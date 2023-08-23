 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.08.2023
08:47  Талибы казнили без суда минимум 218 чиновников свергнутого режима
08:41  Проданную резиденцию акима Павлодарской области вернут в госсобственность
08:38  "Если бы я работал в МИД Казахстана", - Фукуяма витийствует в Алматы
08:00  В Суэцком канале столкнулись 2 танкера: кайманский "Burri" и сингапурский газовоз "Lesmes"
07:44  Ш.Мирзиеев в Баку. Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
07:06  Раскрыты причины, по которым Саудовская Аравия захотела вступить в БРИКС, - Жорж Мальбрюно
06:42  Пакистан на разрыв. Белуджские сепаратисты против исламских террористов Лариса Шашок

06:18  Тенге-бль 2.0. Кто победит? - Расул Рысмамбетов
01:43  Кадры сильнейшего урагана в Мекке попали в Сеть
01:41  Нехватка воды сушит казахскую память, - Канат Кожоев
01:37  Военная хунта в Таиланде теряет хватку, - Д.Моисеев
01:34  За что закрыли 7 кыргызских энергокомпаний?
01:31  Передел или пересмотр? чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане? - М.Казначеев
01:14  Украина продолжила шантажировать Израиль: разменной монетой стали сектанты-хасиды
00:41  Венгрия – последний бастион ЕС, который проводит независимую политику, - Е.Пустовойтова
00:38  Правоохранители Узбекистана с 2024 года начнут обучаться по антитеррористической программе США
00:36  На кыргызско-казахской границе скопилась очередь из сотен грузовиков
Вторник, 22.08.2023
21:27  Пекин научит Москву мусорной реформе
21:24  Умер итальянский певец Тото Кутуньо
19:59  "Вагнер" развернулся в Африке перед вторжением западной коалиции в Нигер
17:25  Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? - кыргызский академик Чортомбаев
17:21  Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность БРИКС, - Хуа Чжан
14:19  Судьбы малых народов, - Андрей Школьников
13:40  Садыр Жапаров и деколонизация Кыргызстана, - Бахтияр Игамбердиев
13:34  Хуэйлен Тань: Еще 40 стран просятся вступить в БРИКС
13:30  Купаясь в Сырдарье разом утонуло 11 казахстанцев (половина - дети). Спасая друг дружку...
13:27  Petrovietnam вновь будет искать углеводороды в Узбекистане
13:23  Зайнидин Курманов: Закон, шокировавший власть и общественность Кыргызстана
13:21  Режим ЧС ввели в шести районах Жамбылской области Казахстана из-за нехватки воды и жары
11:54  Евгений Пригожин ("Вагнер") уже в Африке
10:47  Премьер Хун Сен сдал власть в Камбодже своему сыну - генералу Хун Мане
09:10  Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры. Улкенцы тоже хотят жить
08:44  Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю, - Владислав Исаев
06:21  Реальным соперником нефтедоллара может стать нефтяной юань, - В.Катасонов
06:18  Тройственный союз: США созвали саммит с Южной Кореей и Японией
06:08  В Пекине заявили о поимке американских шпионов, - Владимир Скосырев
06:05  Экс-през Атамбаев возвращается в Кыргызстан, - Канат Кожоев
06:02  Центральную Азию хотят "стравить" в борьбе за воду и энергоресурсы, - Анвар Ажиев
02:31  Запад просит кирпича. Страны БРИКС пытаются перехватить мировую повестку, - С.Строкань
02:20  Враг есть. А образа врага нет.., - Александр Тюрин
02:00  Единая валюта БРИКС и опыт Совета Экономической Взаимопомощи, - Д.Нефедов
00:59  Юг Сирии возвращается в эпоху арабской весны, - И.Субботин
00:12  Индия и Китай поспорят на саммите БРИКС
Понедельник, 21.08.2023
23:25  В Норвежской армии до генеральского чина дослужился... Нильс Олаф III (пингвин)
19:24  Акции 31 крупных госкомпаний Узбекистана снова возвращаются на баланс Минэкономфина
17:29  Проект Стратегии "Узбекистан-2030" нуждается в экспертной оценке. На предмет бреда
17:25  Российский "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан
17:16  Туркменистан и Венгрия заключили политическое соглашение о поставках газа
17:10  Зеленский получил истребители F-16: Путину больше незачем ждать Киевский режим уже не вылечить, - МК
16:48  Глава российских буддистов лама Дамба Аушеев: "Буддисты воюют за русский мир, чтобы сохранить свой монгольский"
14:23  "Пятая колонна" в России: они не сдадутся и не сбегут, - А.Уральский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Раскрыты причины, по которым Саудовская Аравия захотела вступить в БРИКС, - Жорж Мальбрюно
07:06 23.08.2023

Le Figaro
Франция
23 августа 2023
Вступление в БРИКС: для Саудовской Аравии во главе с Мухаммедом бен Салманом это акт освобождения

Желание Саудовской Аравии вступить в БРИКС говорит о стремлении стать независимой на мировой арене, пишет Le Figaro. Эр-Рияд хочет ослабить привязку к США и уже продемонстрировал это, отказавшись осуждать Москву по поводу конфликта на Украине, считает автор.
Жорж Мальбрюно

Саудовская монархия вновь демонстрирует свое стремление стать независимым игроком на мировой арене
Представляя свою кандидатуру для вступления в БРИКС, Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, демонстрирует свое стремление стать самостоятельным игроком на мировой арене. И Эр-Рияд уже показал всю серьезность этого своего желания, отказавшись осуждать Москву по поводу конфликта на Украине.

