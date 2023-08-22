 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.08.2023
01:43  Кадры сильнейшего урагана в Мекке попали в Сеть
01:41  Нехватка воды сушит казахскую память, - Канат Кожоев
01:37  Военная хунта в Таиланде теряет хватку, - Д.Моисеев
01:34  За что закрыли 7 кыргызских энергокомпаний?
01:31  Передел или пересмотр? чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане? - М.Казначеев
01:14  Украина продолжила шантажировать Израиль: разменной монетой стали сектанты-хасиды
00:41  Венгрия – последний бастион ЕС, который проводит независимую политику, - Е.Пустовойтова

00:38  Правоохранители Узбекистана с 2024 года начнут обучаться по антитеррористической программе США
00:36  На кыргызско-казахской границе скопилась очередь из сотен грузовиков
Вторник, 22.08.2023
21:27  Пекин научит Москву мусорной реформе
21:24  Умер итальянский певец Тото Кутуньо
19:59  "Вагнер" развернулся в Африке перед вторжением западной коалиции в Нигер
17:25  Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? - кыргызский академик Чортомбаев
17:21  Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность БРИКС, - Хуа Чжан
14:19  Судьбы малых народов, - Андрей Школьников
13:40  Садыр Жапаров и деколонизация Кыргызстана, - Бахтияр Игамбердиев
13:34  Хуэйлен Тань: Еще 40 стран просятся вступить в БРИКС
13:30  Купаясь в Сырдарье разом утонуло 11 казахстанцев (половина - дети). Спасая друг дружку...
13:27  Petrovietnam вновь будет искать углеводороды в Узбекистане
13:23  Зайнидин Курманов: Закон, шокировавший власть и общественность Кыргызстана
13:21  Режим ЧС ввели в шести районах Жамбылской области Казахстана из-за нехватки воды и жары
11:54  Евгений Пригожин ("Вагнер") уже в Африке
10:47  Премьер Хун Сен сдал власть в Камбодже своему сыну - генералу Хун Мане
09:10  Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры. Улкенцы тоже хотят жить
08:44  Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю, - Владислав Исаев
06:21  Реальным соперником нефтедоллара может стать нефтяной юань, - В.Катасонов
06:18  Тройственный союз: США созвали саммит с Южной Кореей и Японией
06:08  В Пекине заявили о поимке американских шпионов, - Владимир Скосырев
06:05  Экс-през Атамбаев возвращается в Кыргызстан, - Канат Кожоев
06:02  Центральную Азию хотят "стравить" в борьбе за воду и энергоресурсы, - Анвар Ажиев
02:31  Запад просит кирпича. Страны БРИКС пытаются перехватить мировую повестку, - С.Строкань
02:20  Враг есть. А образа врага нет.., - Александр Тюрин
02:00  Единая валюта БРИКС и опыт Совета Экономической Взаимопомощи, - Д.Нефедов
00:59  Юг Сирии возвращается в эпоху арабской весны, - И.Субботин
00:12  Индия и Китай поспорят на саммите БРИКС
Понедельник, 21.08.2023
23:25  В Норвежской армии до генеральского чина дослужился... Нильс Олаф III (пингвин)
19:24  Акции 31 крупных госкомпаний Узбекистана снова возвращаются на баланс Минэкономфина
17:29  Проект Стратегии "Узбекистан-2030" нуждается в экспертной оценке. На предмет бреда
17:25  Российский "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан
17:16  Туркменистан и Венгрия заключили политическое соглашение о поставках газа
17:10  Зеленский получил истребители F-16: Путину больше незачем ждать Киевский режим уже не вылечить, - МК
16:48  Глава российских буддистов лама Дамба Аушеев: "Буддисты воюют за русский мир, чтобы сохранить свой монгольский"
14:23  "Пятая колонна" в России: они не сдадутся и не сбегут, - А.Уральский
14:19  "Узтрансгаз" воглавил Аскар Исаков
13:27  Как отважные Буры бились с Британской империей (история), - В.Бурт
13:05  "Великое замещение" рас. В 2045 году белые в США станут меньшинством, - Робер Семонсен
13:03  Дедолларизация мировой экономики идет полным ходом, - Эмре Эргюль
12:59  Стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России, - Дм.Морковкин
12:52  Новый кыргызский "Белый дом" строят из золота? - депутат Бекешев
11:28  К 150-летию завоевания Россией Хивинского ханства, - Ильга Мехти
11:23  "Украинская идея имеет свойство только в ненависти к русским..." (интервью), - А.Дугин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Передел или пересмотр? чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане? - М.Казначеев
01:31 23.08.2023

ПЕРЕДЕЛ ИЛИ ПЕРЕСМОТР: ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СКАНДАЛ ВОКРУГ "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ" В КАЗАХСТАНЕ?
Будет ли Астана пересматривать правила игры для иностранных инвесторов? Являются ли скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" и арбитражные разбирательства с инвесторами на нефтяных месторождениях частью одного целого? На эти вопросы в интервью Ia-centr.ru ответил политолог из Казахстана Максим Казначеев.
Передел или пересмотр: чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане?
- Астана пытается пересмотреть в свою пользу прежние соглашения с иностранными инвесторами. Это уже затронуло нефтедобывающий сектор. Текущая информационная кампания вокруг "АрселорМиттал Темиртау" тоже часть этого процесса?

