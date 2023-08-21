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На кыргызско-казахской границе скопилась очередь из сотен грузовиков
00:36 23.08.2023

На КПП "Ак-Тилек" на границе Кыргызстана и Казахстана скопились сотни грузовых авто. В кыргызских СМИ появились сообщения, что причиной может быть приостановка подачи воды соседям. Казахские пограничники заявили, что ограничений не вводили, а показатели пропуска характерны для летнего сезона.

Перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек" на границе Кыргызстана и Казахстана скопилась очередь из 430 грузовых автомобилей, сообщает 24.kg со ссылкой на Пограничную службу ГКНБ Кыргызстана.

Как отмечает издание, проблемы с пропуском фур из Кыргызстана начались несколько дней назад. К вечеру 21 августа, по данным кыргызской погранслужбы, на КПП находилось около 370 грузовиков, а казахстанская сторона за весь день пропустила только три автомашины.

В ведомстве заявили, что со своей стороны "никаких ограничений не вводили" и планируют провести встречу с казахстанскими коллегами "о причинах медленного пропуска автотранспортных средств".

Скопление грузовиков наблюдается еще на двух пунктах пропуска с Казахстаном - "Кен-Булун" и "Чалдовар", уточняет 24.kg. Какое количество машин находится там, в сообщении не говорится.

"Казахская сторона никак не объясняет причины задержки. Я сейчас нахожусь на пункте пропуска „Ак-Тилек" совместно с заместителем министра экономики и коммерции Назарбеком Малаевым. Пытаемся на месте выяснить причину. Считаю, что казахская сторона такими действиями нарушает принцип Евразийского экономического союза о свободном перемещении грузов. Кроме того, они подрывают авторитет ЕАЭС", - заявил изданию заместитель председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков Кыргызстана Игорь Голубев.

Причина в воде?
На фоне молчания властей Казахстана в кыргызских СМИ появилась версия, что задержка фур может быть связано с тем, что Кыргызстан приостановил подачу поливной воды соседям.

"Машины просто стоят. Негласно причиной называют прекращение подачи воды Казахстану", - написало 24.kg со ссылкой на информацию от читателей.

Некоторые водители, с которыми поговорило издание Kaktus.media, также предположили, что фуры не пропускают из-за ситуации с водой. По другой версии - казахстанские пограничники ищут фуру с наркотиками.

Кроме того, дальнобойщики рассказали журналистам, что из-за простоя на границе "творится полный хаос", а на КПП появились "толкачи", которые за деньги пропускают отдельные грузовики вперед.

Из-за сообщений в СМИ ситуацию с подачей воды в Казахстан пришлось пояснять Министерству сельского хозяйства Кыргызстана. В ведомстве заявили, что страна "выполнила все обязательства" перед Казахстаном и подчеркнули, что в Кировском водохранилище, откуда подавалась вода, продолжается маловодие.

Реакция Казахстана
Спустя пару дней скопление фур на границе с Кыргызстаном прокомментировал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев. По его словам, причиной задержки стала антинаркотическая операция.

"Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, Пограничной службы и КНБ", - заявил он журналистам.

Министр добавил, что "ни в коем случае не было никаких установок относительно коммерческих грузов".

Позже с комментарием по ситуации выступила и Пограничная служба КНБ Казахстана, отметив, что не вводила никаких ограничительных мер.

"Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются. Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит Tengrinews.kz.

Последний раз крупная очередь из грузовиков у КПП "Ак-Тилек" наблюдалась в начале июня. Тогда в пробке на кыргызско-казахской границе также стояли сотни грузовиков. В Погранслужбе Кыргызстана связали это с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны.

Источник - gazeta.uz
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