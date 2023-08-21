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|Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? - кыргызский академик Чортомбаев
17:25 22.08.2023
Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды?
Автор: Академик Улан Чортомбаев
Дорогие братья казахи!
Вы не пропускаете наши машины через таможенные посты и заставляете их стоять в длинных очередях на ваших пограничных постах. Вы объясняете это тем, что мы перестали подавать вам воду. С весны мы непрерывно подавали воду из Кировского и Орто-Токойского водохранилищ. Даже если у нас не оставалось воды, мы полностью исполнили наши обязательства в рамках соглашений и протоколов между двумя странами. Как видите, это первый спутниковый снимок Кировского водохранилища весной, когда вода была полна. Второе фото - сегодняшнее состояние. Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? Не думайте, что мы намеренно не даем воду, имея ее. Сейчас 21-й век. Все можно увидеть через спутник. На дне этой воды остались рыбы. Если спустим эту воду, вся рыба умрет. В конце концов и у рыб есть право на жизнь. Давайте продолжим нашу работу в духе братских отношений, не чиня друг другу препятствия. Не закрывайте границы, а наоборот, почаще пропускайте наши машины. Завтра снова настанет время, когда понадобится вода. "Где есть согласие, там есть и благополучие". Не будем плевать на наше благо.
Чортомбаев Улан Тыргоотович - доктор экономических наук, доцент. Профессор Российской Академии Естествознания, академик Российской Академии Естествознания. Директор Кыргызского научно-исследовательского института ирригации Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики.