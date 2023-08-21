В Суэцком канале столкнулись 2 танкера: кайманский "Burri" и сингапурский газовоз "Lesmes"

08:00 23.08.2023

В Суэцком канале столкнулись два танкера с нефтепродуктами и со сжиженным газом

Суэц, Египет, 23 августа, 2023, 06:45 - ИА Регнум. Столкновение двух танкеров произошло в Суэцком канале. Об этом 23 августа сообщается в аккаунте сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic в социальной сети X (ранее Twitter).



В Суэцком канале столкнулись два танкера с нефтепродуктами и со сжиженным газом

Уточняется, что Marine Traffic получил информацию от очевидца в Суэцком канале о столкновении двух танкеров. В инциденте участвуют танкер с нефтепродуктами Burri с Каймановых островов и танкер BW Lesmes, перевозящий сжиженный газ под флагом Сингапура.



Согласно данным мониторинга буксировочных операций, танкер Burri после столкновения был отбуксирован. В настоящее время оба судна находятся в южной части Суэцкого канала недалеко друг от друга.



Иные подробности не приводятся.



Ранее ИА Регнум сообщало, что египетский буксир Fahd столкнулся с шедшим под флагом Гонконга танкером Chinagas Legend 5 августа в Суэцком канале. Буксир в результате аварии затонул. Всего на его борту во время происшествия находились семь членов экипажа. Один человек из команды затонувшего буксира погиб, остальные члены экипажа спасены.



В начале июня при проходе через Суэцкий канал из-за неисправности оборудования сломался нефтяной танкер, шедший под флагом Мальты из России в Китай. Администрация Суэцкого канала сразу после получения сообщения о поломке направила к судну три аварийно-спасательных буксира.