"Вагнер" развернулся в Африке перед вторжением западной коалиции в Нигер

19:59 22.08.2023

"Вагнер" развернулся в Африке перед вторжением западной коалиции в Нигер

Поддержка борьбы за национальный суверенитет становится ходовым "экспортным товаром" РФ

Сергей Аксенов



Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что сейчас находится в Африке. Соответствующее видео опубликовано в Сети.



"Работаем. Температура плюс 50, все, как мы любим… "Вагнер" проводит РПД (разведывательно-поисковые действия - "СП"). Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку - еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ*, "Аль-Каиду"** и других бандосов", - заявил Пригожин.



По словам бизнесмена, "Вагнер" продолжает выполнение задач, которые были поставлены и с которыми группа давала обещание справиться. В какой именно стране находится Пригожин, не ясно. Это может быть ЦАР или Мали, или Ливия… А может Нигер? Ранее Пригожин называл переворот в этой стране "освободительным движением за независимость".



Тем временем, военные аэродромы стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводят подготовку к возможной интервенции в Нигер. Комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель Фаттах Мусса заявил, что блок не принимает предложение Нигера о трехлетнем переходном периоде.



О серьезности угрозы вторжения можно судить по тому факту, что Британия вывезла сотрудников посольства из Ниамея - столицы Нигера, теперь посольство работает удаленно. Кроме того, 22 августа Совет мира и безопасности Африканского союза приостановил деятельность Нигера в организации.



Правда, с момента ультиматума Нигеру прошло уже много времени, а вторжения так и не случилось. Боятся "Вагнера"?



Военкор Дмитрий Селезнев не исключает, что Запад, спровоцировав интервенцию в Нигер, может увязнуть в Африке.



- Для "Вагнера" в Африке обширное поле деятельности. Неспроста Пригожин записал свое новое видео оттуда. Думаю, какие-то контакты, переговоры с новыми властями Нигера уже были. А может, там уже и отряды "Вагнера" есть. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам.



Нигеру рассчитывать не на кого. Ни одна западная страна не поддержала переворот. Хотя я бы назвал это революцией. Поэтому резонно рассчитывать на поддержку России. Тем более, "Вагнер" теперь не задействован в СВО на Украине. Почему бы не воспользоваться?



России это тоже выгодно. Еще одна страна выпадает из-под французского влияния. Мы же все видим, кто из соседей Нигера его поддержал. Да, Нигер не имеет своего выхода к морю, но может поддерживать коммуникации через дружественно настроенные к нему страны.



Колониальная политика Запада терпит крах в Африке. Бывшие колонии стремятся избавиться от влияния. Ситуация там не стабильна, а значит открывает возможности. Репутация России, напротив, достаточно высока. Мы всегда помогали африканским странам, а не эксплуатировали их.



Если в Нигере все-таки начнется война, то часть ресурсов Запад вынужден будет задействовать там. Та же Франция. И ей станет не до Украины. То есть нет худа без добра. Хотя любая война - это плохо. Лучше бы ее не было.



О том, как развивалась история вокруг Нигера в последние дни рассказала африканист Дарья Лабутина.



- После того, как на последней встрече начальников штабов в Гане был конкретизирован план интервенции (дата вторжения не объявлена), страны ЭКОВАС в выходные дни направляли на переговоры в Нигер делегацию. Также ожидается визит представителей США.



Параллельно с этим в Нигере прошла мобилизация. Записаться в армию пришло очень много (до 50 тысяч) добровольцев. Возможно, это инструмент психологического давления. Все увидели, насколько велика поддержка у новых властей. Набор временно прекратили, отложили до 26 августа.



Глава Национального совета по охране родины генерал Абдурахман Тчиани заявил, что готов передать власть гражданским через три года. Это довольно большой период. В соседних Мали, Буркина-Фасо прошел год с момента аналогичных переворотов. Дата выборов переносится.



Думаю, таким образом Тчиани демонстрирует, что намерен наводить порядок в стране еще довольно долгое время. Ведь одним из предложений, озвученных внешними акторами, было проведение выборов. В реальности Тчиани может и дольше остаться у власти.



"СП": Сможет ли Нигер жить самостоятельно?



- Нигер - очень бедная страна. Там даже нет своего производства продуктов в достаточном количестве. Значительная часть ввозится из-за рубежа. Там и так дети до пяти лет умирали от голода в больших масштабах, а сейчас из-за санкций стало еще хуже.



Но у Нигера есть союзники. Например, Гвинея имеет выход к морю. Это значит, можно получать помощь из других стран, той же России. Это очень важный фактор. То же касается и возможного экспорта урана в другие страны.



"СП": Возможна ли переориентация Нигера с Запада, например, на Россию…



- Это сомнительно. Новые власти в Нигере уже заявили, что не перестанут взаимодействовать с Францией. Хотя сейчас, пока американцы ведут переговоры, французы никак с ними не взаимодействуют. В то, что вернется старый президент никто не верит.



Нигер хочет добиться новых, более справедливых условий. До сих пор они были кабальными. Тем более, существует противовес в виде Китая и России, готовых покупать уран. По сути они шантажируют французов. Но с Россией контактов по этой линии у них пока нет.



По словам руководителя Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгения Корендясова, у России в Африке есть как политические, так и экономические интересы.



- Стратегический курс России в Африке заключается в том, чтобы поддерживать все страны, которые отстаивают свой национальный суверенитет и пытаются встать на собственный путь развития. Россия выступает самым надежным сторонником и борцом за это. Сейчас, в результате усиления нападок коллективного Запада, который хочет заменить принцип суверенитета какими-то "правилами", нет более важной области, чем сохранение и уважение суверенитета других стран.



Так что мы с африканскими странами естественные союзники. Речь идет о политической, дипломатической, гуманитарной, где возможно - военной и материальной поддержке.



"СП": Хватит ли у России ресурсов?



- Там, где выгодно, мы будем развивать и экономические связи. Например, добычу бокситов в Гвинее, которые на 60 процентов обеспечивают сырьем российскую алюминиевую промышленность, ей владеет Олег Дерипаска. Таким же стратегическим сырьем является нигерский уран. На эту страну приходится до 40 процентов мировых запасов урановой руды (2−3 место после Казахстана и Австралии).



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.