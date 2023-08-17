Пакистан на разрыв. Белуджские сепаратисты против исламских террористов Лариса Шашок

06:42 23.08.2023 Мятежная провинция Пакистана: новый фактор нестабильности



Белуджские сепаратисты столкнулись с проникновением исламских террористов



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.

17.08.2023



Центральное правительство в Исламабаде содержит сильную армию и авиацию, но редко использует их против сепаратистов. Истребители JF-17 берегут на случай войны с Индией. Фото Владимира Карнозова

Террористическая организация "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) 14 июня провела реструктуризацию своих подразделений в провинции Белуджистан, разделив ее на "калат" (ханство) Макран и "вилайят" (провинцию) Зхоб. Возглавили ханство и вилай-ят соответственно Шахин Белудж и Маулви Норулла в качестве эмиров. Калат Макран находится в районах провинции с преобладающим белуджским населением, а вилайят Зхоб – в районах Белуджистана, где большинство населения составляют пуштуны.

Реорганизация сил группировки последовала за присягой на верность ТТП белуджских экстремистских ячеек "Акрам" и "Аслам", которые в апреле объявили о лояльности ее главарю Нур Вали Мехсуду. До этого ТТП утверждала, что в декабре 2022 года к их организации также примкнула фракция Мазара Белуджа из калата Макран. Между тем фракция Устаза Аслама Белуджа из Ношки была первой исламистской ячейкой, которая присоединилась к ТТП в июне 2022 года.



КОНФЛИКТНЫЙ ЛАНДШАФТ МЕНЯЕТСЯ



Присутствие ТТП в Белуджистане не является новостью, однако в прошлом деятельность группировки ограничивалась пуштунскими районами провинции. Примечательно, что недавние набеги ее боевиков происходили в зонах с преобладанием белуджского населения. Например, калат Макран считается рассадником белуджских сепаратистов, при этом "Фронт освобождения белуджей" и "Освободительная армия Белуджистана" проявляют активность в деятельности этого подразделения.



Калат Макран состоит из трех районов: Гвадар, Кеч и Панджгур. По сравнению с Кечем и Гвадаром в районе Панджгур в прошлом наблюдалось ограниченное присутствие проталибских элементов. Но теперь здесь также фиксируется активизация ТТП.



Стоит отметить, что в конфликтном ландшафте Белуджистана на протяжении двух десятилетий доминируют не суннитские экстремистские элементы, а этносепаратистское повстанческое движение. Следовательно, набеги ТТП на Белуджистан могут иметь долгосрочные последствия для общей траектории и характера белуджского конфликта.



Решение ТТП сформировать на территории Белуджистана два подразделения на фоне вступления в ее ряды новых экстремистских формирований подчеркивает расширение идеологического влияния исламистов в Белуджистане. Поэтому особенно актуальной представляется задача проанализировать реакцию белуджских этносепаратистов на последние события и возможные факторы, побудившие ТТП расширить свою организационную структуру в провинции Белуджистан.



АКТИВИЗАЦИЯ ТТП В БЕЛУДЖИСТАНЕ



Как уже было сказано, в соответствии с новой организационной структурой ТТП определила пуштунские районы Белуджистана в так называемый вилайят Зхоб, а районы белуджей – в калат Макран. В ходе организационной реструктуризации ТТП сохранение присутствия в Белуджистане стало для ее руководства приоритетом. Возможно, группировка стремится продемонстрировать, что намерена укрепить влияние как в пуштунских, так и в белуджских районах провинции, не оставив пространства для активизации конкурирующей террористической организации "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ).



Помимо получения присяги на верность от четырех белуджских военизированных формирований ТТП постоянно публикует заявления о различных проблемах, с которыми сталкивается Белуджистан – таких, как насильственные исчезновения (белуджи якобы внесудебно задерживаются пакистанскими службами безопасности), эпидемии, убийства повстанцев и мирных жителей. В том же месяце ТТП выпустила нашид (разновидность песни или вокализованного гимна) на белуджском языке с субтитрами на урду, в котором демонстрируются кадры, иллюстрирующие различные проблемы провинции.



С аналогичными целями в мартовском номере флагманского пропагандистского журнала ТТП на языке урду "Муджалла Техрик-е-Талибан Пакистан" была опубликована статья бывшего заместителя лидера ТТП шейха Халида Хаккани под названием "Послание для осажденных масс Белуджистана".



При этом ТТП стремится добиться лояльности со стороны белуджских сепаратистов с целью объединить усилия против пакистанского правительства. В январском интервью главарь группировки Нур Вали Мехсуд пошел еще дальше, назвав белуджских сепаратистов "братьями".



ТТП периодически совершает вооруженные нападения на территории Белуджистана. Эти действия показывают, что присутствие боевиков группировки в провинции и ее пробелуджские заявления не являются просто риторикой или пропагандой. Например, после отмены соглашения о прекращении огня с пакистанским правительством в июне 2022 года боевики ТТП совершили нападение на сотрудников полиции, защищавших группу по вакцинации против полиомиелита в столице Белуджистана Кветте.



Аналогичным образом в декабре 2022 года от действий боевиков группировки погибли шес-теро сотрудников службы безопасности Пакистана в районе Чаман, недалеко от границы с Ираном. Таким образом, ТТП уже установила присутствие в провинции в рамках своей новой структуры.



