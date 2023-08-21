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|Кадры сильнейшего урагана в Мекке попали в Сеть
01:43 23.08.2023
В Сети появились видеокадры сильнейшего урагана, который обрушился на запад Саудовской Аравии.
На видео видно, как людей в Мекке сбивает с ног сильнейшими порывами ветра.
Также в городе идут сильные дожди, автомобили тонут в потоках воды.
Инесса Буслаева