Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? - кыргызский академик Чортомбаев

17:25 22.08.2023

Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды?



Автор: Академик Улан Чортомбаев



