенная рутина: чем яростнее ей противодействуют, чем больше злобы в ее нападках, тем эффективнее работают СМИ, тем с большим упорством они продвигают свои высказывания. Хорош механизм сотрудничества БРИКС или нет, но большинство развивающихся стран уже голосуют за него ногами (обр. выражают свою позицию действиями или бездействием, - Прим. пер.). Недавно южноафриканский шерпа БРИКС Анил Суклал заявил, что более 40 государств надеются присоединиться к этой группе, и 23 из них уже подали официальные заявки. Как отметил вице-президент Арабского центра политических и стратегических исследований в Египте Мухтар аль-Гобаши, все больше держав хотят вступить в БРИКС, что свидетельствует о привлекательности этого механизма и его важном влиянии на глобальную экономику.



БРИКС стал важной площадкой для финансового сотрудничества между развивающимися экономиками



Концепцию БРИК не отделить от сделанных в блок финансовых вложений в начале его зарождения. В ноябре 2001 года Джим О’Нил, главный экономист инвестиционного банка Goldman Sachs, опубликовал отчет под названием "Миру нужны экономические кирпичи получше" (он обыгрывает схожесть названия BRIC и слова brick, англ. "кирпич", - Прим. пер.). Он впервые предложил концепцию БРИК (BRICs), конкретно назвав четыре крупные развивающиеся экономики: Бразилию, Россию, Индию и Китай, которые привлекли внимание международного рынка капитала. С тех пор Goldman Sachs несколько раз выпускал подобные доклады, что делало понятие БРИК все более популярным.



После начала финансового кризиса 2008 года, чтобы справиться со спровоцированными им побочными эффектами, страны БРИК активизировали взаимную координацию и инициировали обсуждение плана совместного реформирования мировой финансовой системы. 16 июня 2009 года лидеры Китая, России, Бразилии и Индии встретились в Екатеринбурге, чтобы вывести партнерство БРИК на самый высокий уровень. Тогда же руководители упомянутых стран объявили об официальном создании механизма сотрудничества для обсуждения таких вопросов, как глобальный финансовый кризис и реформа международных финансовых институтов. Они взяли на себя обязательства по продвижению сотрудничества между развивающимися государствами в ​​области экономики, торговли и капитала.



15 июля 2014 года, по итогам шестой встречи лидеров группы, была принята Форталезская декларация, которая говорила о создании Нового банка развития БРИКС и пула условных валютных резервов стран-членов (Резервный фонд) на случай непредвиденных обстоятельств. Сегодня базирующийся в Шанхае НБР стал ключевой денежной платформой для строительства инфраструктуры и осуществления других проектов устойчивого развития в развивающихся странах, а также важным институтом для продвижения трансформации международной финансовой системы.



Кроме того, тогда страны БРИКС закрепили механизм регулярных встреч министров финансов и управляющих центральными банками в рамках G20, сосредоточив внимание на продвижении реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка для улучшения координации и укрепления сотрудничества в области налогово-бюджетной, финансовой и денежно-кредитной политики.



Китай продвигает дальнейшее углубление и укрепление механизма БРИКС



С момента создания БРИКС Китай прилагал неустанные усилия для планомерного расширения областей сотрудничества блока, а также отстаивал его инклюзивность и открытость. В 2011 году, на саммите, состоявшемся в Санье, Поднебесная пригласила Южно-Африканскую Республику присоединиться к механизму сотрудничества на постоянной основе. Так и произошло первое расширение группы.



В сентябре 2017 года, во время саммита БРИКС в Сямэне, лидер КНР Си Цзиньпин председательствовал на встрече стран с формирующимся рынком и развивающихся государств. После этого, как того требовало время, появилась концепция сотрудничества БРИКС+. Сегодня эта модель продолжает развиваться и расширяться, для развивающихся экономик она превратилась в классический образец сотрудничества Юг-Юг и пример роста через единство. Во время встречи в Сямэне члены БРИКС также официально установили модель "три столпа" для продвижения партнерства в трех основных областях: политика и безопасность; экономика, торговля и финансы; культурные и интернациональные обмены.



В 2022 году, на саммите БРИКС, организованном Пекином, члены пришли к ряду крупных достижений: приняли Совместное заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО, первую Стратегию сотрудничества стран БРИКС в области продовольственной безопасности, а также создали Сеть БРИКС в области передачи технологий, ввели Рамочное соглашение о партнерстве БРИКС в цифровой экономике и так далее. Все это доказывает, что институционализация группы становится все более устойчивой, и механизм постепенно превращается в платформу для всестороннего и трехмерного сотрудничества, охватывающую множество областей, таких как экономика, торговля, финансы, сельское хозяйство, промышленность и информатизация, а также культурные и гуманитарные обмены и многое другое.



17 лет упорного труда, 17 лет, проведенных в преодолении всяческих препятствий. В условиях постоянно меняющейся международной политической и экономической ситуации механизм сотрудничества БРИКС постепенно стал важной площадкой для объединения развивающихся стран и государств с формирующимся рынком, которая помогает им самосовершенствоваться и развиваться. БРИКС мало-помалу стал платформой, содействующей трансформации глобального управления в сторону справедливости и рациональности. Это также важная арена для поиска решений на вопросы, например, как выйти из тупика в глобальном развитии в эпоху перемен. Клевета и обвинения со стороны некоторых западных политиков и СМИ не могут помешать механизму сотрудничества БРИКС двигаться к светлому будущему. Напротив, такие нападки обнажают их страх и нежелание расставаться с прежним однополярным миром.



Автор: Хуа Чжан (华章)