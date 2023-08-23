Раскрыты причины, по которым Саудовская Аравия захотела вступить в БРИКС, - Жорж Мальбрюно

07:06 23.08.2023

Le Figaro

Франция

23 августа 2023

Вступление в БРИКС: для Саудовской Аравии во главе с Мухаммедом бен Салманом это акт освобождения



Желание Саудовской Аравии вступить в БРИКС говорит о стремлении стать независимой на мировой арене, пишет Le Figaro. Эр-Рияд хочет ослабить привязку к США и уже продемонстрировал это, отказавшись осуждать Москву по поводу конфликта на Украине, считает автор.

Жорж Мальбрюно



Саудовская монархия вновь демонстрирует свое стремление стать независимым игроком на мировой арене

Представляя свою кандидатуру для вступления в БРИКС, Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, демонстрирует свое стремление стать самостоятельным игроком на мировой арене. И Эр-Рияд уже показал всю серьезность этого своего желания, отказавшись осуждать Москву по поводу конфликта на Украине.



При правлении наследного принца Мухаммеда бен Салмана (МБС), который фактически руководит страной, так как его отец король Салман стар и болен, "саудовцы не будут отказываться от своего стратегического партнерства с США или вести политику неприсоединения после вступления в БРИКС". Таково мнение бывшего посла Франции в Эр-Рияде Бертрана Безансено. "Саудовцы скорее стремятся повысить свою независимость от Вашингтона за счет разнообразия своих союзников, - отмечает Бертран Безансено. – Они реалистично смотрят на вещи и понимают, что по-прежнему зависят от американского "зонтика безопасности" с его ядерной и неядерной составляющими. Но МБС отдает себе отчет, что США сегодня стали слабее. Поэтому саудовцы параллельно развивают сотрудничество с Россией в нефтяной отрасли, а Китай уже сделали своим основным торговым партнером, с которым они осуществляют взаимные инвестиции. Словом, МБС разыгрывает карту диверсификации партнеров".



С этой точки зрения, неоднородный состав БРИКС, где антизападная Россия соседствует с более умеренной Индией, является для саудовцев дополнительным фактором комфорта в их стремлении сохранить вступлением в БРИКС свою зарождающуюся автономию в иностранных делах. Тем более, что другие кандидаты в БРИКС, такие как Египет, Индонезия и ОАЭ, являются привилегированными партнерами Эр-Рияда. Они сами опираются на Запад, а заодно поддерживают альянс Турции с Западом. Забавная деталь: сам Запад при этом недоволен сложными отношениями саудовцев с администрацией Джо Байдена в последние годы.



"Стать противовесом Исламской Республике Иран"

Если, в отличие от прошлых лет, Эр-Рияд не слишком обеспокоен тем, что Иран также хочет присоединиться к БРИКС, то это потому, что Саудовская Аравия выступает за ослабление напряженности на Ближнем Востоке. "Саудовцы считают, что членство в БРИКС дает им возможность создать противовес Ирану", - утверждает Бертран Безансено.



Весной под эгидой Китая два соперничавших многие годы полюса ислама - саудовские сунниты и иранские шииты - начали заметное сближение, возобновив прерванные в 2016 году дипломатические отношения. На саммите БРИКС будет присутствовать президент Ирана Эбрагим Раисси. Участие Мухаммеда бен Салмана пока не подтверждено. Неизвестно, объявит ли наследный принц о вступлении лично или же Саудовская Аравия будет ждать результатов продолжающихся переговоров, дав другим лицам возможность сообщить о членстве королевства в БРИКС.



Услуга за услугу



Ведутся переговоры, в частности, о присоединении королевства к Новому банку развития (НБР), основанному в 2014 году странами БРИКС под эгидой Китая. Известно, что НБР был создан для финансирования помощи в целях развития, он призван конкурировать с подконтрольной Западу структурой – Всемирным банком. В то время как ее валюта остается привязанной к доллару, Саудовская Аравия уже несколько месяцев ведет переговоры о дедолларизации с Китаем. Пекин хотел бы оплачивать хотя бы часть своих закупок саудовской нефти в юанях, а не в долларах, поскольку использование местных валют является еще одной целью БРИКС.



Для Мухаммеда бен Салмана, который поставил перед собой задачу реализовать масштабный план реформ до 2030 года, вступление его страны в БРИКС подтвердило бы ее новый статус независимой державы. "Говоря о членстве королевства Саудовской Аравии в БРИКС, мы имеем дело с системой сделок, где каждый разыгрывает свои карты в соответствии с национальными интересами, - уточняет Бертран Безансено. – Сегодня главное для саудитов – работа по схеме "услуга за услугу". Мы наблюдаем деловые отношения по принципу Realpolitik, реальной политики, где все основано на холодном расчете".