Правоохранители Узбекистана с 2024 года начнут обучаться по антитеррористической программе США

00:38 23.08.2023

С 2024 года правоохранительные органы Узбекистана будут проходить тактико-тренировочные курсы по борьбе с терроризмом по программе Antiterrorism Assistance Госдепа США.



Правоохранительные органы Узбекистана с 2024 года будут участвовать в тактико-тренировочных курсах антитеррористической программы Государственного департамента США Antiterrorism Assistance (АТА), сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.



Эти договоренности и другие вопросы взаимодействия обсудили в Ташкенте заместитель председателя ГТК Нодир Мусамухамедов и руководитель программы АТА Майкл Твининг.



После этого представители иностранной делегации посетили Национальный кинологический центр, где им была продемонстрирована работа служебных собак.



Программа Antiterrorism Assistance действует с 1983 года. За это время в ней приняли участие более 150 тысяч сотрудников правоохранительных органов и служб быстрого реагирования из более чем 150 стран.