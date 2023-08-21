"Если бы я работал в МИД Казахстана", - Фукуяма витийствует в Алматы

08:38 23.08.2023

Фрэнсис Фукуяма в Алматы: "Если будет война в Восточной Азии, это станет катастрофой для всего мира"



Казахстан впервые посетил выдающийся американский политический философ Фрэнсис Фукуяма, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Он ответил на вопросы казахстанских журналистов касательно геополитической ситуации в Центрально-Азиатском регионе и Казахстане, аспектах взаимоотношений стран Центральной Азии с Россией и Китаем, а также поделился своими размышлениями о том, где в ближайшее время может вспыхнуть очередная война и чем это может быть чревато для всего мира.



Об изменениях в мире, которые происходят сейчас



Мы как мир вообще переживаем очень серьезные изменения. Если говорить о Казахстане, то он зажат между двумя крупными державами, Китаем и Россией, которые тоже сейчас меняются. Одновременно происходят какие-то изменения на стороне Европейского союза. Есть США, которые тоже переживают собственные внутренние переживания. Мне кажется, что мир будет меняться. И одно из изменений как раз состоится в этом регионе (в Центральной Азии - прим. редакции). Именно этим регион мне и интересен. Я думаю, что американцам следует больше изучать и узнавать этот регион.



О России



Если говорить конкретно о вторжении России в Украину, то Путин не добился своей цели, он не смог подчинить себе полностью Украину, не смог полностью отрезать какие-то куски и забрать себе.



Если говорить о развале России, я думаю, никакой политический обозреватель не будет делать каких-то скоропалительных выводов, и я в том числе. Но хочу сказать, что есть большое количество таких государств, которые снаружи выглядят сильными, но на самом деле сильными не являются. Я думаю, что надо бы понаблюдать, что с Россией произойдет в течение последующих двух лет.



О Китае



Китай в предыдущее десятилетие развивался огромными темпами, показывал экономический рост двухзначными цифрами. Но в последнее время экономика Китая показывает снижение этого уровня до 6-7-8 процентов. После ковида экономика Китая не оправилась и сейчас показывает рост всего в 2 процента. И, в общем-то, многие экономисты говорят, что в Китае присутствуют какие-то подводные серьезные проблемы, которые очень сильно влияют на экономический рост. И вот это замедление роста страны - оно, наверное, миру покажет, какая экономическая и политическая система нужна миру или не нужна, подходит или не подходит.



О Монголии



Монголия - страна Центральной Азии, которая тоже после развала Советского Союза оказалась зажатой между такими же соседями: Россия с одной стороны и Китай с другой стороны. Но тем не менее ей удалось как-то выдержать разумные демократические принципы и довольно разумную автономию и независимость: будь то внешняя политика и свои внутренние демократические институты. В этой связи мне кажется, что у них все равно больше свободы действий и больше пространства для маневра. Как им это удалось? Хотя ситуация, казалось бы, была очень похожа с другими странами Центральной Азии. Я думаю, что эту модель имеет смысл рассмотреть и, может быть, поизучать, для того чтобы побороть чрезвычайную зависимость от Китая и России.



О внешней политике Казахстана



Я думаю, что до настоящего момента Казахстан уже делает все, чтобы максимизировать свободу действий, учитывая существующее положение дел. И, наверное, самой лучшей политикой здесь было бы не становиться слишком зависимыми ни от одной из стран. Но стран, которые влияют на Казахстан, гораздо больше. Кроме Китая и России, есть Евросоюз, Турция, Япония, Корея. И есть США, которые тоже имеют свои интересы. То есть пока вот эта дипломатическая линия обеспечения максимальной независимости, насколько это возможно, с учетом геополитического, географического и экономического расположения Казахстана, в общем-то, выполняется. И если бы я работал в МИД Казахстана, то я бы, наверное, такой политике и следовал. То есть постарался бы максимально обеспечить свободу действий, учитывая геополитическое расположение Казахстана.



О странах Центральной Азии и России



С самого начала войны никто из стран региона не занял такую откровенную пророссийскую позицию. Мы все признаем, что, учитывая геополитическое расположение стран Центральной Азии, совершенно независимыми стать невозможно.



О возможной войне в Восточной Азии



Я действительно считаю, что если случится какая-то вторая крупная война, то она будет происходить в Восточной Азии. Вообще, само вторжение России в Украину показало, к сожалению, плохой пример другим странам, что можно вторгаться в другие государства. И, в общем-то, все стали думать, что это стало возможным. И мы должны думать о том, как мы будем с этим обходиться. Если вдруг такая война, такой конфликт случится в Восточной Азии, это будет катастрофа для всего мира.



Об идеальном государстве



Задача каждого государства - обеспечивать предложение на спрос, который исходит от общества, то, что требуют граждане этой страны. И, в общем-то, это залог успешного развитого государства. Но, к сожалению, если говорить о ваших странах, то осталось такое наследие от Советского Союза, когда все слишком сильно централизовано, все слишком сильно решается государством, когда правительство само решает, что нужно людям, что нужно этой стране для развития. Но я, в общем-то, хотел, чтобы в будущем была такая модель, когда государство отказалось бы от своей такой центральной роли и больше ориентировалось на общество. Чтобы общество снизу посылало запрос , а государство бы делало все, для того чтобы люди могли обнаружить идеальные ресурсы, необходимые для обеспечения развития и процветания каждой отдельной страны.



Фрэнсис Фукуяма - известный политолог и философ, автор книги "Конец истории и последний человек" (1992), старший научный сотрудник Института международных исследований имени Оливье Номеллини при Стэнфордском университете (FSI), преподаватель Центра демократии, развития и верховенства права при FSI (CDDRL).



В марте 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел встречу с Фрэнсисом Фукуямой. Тогда они обсудили современные тенденции мирового развития и перспективы эволюции геополитического порядка в посткоронавирусный период.



Записала Айнаш Ондирис