При правлении наследного принца Мухаммеда бен Салмана (МБС), который фактически руководит страной, так как его отец король Салман стар и болен, "саудовцы не будут отказываться от своего стратегического партнерства с США или вести политику неприсоединения после вступления в БРИКС". Таково мнение бывшего посла Франции в Эр-Рияде Бертрана Безансено. "Саудовцы скорее стремятся повысить свою независимость от Вашингтона за счет разнообразия своих союзников, - отмечает Бертран Безансено. – Они реалистично смотрят на вещи и понимают, что по-прежнему зависят от американского "зонтика безопасности" с его ядерной и неядерной составляющими. Но МБС отдает себе отчет, что США сегодня стали слабее. Поэтому саудовцы параллельно развивают сотрудничество с Россией в нефтяной отрасли, а Китай уже сделали своим основным торговым партнером, с которым они осуществляют взаимные инвестиции. Словом, МБС разыгрывает карту диверсификации партнеров".

С этой точки зрения, неоднородный состав БРИКС, где антизападная Россия соседствует с более умеренной Индией, является для саудовцев дополнительным фактором комфорта в их стремлении сохранить вступлением в БРИКС свою зарождающуюся автономию в иностранных делах. Тем более, что другие кандидаты в БРИКС, такие как Египет, Индонезия и ОАЭ, являются привилегированными партнерами Эр-Рияда. Они сами опираются на Запад, а заодно поддерживают альянс Турции с Западом. Забавная деталь: сам Запад при этом недоволен сложными отношениями саудовцев с администрацией Джо Байдена в последние годы.

"Стать противовесом Исламской Республике Иран"
Если, в отличие от прошлых лет, Эр-Рияд не слишком обеспокоен тем, что Иран также хочет присоединиться к БРИКС, то это потому, что Саудовская Аравия выступает за ослабление напряженности на Ближнем Востоке. "Саудовцы считают, что членство в БРИКС дает им возможность создать противовес Ирану", - утверждает Бертран Безансено.

Весной под эгидой Китая два соперничавших многие годы полюса ислама - саудовские сунниты и иранские шииты - начали заметное сближение, возобновив прерванные в 2016 году дипломатические отношения. На саммите БРИКС будет присутствовать президент Ирана Эбрагим Раисси. Участие Мухаммеда бен Салмана пока не подтверждено. Неизвестно, объявит ли наследный принц о вступлении лично или же Саудовская Аравия будет ждать результатов продолжающихся переговоров, дав другим лицам возможность сообщить о членстве королевства в БРИКС.

Услуга за услугу

Ведутся переговоры, в частности, о присоединении королевства к Новому банку развития (НБР), основанному в 2014 году странами БРИКС под эгидой Китая. Известно, что НБР был создан для финансирования помощи в целях развития, он призван конкурировать с подконтрольной Западу структурой – Всемирным банком. В то время как ее валюта остается привязанной к доллару, Саудовская Аравия уже несколько месяцев ведет переговоры о дедолларизации с Китаем. Пекин хотел бы оплачивать хотя бы часть своих закупок саудовской нефти в юанях, а не в долларах, поскольку использование местных валют является еще одной целью БРИКС.

Для Мухаммеда бен Салмана, который поставил перед собой задачу реализовать масштабный план реформ до 2030 года, вступление его страны в БРИКС подтвердило бы ее новый статус независимой державы. "Говоря о членстве королевства Саудовской Аравии в БРИКС, мы имеем дело с системой сделок, где каждый разыгрывает свои карты в соответствии с национальными интересами, - уточняет Бертран Безансено. – Сегодня главное для саудитов – работа по схеме "услуга за услугу". Мы наблюдаем деловые отношения по принципу Realpolitik, реальной политики, где все основано на холодном расчете".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692763560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
- Ерлан Кошанов провел прием граждан в Республиканской общественной приемной "AMANAT"
- Корпорация CMC заинтересована в реализации энергетических проектов в Казахстане
- Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов
- Игра на вылет
- Проверить пункты реализации угля, его качество и обоснованность цен перед отопительным сезоном поручил Алихан Смаилов
- Тенге-бль 2.0. Кто победит?
- Поддержку проектов обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве
- Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  