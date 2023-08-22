Передел или пересмотр? чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане? - М.Казначеев

01:31 23.08.2023

ПЕРЕДЕЛ ИЛИ ПЕРЕСМОТР: ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СКАНДАЛ ВОКРУГ "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ" В КАЗАХСТАНЕ?

Будет ли Астана пересматривать правила игры для иностранных инвесторов? Являются ли скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" и арбитражные разбирательства с инвесторами на нефтяных месторождениях частью одного целого? На эти вопросы в интервью Ia-centr.ru ответил политолог из Казахстана Максим Казначеев.

Передел или пересмотр: чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане?

- Астана пытается пересмотреть в свою пользу прежние соглашения с иностранными инвесторами. Это уже затронуло нефтедобывающий сектор. Текущая информационная кампания вокруг "АрселорМиттал Темиртау" тоже часть этого процесса?



- Происходящее в Казахстане нельзя назвать системным процессом пересмотра соглашений с иностранными инвесторами.



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Во-первых, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с иностранными инвесторами, которое прошло сразу после январских событий 2022 года, заявил, что Астана будет стараться придерживаться прежних соглашений с инвесторами. Также он отметил, что страна не намерена пересматривать правила игры, утвержденные при старой элите.



Во-вторых, изменения, которых Астана добилась по отношению к компаниям, добывающим углеводороды, протекали в рамках коммерческих сделок: пакет акций, принадлежавший иностранным инвесторам, "КазМунайГаз" перекупил по рыночным ценам. Доля казахстанского собственника на месторождениях увеличилась, но иностранный инвестор получил за это рыночный эквивалент стоимости пакета.



С "АрселорМиттал Темиртау" ситуация сложнее, поскольку эта компания не полноценный иностранный инвестор, а франшиза, которую казахстанские старые элиты купили в Великобритании в 1990-х годах.



Соответственно, заявления Токаева о возможном пересмотре правил игры с этой компанией могут подразумевать давление на старые элиты, которые пытаются заставить вкладываться в повышение безопасности в угольных и рудных шахтах.



- Компания "АрселорМиттал" регулярно подвергается критике по темам безопасности и экологии. Есть ли у Казахстана реальные механизмы принуждения в отношении иностранных инвесторов по соблюдению экологических норм и норм законодательства?



Компания "АрселорМиттал Темиртау" фактически принадлежала казахстанским собственникам, а индийские менеджеры были формальными фигурами.



Предприятие существовало на минимуме инвестиций. Об этом говорит то, что за прошедшие десятилетия объем выплавки металла не увеличился – компания не инвестировала в серьезное расширение производства.



Прибыль максимизировалась и выводилась в офшоры старой элиты. Отсутствие инвестиций в безопасность также становится объяснимым в этом контексте.



- Какие механизмы давления существуют у западного бизнеса, чтобы оставить все без изменений?



Основной ответный механизм иностранных инвесторов – иски в международный арбитраж.



С помощью исков иностранные компании могут попробовать компенсировать потери экономических активов в Казахстане за счет казахстанских активов на Западе и в офшорах.



В этих условиях могут быть заморожены активы Национального нефтяного фонда или внутриэлитных групп, арестована недвижимость местных олигархов за рубежом.



Пересмотр правил игры со стороны Астаны скорее риторика, нежели реальные действия. Если бы Казахстан действительно хотел изменить принципы, по которым работает с иностранными компаниями, он бы вернул все национальные активы из зарубежных банков. Пока этого не происходит.



Радикальных изменений для бизнес-омбудсмена и совета иностранных инвесторов также не предвидится. Иностранные инвесторы еще в прошлом году приняли Токаева и новую элиту как новых политических партнеров, готовых защищать их вложения.



Механизмы также перестроились под новое политическое лидерство, поэтому дополнительных трансформаций не потребовалось.



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- Бизнес-омбудсмен и совет иностранных инвесторов при президенте - этот механизм тоже будут перестраивать в будущем?



Перспективы изменений невелики: скорее всего, Астана будет сохранять формат соблюдения ранее достигнутых соглашений, тем более что издержки от конфликтов с инвесторами выше выгод от перераспределения активов.



Для Астаны принципиально важно вернуть в страну активы из офшоров – как государственные, так и частные. Лишь после этого Казахстан сможет попытаться реализовать какие-то "жесткие" стратегии.



Более того, сейчас сократился объем проектов внутри страны, и "жесткая" линия в отношении с иностранным капиталом может быть вредной. Так, активы горнодобывающих компаний, которые Акорда пытается вывести на международный рынок, могут оказаться невостребованными, поскольку иностранные инвесторы могут счесть новые игры не соответствующими бизнес-интересам. Риторика, скорее всего, так и останется риторикой.



Тимур Альмуков

22 авг. 23