 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин научит Москву мусорной реформе
21:27 22.08.2023

Пока Россия утопает в мусоре, Китай строит себе "города без отходов"

Дмитрий Капустин

Мусорная реформа - головная боль правительства. Запущенная еще в 2017 года, она далека от завершения. Минприроды России подсчитало, что стране не хватает более 800 мусорных комплексов суммарной мощностью более 30 млн тонн. Из-за дефицита перерабатывают в стране лишь около 10% мусора, остальной просто закапывают в землю. Хорошо хоть, перестали сжигать.

Большая часть мусорных комплексов в России вводится в Московском регионе, при этом отдаленные регионы инвесторам неинтересны. Так что мечтать о переработке вторсырья можно лишь мечтать. Даже в таких "открыточных" регионах, как Краснодарский край, все свалки полностью исчерпали ресурс, а на новые денег просто нет. И это при том, что каждый среднестатистический россиянин оставляет после себя более 300 кг мусора каждый год.

Российским чиновникам стоило бы, как всегда, поучиться у китайских. Там "мусорную реформу" проводят, как всегда, решительно. Например, близ города Чунцин собираются строить первый не только в Китае, но и в мире, "город без отходов". Благодаря "зеленым" технологиям, Чунцин будет абсолютно экологичным.

Проект разрабатывали почти два года, работали над ним совместно 18 национальных ведомств, включая Министерство экологии и окружающей среды. Проект одобрил лично Си Цзиньпин.

"Город без отходов" обеспечивает себя всем, и растет рекордными темпами

"Город без отходов" - это целая агломерация, в который включат 33 населенных пункта общей площадью почти 2 тысячи кв.км. Это почти как Москва. Причем Чунцин выбран для эксперимента неслучайно, власти провинции хотят создать здесь гигантскую промышленную зону с годовым оборотом 100 млрд юаней (почти $14 млрд). Годовые темпы роста превысят 3%. О таких планах российским промышленникам еще только мечтать и мечтать. Так еще и на фоне строительства новых заводов Чунцин будет абсолютно экологичным.

Каким же образом удастся этого добиться?

Власти будут развивать все самые современные технологии: строить "умные дома", внедрять альтернативную энергетику. Производить в Чунцине будут полупроводники, которые станут прямо здесь же использоваться для создания новых "умных домов".

Выращивать тут будут, понятно дело, только экологически чистые продукты питания.

А в Чунцине будет многопрофильное АПК: тут уже сейчас выращивают зерно, фрукты, разводят свиней, птицу, крупный рогатый скот. То есть "город без отходов" сможет полностью кормить себя сам: аграрное производство расти будет расти еще быстрее промышленного, почти на 5% ежегодно.

Заводские "хвосты" и канализационный шлам перерабатывают в стройматериалы

Идею "зеленой цивилизации" активно продвигает сам Си Цзиньпин. Если эксперимент в Чунцине удастся, то его перенесут на другие города и провинции Китая.

"Зеленые" технологии применяют в Чунцине уже с 2017 года, и с тех пор в городе значительно улучшилось качество и атмосферного воздуха, и питьевой воды. Шутка ли: но при огромной концентрации заводов Чунцин выиграл уже несколько престижных национальных премий по городскому озеленению. Почти треть территории в новых спальных районах - это зеленая зона. Таким показателям позавидовал бы любой южный город России, не говоря уже про индустриальные центры типа Норильска или Череповца.

Проект экологической защиты и восстановления озера Шуангуй тоже признан одним из лучших в Китае.

В окрестностях города построено почти 200 площадок для сортировки бытовых отходов. И это при том, что производится здесь почти 220 тысяч тонн твердых промышленных отходов (то есть помимо бытового мусора). "Зеленые" технологии позволили перерабатывать даже то, что еще недавно считалось "хвостами" - самыми токсичными индустриальными отходами добычи известняка и гипса, обогащения битуминозного угля и антрацита, плавки ферросплавов и даже производства пива.

Сейчас в Чунцине перерабатывают почти 97% отходов. Китайские инвесторы - не чета российским, они готовы вкладывать "длинные" деньги в проекты по переработке мусора. И в окрестностях Чунцина построено уже 3 сверхсовременных комплекса по переработке отходов: Liangping Conch Cement, Chongqing Liangping Haichuang Environmental Protection Technology и Chongqing Duliang Industrial.

Эти же заводы перерабатывают и шлам с городских канализационных очистных сооружений: 100% осадка используют для производства цемента.

Китайские фермеры не засоряют поля, а зарабатывают на своем мусоре деньги

Помимо бытового и промышленного мусора есть еще и аграрный - это солома, навоз домашнего скота и птиц, отходы упаковки пестицидов. Только соломы в "городе без отходов" производят каждый год 320 тысяч тонн. Больше, чем вся масса промышленных отходов!

Инвесторы вложились - и теперь перерабатывают 88% соломы, из нее производят органические удобрения. Навоз перерабатывается более чем на 91% (кстати, по классу токсичности он не уступает даже тяжелым металлам): его используют не только как компост, но и как биотопливо для фермерских хозяйств.

Хуже всего с таким специфическим видом отходов, как упаковка из-под пестицидов, их перерабатывают пока лишь менее 50% (правда, это всего 5 тонн в год). Упаковку централизованно выкупают у фермеров и отвозят на специальные пункты рециклинга.

И снова все на зависть российским фермерам, которые предпочитают бестолково вывозить мусор в поля за родным селом.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692728820


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