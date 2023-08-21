 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.08.2023
01:43  Кадры сильнейшего урагана в Мекке попали в Сеть
01:41  Нехватка воды сушит казахскую память, - Канат Кожоев
01:37  Военная хунта в Таиланде теряет хватку, - Д.Моисеев
01:34  За что закрыли 7 кыргызских энергокомпаний?
01:31  Передел или пересмотр? чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане? - М.Казначеев
01:14  Украина продолжила шантажировать Израиль: разменной монетой стали сектанты-хасиды
00:41  Венгрия – последний бастион ЕС, который проводит независимую политику, - Е.Пустовойтова

00:38  Правоохранители Узбекистана с 2024 года начнут обучаться по антитеррористической программе США
00:36  На кыргызско-казахской границе скопилась очередь из сотен грузовиков
Вторник, 22.08.2023
21:27  Пекин научит Москву мусорной реформе
21:24  Умер итальянский певец Тото Кутуньо
19:59  "Вагнер" развернулся в Африке перед вторжением западной коалиции в Нигер
17:25  Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? - кыргызский академик Чортомбаев
17:21  Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность БРИКС, - Хуа Чжан
14:19  Судьбы малых народов, - Андрей Школьников
13:40  Садыр Жапаров и деколонизация Кыргызстана, - Бахтияр Игамбердиев
13:34  Хуэйлен Тань: Еще 40 стран просятся вступить в БРИКС
13:30  Купаясь в Сырдарье разом утонуло 11 казахстанцев (половина - дети). Спасая друг дружку...
13:27  Petrovietnam вновь будет искать углеводороды в Узбекистане
13:23  Зайнидин Курманов: Закон, шокировавший власть и общественность Кыргызстана
13:21  Режим ЧС ввели в шести районах Жамбылской области Казахстана из-за нехватки воды и жары
11:54  Евгений Пригожин ("Вагнер") уже в Африке
10:47  Премьер Хун Сен сдал власть в Камбодже своему сыну - генералу Хун Мане
09:10  Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры. Улкенцы тоже хотят жить
08:44  Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю, - Владислав Исаев
06:21  Реальным соперником нефтедоллара может стать нефтяной юань, - В.Катасонов
06:18  Тройственный союз: США созвали саммит с Южной Кореей и Японией
06:08  В Пекине заявили о поимке американских шпионов, - Владимир Скосырев
06:05  Экс-през Атамбаев возвращается в Кыргызстан, - Канат Кожоев
06:02  Центральную Азию хотят "стравить" в борьбе за воду и энергоресурсы, - Анвар Ажиев
02:31  Запад просит кирпича. Страны БРИКС пытаются перехватить мировую повестку, - С.Строкань
02:20  Враг есть. А образа врага нет.., - Александр Тюрин
02:00  Единая валюта БРИКС и опыт Совета Экономической Взаимопомощи, - Д.Нефедов
00:59  Юг Сирии возвращается в эпоху арабской весны, - И.Субботин
00:12  Индия и Китай поспорят на саммите БРИКС
Понедельник, 21.08.2023
23:25  В Норвежской армии до генеральского чина дослужился... Нильс Олаф III (пингвин)
19:24  Акции 31 крупных госкомпаний Узбекистана снова возвращаются на баланс Минэкономфина
17:29  Проект Стратегии "Узбекистан-2030" нуждается в экспертной оценке. На предмет бреда
17:25  Российский "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан
17:16  Туркменистан и Венгрия заключили политическое соглашение о поставках газа
17:10  Зеленский получил истребители F-16: Путину больше незачем ждать Киевский режим уже не вылечить, - МК
16:48  Глава российских буддистов лама Дамба Аушеев: "Буддисты воюют за русский мир, чтобы сохранить свой монгольский"
14:23  "Пятая колонна" в России: они не сдадутся и не сбегут, - А.Уральский
14:19  "Узтрансгаз" воглавил Аскар Исаков
13:27  Как отважные Буры бились с Британской империей (история), - В.Бурт
13:05  "Великое замещение" рас. В 2045 году белые в США станут меньшинством, - Робер Семонсен
13:03  Дедолларизация мировой экономики идет полным ходом, - Эмре Эргюль
12:59  Стоит ли опасаться оттока гастарбайтеров из России, - Дм.Морковкин
12:52  Новый кыргызский "Белый дом" строят из золота? - депутат Бекешев
11:28  К 150-летию завоевания Россией Хивинского ханства, - Ильга Мехти
11:23  "Украинская идея имеет свойство только в ненависти к русским..." (интервью), - А.Дугин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Нехватка воды сушит казахскую память, - Канат Кожоев
01:41 23.08.2023

22 августа 2023 - Канат Кожоев

Казахские власти подсчитывают ущерб от катастрофической нехватки воды и обвиняют во всем Кыргызстан с его обмелевшим (практически полностью высохшим) Кировским водохранилищем, откуда вода перестала поступать и им, и нам. Эмоции зашкаливают и вместо воды льются через край. Кыргызы опять такие и сякие – чуть ли не осознанные и целенаправленные вредители казахского сельского хозяйства…

История взаимоотношений Кыргызстана и Казахстана начинается с незапамятных времен. И за всю эту историю не было момента, когда кыргызы бы отказались протянуть братскому народу руку помощи. Президент Токаев в порыве безводных эмоций забыл многое, чего забывать было категорически нельзя. Ни ему, ни его предшественнику Назарбаеву.