РЕАКЦИЯ БЕЛУДЖСКИХ СЕПАРАТИСТОВ НА ДЕЙСТВИЯ ТТП



Белуджские сепаратисты отрицают какие-либо связи с ТТП. Следовательно, они мало говорят о проникновении группировки на территорию провинции. Их сдержанная реакция на активизацию ТТП в Белуджистане может быть вызвана тремя причинами.



Во-первых, несмотря на периодические нападения и пропагандистские заявления, присутствие ТТП в Белуджистане может носить лишь символический характер, и поэтому белуджские повстанцы рассматривают группировку скорее как досадную помеху, а не как вызов или угрозу.



Во-вторых, белуджские повстанцы не хотят ослаблять свои позиции, открывая дополнительный фронт против ТТП. И тем самым отвлекая боевиков от борьбы против пакистанского правительства.



В-третьих, белуджские повстанцы могут молчаливо приветствовать экспансию ТТП на территории Белуджистана, считая это в целом позитивным событием.



Хотя между ТТП и белуджскими сепаратистскими организациями не существует официальной организационной связи, нельзя игнорировать существующее тактическое сотрудничество на индивидуальном уровне.



Сообщается, что тактические связи между формированиями развивались в период 2015–2020 годов, когда и ТТП, и белуджские сепаратисты сосуществовали в убежищах на территории Афганистана. Белуджские сепаратисты переняли тактику террористов-смертников именно от ТТП, которая обучала их в своих афганских тренировочных лагерях.



Несмотря на то что белуджские сепаратисты не озабочены вопросами религии, а ТТП имеет религиозную мотивацию, стороны не подвергают друг друга критике. Фактически ТТП постоянно предлагает белуджам оливковую ветвь, побуждая их объединиться с исламистами в борьбе против государства.



Чтобы завоевать симпатию среди белуджских боевиков, ТТП нападала на лиц, связанных с правительственными структурами. Например, в ноябре 2022 года боевики ТТП убили информатора Межведомственной разведки (МВР) Пакистана в Кучкальском районе. Точно так же ТТП заявляла, что 4 января 2023 года в Кветте были убиты два оперативника военной разведки – Мухаммед Варис и Альтаф Хусейн.



Таким образом, в случае, если присутствие ТТП в Белуджистане усилит нагрузку на контртеррористические силы пакистанского правительства, белуджские сепаратисты будут приветствовать это, хотя и негласно.



Другой фактор, формирующий терпимое отношение белуджских повстанцев к ТТП, может быть связан с угрозой, исходящей от "ИГ-Хорасан". Если присутствие ТТП ослабит влияние последней в Белуджистане, это также будет выгодно белуджским сепаратистам.



В ЧЕМ ИНТЕРЕС ТЕРРОРИСТОВ



Интерес ТТП к Белуджистану может быть мотивирован рядом факторов.



Во-первых, ТТП стремится конкурировать с "ИГ-Хорасан" и не хочет, чтобы группировка использовала вакуум в экстремистском пространстве Белуджистана. До появления "ИГ-Хорасан" на исламистском ландшафте Белуджистана доминировали такие антишиитские группировки как "Лашкар-е-Джангви" (LeJ) и "Джандулла". Изгнание LeJ из Белуджистана в результате правительственных военных операций и поглощение некоторых из ее оставшихся фракций "ИГ-Хорасан" проложили путь к господству последней. Судя по всему, ТТП попытается отвоевать джихадистское пространство в Белуджистане у "ИГ-Хорасан" с помощью группировок-единомышленников.



Во-вторых, присутствие в Белуджистане открывает для ТТП значительные возможности для пропагандистской деятельности. После формирования калата Макран, населенного по большей части белуджами, для группировки стало обязательным присутствие на их территории. Точно так же для пропагандистской деятельности ТТП важно распространение заявлений, отражающих этнические претензии белуджских масс. По мнению руководства группировки, это поможет завоевать симпатии белуджской молодежи – и, следовательно, улучшить условия вербовки. Эпизодические нападения на правительственные силы, выражения солидарности и заверения в верности со стороны локальных экстремистских ячеек придают легитимность довольно слабым заявлениям ТТП о постоянном присутствии в Белуджистане.



В-третьих, плацдарм на территории Белуджистана предоставляет ТТП альтернативное убежище в Пакистане. В настоящее время высшее руководство ТТП осуществляет подрывную деятельность под негласной защитой афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ). Если талибы пересмотрят политику предоставления убежища ТТП на территории Афганистана, группировка может перебросить часть боевиков и снаряжения в Белуджистан, который занимает 44% территории Пакистана, имеет низкую плотность населения и богатые запасы полезных ископаемых. Провинция Белуджистан может предоставить ТТП не только потенциальное укрытие, но и возможности для развития теневой экономики.



ВЫВОДЫ



Таким образом, наращивание присутствия ТТП в Белуджистане является отражением меняющегося экстремистского ландшафта в Пакистане, с одной стороны, и организационной реструктуризации группировки – с другой.



Такое развитие событий способно привести к росту уровня насилия в провинции, что разрушит и без того нестабильную ситуацию в сфере безопасности. Активизация в Белуджистане новой террористической организации может также спровоцировать борьбу между конкурирующими исламистскими группировками за боевиков, ресурсы и убежища.



ТТП постоянно делает пропагандистские заявления, чтобы завоевать солидарность рядовых белуджских боевиков. В данной ситуации белуджские сепаратисты стоят перед непростым выбором: молчание по поводу вторжения ТТП в провинцию может лишить их человеческих ресурсов, а излишне бурная реакция вынудит их открыть дополнительный фронт против ТТП. Последний вариант был бы на руку пакистанскому правительству. Источник - НГ

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