- Происходящее в Казахстане нельзя назвать системным процессом пересмотра соглашений с иностранными инвесторами.

Материалы по теме: Правительство Казахстана идет на переговоры с "АрселорМиттал Темиртау" по поручению президента

Во-первых, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с иностранными инвесторами, которое прошло сразу после январских событий 2022 года, заявил, что Астана будет стараться придерживаться прежних соглашений с инвесторами. Также он отметил, что страна не намерена пересматривать правила игры, утвержденные при старой элите.

Во-вторых, изменения, которых Астана добилась по отношению к компаниям, добывающим углеводороды, протекали в рамках коммерческих сделок: пакет акций, принадлежавший иностранным инвесторам, "КазМунайГаз" перекупил по рыночным ценам. Доля казахстанского собственника на месторождениях увеличилась, но иностранный инвестор получил за это рыночный эквивалент стоимости пакета.

С "АрселорМиттал Темиртау" ситуация сложнее, поскольку эта компания не полноценный иностранный инвестор, а франшиза, которую казахстанские старые элиты купили в Великобритании в 1990-х годах.

Соответственно, заявления Токаева о возможном пересмотре правил игры с этой компанией могут подразумевать давление на старые элиты, которые пытаются заставить вкладываться в повышение безопасности в угольных и рудных шахтах.

- Компания "АрселорМиттал" регулярно подвергается критике по темам безопасности и экологии. Есть ли у Казахстана реальные механизмы принуждения в отношении иностранных инвесторов по соблюдению экологических норм и норм законодательства?

Компания "АрселорМиттал Темиртау" фактически принадлежала казахстанским собственникам, а индийские менеджеры были формальными фигурами.

Предприятие существовало на минимуме инвестиций. Об этом говорит то, что за прошедшие десятилетия объем выплавки металла не увеличился – компания не инвестировала в серьезное расширение производства.

Прибыль максимизировалась и выводилась в офшоры старой элиты. Отсутствие инвестиций в безопасность также становится объяснимым в этом контексте.

- Какие механизмы давления существуют у западного бизнеса, чтобы оставить все без изменений?

Основной ответный механизм иностранных инвесторов – иски в международный арбитраж.

С помощью исков иностранные компании могут попробовать компенсировать потери экономических активов в Казахстане за счет казахстанских активов на Западе и в офшорах.

В этих условиях могут быть заморожены активы Национального нефтяного фонда или внутриэлитных групп, арестована недвижимость местных олигархов за рубежом.

Пересмотр правил игры со стороны Астаны скорее риторика, нежели реальные действия. Если бы Казахстан действительно хотел изменить принципы, по которым работает с иностранными компаниями, он бы вернул все национальные активы из зарубежных банков. Пока этого не происходит.

Радикальных изменений для бизнес-омбудсмена и совета иностранных инвесторов также не предвидится. Иностранные инвесторы еще в прошлом году приняли Токаева и новую элиту как новых политических партнеров, готовых защищать их вложения.

Механизмы также перестроились под новое политическое лидерство, поэтому дополнительных трансформаций не потребовалось.

Читайте также: Кашаган обманутых надежд. Как Казахстану спасти свою нефтедобывающую отрасль?

- Бизнес-омбудсмен и совет иностранных инвесторов при президенте - этот механизм тоже будут перестраивать в будущем?

Перспективы изменений невелики: скорее всего, Астана будет сохранять формат соблюдения ранее достигнутых соглашений, тем более что издержки от конфликтов с инвесторами выше выгод от перераспределения активов.

Для Астаны принципиально важно вернуть в страну активы из офшоров – как государственные, так и частные. Лишь после этого Казахстан сможет попытаться реализовать какие-то "жесткие" стратегии.

Более того, сейчас сократился объем проектов внутри страны, и "жесткая" линия в отношении с иностранным капиталом может быть вредной. Так, активы горнодобывающих компаний, которые Акорда пытается вывести на международный рынок, могут оказаться невостребованными, поскольку иностранные инвесторы могут счесть новые игры не соответствующими бизнес-интересам. Риторика, скорее всего, так и останется риторикой.

Тимур Альмуков
22 авг. 23

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692743460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник встретился с депутатами Европарламента
- Развитие торгово-логистических возможностей между Казахстаном и Пакистаном обсудили в Астане
- Казахстан на пороге водного кризиса
- Серик Жумангарин и секретарь парткома СУАР Ма Синжуй обсудили широкий спектр перспективных направлений сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Вьетнам подписали План совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества
- О приостановлении действия нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки до 1 января 2025 года
- Суд вынес приговор создателю Фонда "Архитекторы будущего"
- ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" укрывало факты нарушения безопасности движения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  