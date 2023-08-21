Нехватка воды сушит казахскую память, - Канат Кожоев

01:41 23.08.2023

22 августа 2023 - Канат Кожоев



Казахские власти подсчитывают ущерб от катастрофической нехватки воды и обвиняют во всем Кыргызстан с его обмелевшим (практически полностью высохшим) Кировским водохранилищем, откуда вода перестала поступать и им, и нам. Эмоции зашкаливают и вместо воды льются через край. Кыргызы опять такие и сякие – чуть ли не осознанные и целенаправленные вредители казахского сельского хозяйства…



История взаимоотношений Кыргызстана и Казахстана начинается с незапамятных времен. И за всю эту историю не было момента, когда кыргызы бы отказались протянуть братскому народу руку помощи. Президент Токаев в порыве безводных эмоций забыл многое, чего забывать было категорически нельзя. Ни ему, ни его предшественнику Назарбаеву.



Историки вспоминают голодомор первой половины прошлого века и сразу приходящую на ум фамилию Юсупа Абдрахманова – председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР. Благодаря его смелой и бескомпромиссной политике два народа были спасены от неминуемой голодной смерти. Рискуя собственной свободой и жизнью, он отказался выполнять установленные высокие планы по хлебозаготовкам. В Киргизии тогда нашли убежище сотни тысяч беженцев из Казахстана, которых приняли как родных и делились последней лепешкой.



Если не углубляться в историю, можно вспомнить и более свежие события.



2022 год начался для Казахстана с масштабных митингов по поводу повышения цены на сжиженный газ. Митинги переросли в массовые беспорядки с требованиями не только снизить цены, но и лишить неприкосновенности экс-президента Нурсултана Назарбаева.



Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у стран-членов ОДКБ. Пока решался вопрос военной помощи, кыргызское гражданское общество, помня кровавые перевороты в нашей стране, принялось собирать для братьев казахов гуманитарку.



На фоне беспорядков прекратилось авиасообщение между Россией и Казахстаном, и огромное количество казахстанцев застряли в московском аэропорту "Домодедово" без возможности не только вылететь домой, но и связаться с родными и близкими (Казахстан во время боестолкновений остался без интернета).



"Мы не можем дозвониться до своих родных, - цитировали казахские журналисты своих соотечественников. – Авиакомпания и посольство Казахстана не отвечают ни на один звонок. А кыргызская диаспора накормила корячим обедом, фруктами. Приехали с сумками, раздали всем по плову, салату и хлебу".



В соцсетях появились каналы, где казахи договаривались с кыргызами о возможности остановиться в КР в безопасном месте и уже из Бишкека выехать на родину.



7 января прошлого года Кыргызстан направил в соседнюю республику воинский контингент в составе 150 офицеров и контрактников, восемь единиц бронетанковой и двенадцать единиц автомобильной техники. Кроме того, в качестве меры поддержки соседей правительство Кыргызстана приняло решение пропускать через кыргызско-казахскую границу граждан Казахстана без справки об отрицательном тесте на ковид.



Международные авиарейсы из Турции, Арабских Эмиратов и других стран вместо Казахстана перенаправлялись в Бишкек, где пассажиров организованно доставляли до границы, давая возможность беспрепятственно ее пересечь…



Что касается воды – Кыргызстан и здесь всегда исходил из интересов братского Казахстана, иногда забывая про свои. Вода в соседнюю республику подавалась бесперебойно в строгом соответствии с договоренностями, графиками и подписанными протоколами. И не вина Кыргызстана в том, что соседи до 5 августа успели выхлебать весь свой лимит. И это при том, что кыргызы своей водой пользовались лимитированно, получали ее в меньшем количестве, чем было нужно. Терпели. Казахская же сторона захотела все и сразу. Так на кого же теперь пенять?



Критическое маловодье – общая центральноазиатская беда этим летом. И ставить вопрос ребром: дайте, дескать, кыргызы, нам воду в ущерб себе – по меньшей мере некорректно.



А Казахстан в отместку за нехватку воды объявил Кыргызстану "торговую войну". На границе вновь образовались километровые пробки. Официально и кыргызская, и казахская стороны заявляют об отсутствии проблем с пропуском большегрузов. Но в кулуарах объясняется это все именно маленькой, но ощутимой местью Токаева Садыру Жапапрову, якобы оставившему его без воды и без урожая.



"Мы, граждане Кыргызстана, тоже должны на постоянной основе подсчитывать ущерб от их перекрытия границ, - пишет в интернете один из комментаторов. – Это тоже один из моментов отношения к нам наших "братьев".



Вряд ли это – хорошее решение. На бесконечных взаимных претензиях далеко не уедешь.