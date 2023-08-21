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|Умер итальянский певец Тото Кутуньо
21:24 22.08.2023
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни. Он умер в больнице в Милане после продолжительной болезни, сообщает агентство ANSA со ссылкой на менеджера исполнителя.
Популярность Кутуньо получил после выступления с песней L'italiano на фестивале в Сан-Ремо в 1983 году. Именно она стала его главным хитом на долгие годы. На фестивале того года он занял лишь пятое место, но эта песня принесла ему известность по всему миру. Как отмечает La Reppublica, особенно Кутуньо любили поклонники в СССР и затем России, куда он неоднократно приезжал с концертами.
В 1990 году Кутуньо выиграл конкурс "Евровидение" с песней Insieme: 1992. Известен сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен и Далида.