За что закрыли 7 кыргызских энергокомпаний?

01:34 23.08.2023

ЭКСПЕРТ - О ЗАКРЫТИИ СЕМИ КИРГИЗСКИХ ЭНЕРГОКОМПАНИЙ

Эксперт - о закрытии семи киргизских энергокомпаний

В Киргизии аннулированы лицензии семи частных поставщиков электроэнергии, в том числе партнера Каиндинского кабельного завода. Приказ о лишении лицензий вышел в первый месяц энергетического ЧП, объявленного 1 августа. Политолог Денис Бердаков, автор канала Бердаков Online, объяснил, за что отвечали эти компании и как их закрытие повлияет на рынок.



По словам эксперта, лишенные лицензий компании - это маленькие предприятия, которые обычно покупали энергию у Национальной электрической сети и перепродавали более мелким оптом.

Таких компаний в Киргизии более 50. Уход с рынка семи из них практически не отразится на энергетике страны.

Отзыв лицензии может быть связан с несоблюдением требований к персоналу и качеству инфраструктуры - трансформаторов, высоковольтных линий и т. д. Это типичная история для Киргизии: не все компании справляются с возложенными на них требованиями.

Семь компаний не будут национализировать - их просто лишили доступа к высоковольтным линиям и возможности работать по профилю. В национализации нет необходимости: на рынке страны и так доминирует Национальная электрическая сеть.

Основная ответственность сейчас не на маленьких компаниях, а на Минэнерго Киргизии, которому с объявлением ЧП предстоит разрешить сложную задачу обеспечения страны электроэнергией.