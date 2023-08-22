Военная хунта в Таиланде теряет хватку, - Д.Моисеев

01:37 23.08.2023

Новым премьер-министром стал представитель оппозиционной партии

Данила Моисеев



Сеттха Тхависин после заключения компромисса между партией "Ради Таиланда" и другими политическими силами легко набрал необходимые голоса в парламенте.

Парламентом Таиланда, в котором большинство мест принадлежит военным, совершившим переворот в 2014 году, во вторник избран новый премьер-министр. Им стал бизнесмен Сеттха Тхависин из партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"). Он является компромиссным кандидатом: хотя и выступает за западные ценности, но менять одиозный пункт Уголовного кодекса об оскорблении Его Величества, как это хотела сделать победившая на выборах партия "Движение вперед", не будет.



Кандидатура Тхависина в парламенте обсуждалась пять часов. Успешный бизнес в сфере недвижимости вызывал вопрос у части депутатов, которые посчитали, что претендент уклонялся от налогов. Однако, как и ожидалось, большинство голосов Тхависин получил: 482 депутата поддержали его кандидатуру, 165 выступили против, а еще 81 воздержался. Всего ему требовалось набрать 375 голосов.



Тхависин, который получил второе образование в Высшем Клеморнтском университете в Калифорнии, неравнодушен к правам человека и меньшинств, и в целом его не устраивало законодательство, по которому за оскорбление короля и его семьи можно получить десятки лет тюремного срока. Однако в конце концов партия и ее представитель нашли компромиссы с военными, чтобы поставить Тхависина во главе кабинета министров.



Для многих протестно настроенных таиландцев это стало неприятной неожиданностью, поскольку "Ради Таиланда" считалась оппозиционной партией, и именно под демократическими лозунгами она завоевала на выборах второе место. Напомним, больше всего голосов на майских выборах набрала партия "Движение вперед" во главе с Питой Лимджароенратом. Она была еще более радикально настроена против военной хунты и издержек монархии. Но затем против самых популярных партий сыграла весьма спорная избирательная система Таиланда.



Вместе с "Ради Таиланда" партия Лимджароенрата вообще получила большинство голосов, и была создана коалиция, однако избирается лишь нижняя палата парламента, а Сенат контролируется представителями, лояльными военным. Они-то и не допустили лидера "Движения вперед" до кресла премьер-министра: Лимджароенрат получил на 51 голос меньше требуемого, несмотря на то что в Бангкоке его партия завоевала 32 из 33 парламентских мест: фантастический результат, показывающий, что столица государства далеко ушла от традиционных ценностей таиландского общества (см. "НГ" от 15.05.23).



Лимджароенрату не могли простить излишнюю для таиландца оппозиционность, в том числе требование отстранить военных от власти вообще и тезис о том, что свобода слова в стране должна распространяться и на высказывания в отношении главы страны – монарха Рамы X. Вообще король, он же Маха Вачиралонгкорн, успел обзавестить в стране и в международном сообществе не самой однозначной репутацией: большую часть жизни он провел за пределами родины, вел бурную личную жизнь и долгое время настолько не соблюдал церемониал, что даже вернулся на родину в джинсах и с оголенным торсом.



Тем не менее для военных монархия и сложившаяся политическая система достаточно выгодны. Но таиландскому избирателю она оказалась не по вкусу. Так, партия Праюта Чан-Оча – многолетнего премьера, который теперь сложит полномочия, – показала на выборах плохие результаты, получив лишь 36 мест в парламенте из 500.



Знаковым во вторник стало не только избрание Тхависина на пост премьера. Можно сказать, что в каком-то смысле Таиланд начинает новую эру. В страну вернулся знаменитый политик, которого Тхависин активно поддерживал: Таксин Чиннават, бывший премьер-министром с 2001 по 2006 год, был радостно встречен сторонниками в аэропорту. Впрочем, продолжалось это недолго: Чиннавата быстро арестовали и препроводили в суд, который подтвердил обвинения в коррупции 17-летней давности. Тогда его заочно приговорили к восьми годам тюрьмы.



Следует напомнить, что семья Чиннават в целом крайне влиятельна и осталась таковой даже после переворота в 2006 году. С 2011 по 2014 год премьером была сестра Таксина Йинглак Чиннават. А лидером партии "Ради Таиланда" по продвижению является Пэтонгтарн Чиннават – дочь вернувшегося и тут же посаженного за решетку политика.



Британские и другие западные СМИ предполагают, что военные и новые светские власти достигли некоего компромисса, в который, вероятно, входит и последующее прощение Чиннавата. Другой вопрос, насколько быстро он окажется на свободе и какую роль он станет играть. Вряд ли политик, находившийся 15 лет в бегах, откажется от активного участия в делах и не попробует восстановить утраченные позиции.



22 авг. 23