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Венгрия – последний бастион ЕС, который проводит независимую политику, - Е.Пустовойтова
00:41 23.08.2023

22.08.2023 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

Зачем венграм чужой культ смерти?

Если посмотреть чуть шире чем на сиюминутность, то мы увидим, что европейцы поднаторели в том, чтобы, положив на бумагу свои идеалы и оформив их в виде хартии или меморандума, затем постепенно поворачиваться к ним спиной, насаждая нормы и правила, перечеркивающие благие намерения отцов и дедов. Культ жизни по законам перехода явления в свою противоположность заменяется на культ смерти. Как писала год назад The New York Times, когда в Вашингтоне начались слушания по утверждению нового посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, по Дунаю напротив посольства США поплыла надувная лодка с большим черным баннером, где под черепом и костями было начертано на двух языках: "Господин Прессман, не колонизируйте Венгрию своим культом смерти".

Прессман – открытый гей, в США был юристом, занимающимся вопросами прав человека и ЛГБТ. И то, что именно извращенца отправили в Венгрию послом, стало политической пощечиной Будапешту за то, что он защищает свое национальное достоинство, саботирует антироссийские санкции, налаживает отношения с Китаем и не равняется на флаг ЛГБТ. К тому же Венгрия "имела наглость" выпереть из страны все структуры запрещенного в России Фонда Сороса. Правительство Виктора Орбана законодательно запретило демонстрацию однополых отношений в учебных материалах и телевизионных шоу для молодежи, запретило размещать рекламу, связанную с однополыми отношениями, ограничило уроки полового просвещения в школах, решило провести референдум о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Тут всполошился Брюссель. Еврокомиссия заявила, что сомневается в том, что венгерский законопроект соответствует фундаментальным правам, изложенным в Хартии ЕС.

Но если потрудиться и заглянуть в Хартию Европейского союза по правам человека, то вы не найдете там ни одного упоминания об особых правах извращенцев, а статья 9 "Право на вступление в брак и создание семьи" прямо гласит, что такое право "гарантируются в соответствии с национальными законами, которые регулируют осуществление этих прав". Национальными, подчеркиваю, а не брюссельскими или американскими. Потому венгерские журналисты и называют американского посла "мадам посол".

По Венгрии, помнящей не только Хартию ЕС, но и собственное этнокультурное наследие, прошла та самая трещина, что и по Европе с Россией. Как и у нас, там сформировалось хорошо оплаченное Западом "прозападное ополчение", во главе которого стоит общественное движение "Венгрия для каждого" и его лидер Петер Марки-Заи. Пять лет жизни в Канаде и США сделали его доктором философии, энтузиастом Евросоюза, активистом перехода Венгрии на евро, непримиримым борцом с законами, принятыми по инициативе Виктора Орбана, и храбрым антикоррупционером. Однако с последним Марки-Заи был явно неосторожен. Еще на прошлогодних выборах премьера в программе "48 минут" на телеканале M1 он публично признался, что оппозиция Венгрии получала от западных стран миллионы евро на свержение правительства: "Целью этих средств и субсидий было свержение самого коррумпированного правительства в тысячелетней истории Венгрии", – заявил он, не смутившись противоречием в собственной схеме. За сим последовало расследование, которое выявило передачу противникам Орбана 5 миллионов евро. А с учетом микропожертвований "взятка за свержение Орбана" составила больше 12 миллионов евро. Оппозиционное "Движение 99" мэра Будапешта Гергели Карачони получило больше 1,3 миллиона евро за то же самое. Жертвователями оказались США, которые действовали через американскую организацию Action for Democracy. Деньги получали те же самые люди, которые обвиняли Орбана в коррупции.

Грехопадение Европы сегодня у всех на слуху и на виду. Но если, как пишет BlackListed News, "европейские страны придерживаются политики абсолютного согласия с курсом, навязанным им Вашингтоном, то Венгрия, родина миллиардера Джорджа Сороса, действительно остается примером адекватности и сопротивления курсу Белого дома. Возглавляемый премьер-министром Виктором Орбаном, Будапешт стремится проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, при этом, как ни странно, являясь членом таких объединений, как ЕС и НАТО".

Не считая кровной обиды, нанесенной Джорджу Соросу, когда премьер-министр Венгрии назвал того "американским финансовым спекулянтом, атакующим Венгрию", Виктор Орбан открыто критикует развязанную Западом войну на Украине, выступая против поставок оружия Киеву и высказывая сомнения в существовании Украины как независимого государства. Неудивительно, что правительство США яростно работает над созданием его негативного образа. Эта деятельность идет по двум направлениям: первое курирует Сорос, продвигая интересы США и оказывая давление на правительство премьер-министра Венгрии через американский Фонд действий во имя демократии, который, в свою очередь, финансирует венгерскую оппозицию, в том числе политический альянс "Вместе за Венгрию", что противостоял партии Орбана "Фидес" на парламентских выборах год назад.

Второе направление, не менее важное – создание информационного фона для дискредитации деятельности Орбана и его правительства. И посольство США в Будапеште, возглавляемое Дэвидом Прессманом, этим делом руководит. У посла под рукой целая сеть информационных ресурсов – издание "Альфахир", "Куруц", "Мадьяр демократа" и другие. В этом демоническом оркестре первую скрипку играет мэр венгерского города Ходмезевашарджи и главный соперник Орбана на парламентских выборах Петер Марки-Заи. Идеальный кандидат для ЕС, так как Петер поддерживает курс Венгрии на Европу, переход на евро, критикует премьера за "поворот Венгрии на восток". Марки-Заи ключевая фигура в "программе свержения Орбана", объединяющей как политическую, так и информационную сферы действий оппозиции. И нет сомнений в том, что все эти лица и организации продолжат расшатывать венгерское общество для смены правительства и назначения проамерикански настроенных лиц на государственные посты.

Инструмент отлично заточен – первый фонд "Открытое общество" Сорос основал еще в 1979 году, в Нью-Йорке. "Бизнес" на выкупе будущего суверенных государств, которым занялся Джордж Сорос, одновременно бесчеловечен и дьявольски эффективен. Схема его проста: создание политической элиты, не только продажной, но и до мозга костей лояльной своему создателю. Для этого Джордж Сорос вкладывает деньги в многочисленные программы обучения и поддержки молодых ученых и активистов, являясь "гарантом" для многих западных НКО, которые приходят в ту или иную страну вслед за ним. После этого становящийся пластичным с морально-этической точки зрения "цвет нации" подвергается массированному зомбированию в духе проповедей об "открытом обществе". Когда же "соросята" приходят к власти, спасти ту или иную страну от цепких лап МВФ, Всемирного банка и западных транснациональных корпораций уже нереально.

Чем до сих пор держится Будапешт? Не личным обаянием Орбана, конечно. Очищение умов от соровского медленного яда позволяет венграм увидеть свое будущее чуть раньше, чем оно наступит. Потому что оно уже наступило у соседей по Европе.

Сразу после крушения СССР американский журналист Майкл Льюис спросил Джорджа Сороса о результатах его деятельности в Восточной Европе. Тот ответил: "Просто напишите, что бывшую Советскую империю называют теперь Соросовской империей". Чтобы закрыть двери в такое будущее, венгры и пустили по Дунаю, в виду посольства США, надувную лодку с черным баннером.

Источник - fondsk.ru
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