 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина продолжила шантажировать Израиль: разменной монетой стали сектанты-хасиды
01:14 23.08.2023

Украина продолжила шантажировать Израиль: разменной монетой стала Умань
Евгений Сатановский оценил ситуацию

Киев грозит израильтянам разрывом безвизового соглашения, если не прекратится депортация украинцев из Израиля. Самым значимым последствием этого действа для израильтян может стать запрет на въезд хасидов-паломников в Умань. В МИД Израиля ответили, что угрозы Украины - это попытка шантажа и они не принесут никакого результата. "МК" разбирался в сути конфликта и его возможных последствиях.

Евгений Сатановский оценил ситуацию

Обострение ситуации началось из-за поста, который был опубликован в официальном аккаунте посольства Украины в Израиле. В нем говорится о возможном прекращении безвизового режима между двумя странами и запрете на въезд хасидов в Умань.

Вероятность запрета объясняют просто: "Нам придется приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с большим риском для безопасности и с огромными логистическими усилиями, когда, с другой стороны, израильское правительство так поступает с нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами".

В посте также призывают премьер-министра Израиля Нетаньяху лично вмешаться в сложившуюся ситуацию.

До этого Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, уже упоминал о проблемах сограждан в стране. В одном из интервью он сообщил, что "свыше 10% наших граждан депортируют в аэропортах Израиля", а сами украинские граждане жаловались на грубое обращение. Израильский посол в Киеве Михаил Бродский написал опровержение в своем телеграм-канале со ссылкой на МВД Израиля: "По данным Управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех, кто приехал с целью нелегально работать в Израиле".

Почему же разменной монетой в конфликте стала Умань? Напомним, что в Умани находится место паломничества хасидов - могила раби Нахмана, основателя брацлавского направления хасидизма. Хасиды приезжают сюда каждый год, чтобы отметить Рош ха-Шана, иудейский Новый год.

При этом сами хасиды на протяжении всех лет паломничества побаиваются местных жителей. Как рассказывал Лев Гуральник, председатель еврейской религиозной общины Умани, "боятся паломники больше всего местных жителей, потому что одни обдирают их как липку, а другие, те, кто не имеет возможности заработать на приезжих, очень враждебны". В СМИ практически каждый год появляются сообщения об избиениях местными жителями евреев. А для того чтобы остановиться в Умани в период праздника, паломникам придется выложить от 500 до 1000 долларов за день.

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Что касается "огромных логистических усилий", о которых говорят украинцы, то они, судя по всему, заключаются в том, какие запреты придумать и как пригнать в Умань побольше полицейских. В прошлом году на время празднования все прибывающие проходили проверку через 5 выделенных для паломников блокпостов. Количество полицейских на патрулировании увеличилось с 200 до 700 человек. Был введен комендантский час. А в "хасидском квартале" построили бомбоубежище для паломников.

Евгений Сатановский, экс-президент Российского еврейского конгресса, основатель и руководитель Института Ближнего Востока, прокомментировал ситуацию: "Мы имеем дело с обычным шантажом. Стандартным для нынешней украинской власти". По его словам, поскольку в коалиции у премьер-министра Нетаньяху немало ортодоксов и ультраортодоксов, на них и рассчитан этот шантаж. Касаемо возможных последствий для самой Умани, эксперт отметил, что "паломничество хасидов - это бизнес, который кормит город весь год".

Авторы: ЕЛИЗАВЕТА КАЛАШНИКОВА

Источник - МК
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