Историки вспоминают голодомор первой половины прошлого века и сразу приходящую на ум фамилию Юсупа Абдрахманова – председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР. Благодаря его смелой и бескомпромиссной политике два народа были спасены от неминуемой голодной смерти. Рискуя собственной свободой и жизнью, он отказался выполнять установленные высокие планы по хлебозаготовкам. В Киргизии тогда нашли убежище сотни тысяч беженцев из Казахстана, которых приняли как родных и делились последней лепешкой.

Если не углубляться в историю, можно вспомнить и более свежие события.

2022 год начался для Казахстана с масштабных митингов по поводу повышения цены на сжиженный газ. Митинги переросли в массовые беспорядки с требованиями не только снизить цены, но и лишить неприкосновенности экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у стран-членов ОДКБ. Пока решался вопрос военной помощи, кыргызское гражданское общество, помня кровавые перевороты в нашей стране, принялось собирать для братьев казахов гуманитарку.

На фоне беспорядков прекратилось авиасообщение между Россией и Казахстаном, и огромное количество казахстанцев застряли в московском аэропорту "Домодедово" без возможности не только вылететь домой, но и связаться с родными и близкими (Казахстан во время боестолкновений остался без интернета).

"Мы не можем дозвониться до своих родных, - цитировали казахские журналисты своих соотечественников. – Авиакомпания и посольство Казахстана не отвечают ни на один звонок. А кыргызская диаспора накормила корячим обедом, фруктами. Приехали с сумками, раздали всем по плову, салату и хлебу".

В соцсетях появились каналы, где казахи договаривались с кыргызами о возможности остановиться в КР в безопасном месте и уже из Бишкека выехать на родину.

7 января прошлого года Кыргызстан направил в соседнюю республику воинский контингент в составе 150 офицеров и контрактников, восемь единиц бронетанковой и двенадцать единиц автомобильной техники. Кроме того, в качестве меры поддержки соседей правительство Кыргызстана приняло решение пропускать через кыргызско-казахскую границу граждан Казахстана без справки об отрицательном тесте на ковид.

Международные авиарейсы из Турции, Арабских Эмиратов и других стран вместо Казахстана перенаправлялись в Бишкек, где пассажиров организованно доставляли до границы, давая возможность беспрепятственно ее пересечь…

Что касается воды – Кыргызстан и здесь всегда исходил из интересов братского Казахстана, иногда забывая про свои. Вода в соседнюю республику подавалась бесперебойно в строгом соответствии с договоренностями, графиками и подписанными протоколами. И не вина Кыргызстана в том, что соседи до 5 августа успели выхлебать весь свой лимит. И это при том, что кыргызы своей водой пользовались лимитированно, получали ее в меньшем количестве, чем было нужно. Терпели. Казахская же сторона захотела все и сразу. Так на кого же теперь пенять?

Критическое маловодье – общая центральноазиатская беда этим летом. И ставить вопрос ребром: дайте, дескать, кыргызы, нам воду в ущерб себе – по меньшей мере некорректно.

А Казахстан в отместку за нехватку воды объявил Кыргызстану "торговую войну". На границе вновь образовались километровые пробки. Официально и кыргызская, и казахская стороны заявляют об отсутствии проблем с пропуском большегрузов. Но в кулуарах объясняется это все именно маленькой, но ощутимой местью Токаева Садыру Жапапрову, якобы оставившему его без воды и без урожая.

"Мы, граждане Кыргызстана, тоже должны на постоянной основе подсчитывать ущерб от их перекрытия границ, - пишет в интернете один из комментаторов. – Это тоже один из моментов отношения к нам наших "братьев".

Вряд ли это – хорошее решение. На бесконечных взаимных претензиях далеко не уедешь.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692744060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Государственный советник встретился с депутатами Европарламента
- Развитие торгово-логистических возможностей между Казахстаном и Пакистаном обсудили в Астане
- Казахстан на пороге водного кризиса
- Серик Жумангарин и секретарь парткома СУАР Ма Синжуй обсудили широкий спектр перспективных направлений сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Вьетнам подписали План совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества
- О приостановлении действия нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки до 1 января 2025 года
- Суд вынес приговор создателю Фонда "Архитекторы будущего"
- ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" укрывало факты нарушения безопасности движения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  