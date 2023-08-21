Проданную резиденцию акима Павлодарской области вернут в госсобственность

08:41 23.08.2023

Продажу резиденции акима Павлодарской области в Баянауле, которую частник превратил в курортную зону, назвали незаконной и теперь вернут государству. Постановление суда вступило в законную силу, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Нынешний владелец не смог оспорить решение суда первой инстанции, признавшего договор купли-продажи бывшей резиденции "Жанбакы-Арнасы", а также акта-приема передачи госимущества недействительными.



"Установлено, что по договору купли-продажи ТОО приобрело в частную собственность государственное имущество - нежилые помещения дома отдыха. Однако данное имущество реализовали вопреки законодательному запрету. Государственный землепользователь не вправе отчуждать принадлежащее ему право землепользования. Дом отдыха не подлежал приватизации", - сообщили в пресс-службе суда Павлодарской области.



Как выяснилось, бывшую резиденцию акима региона продали с нарушениями.



"Земли особо охраняемых природных территорий, на которых находится объект, выбыли из владения государственного землепользователя и незаконно переданы одному ТОО, которое в свою очередь в последующем передало имущество в уставный капитал другого. Постановлением коллегии решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков – без удовлетворения", - отметили в пресс-службе суда региона.



Отметим, нынешний директор спорной курортной зоны не согласен с выводами апелляционного суда.



"Мы не ожидали такого решения. Будем обжаловать дальше в кассационном порядке, дойдем до Верховного суда. Нам передавали всего два объекта, сейчас на этой территории уже 16 объектов. Это бани, виллы, гостиничные комплексы. Сейчас общая стоимость зоны отдыха - более 1,1 миллиарда тенге. Кто нам возместит наши вложения? Даже если сносить эти объекты, нам должны их возместить", - говорит директор курортной зоны Ардак Нуркебаев.



По его словам, сносить действующую зону отдыха нелогично, тем более когда в регионе постоянно говорится о необходимости развития туризма. Не согласны с решением апелляционной инстанции и представители второго ТОО. В суде ответчики ходатайствовали о заключении медиативного соглашения с управлением финансов Павлодарской области и предоставлении времени для урегулирования спора. Кроме того, они просили провести судебно-экономическую экспертизу, чтобы определить рыночную стоимость госнедвижимости на момент продажи.



Участвующий в деле прокурор просил суд отклонить ходатайства ответчиков. Представитель управления финансов Павлодарской области Ринат Киякбаев также заявил, что оснований для заключения мирового соглашения не видит. Каким образом бывшую резиденцию будут возвращать в госсобственность, пока неизвестно.



"Технически это возможно после судебной экспертизы на дополнительные вложения, согласно законодательству выплата идет из областного резерва. Но только по решению суда всех инстанций. Мы в иске требовали признать незаконным договор купли-продажи. Наши требования удовлетворены. Дальше время покажет, как события будут развиваться. Я могу только предполагать, что там будет. Возможно, соцобъект", - сказал представитель управления финансов Павлодарской области Ринат Киякбаев.



Напомним, в июне этого года Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области признал договор купли-продажи бывшей резиденции "Жанбакы-Арнасы", расположенной в курортной зоне Баянаула, недействительным.



Проданную резиденцию акима Павлодарской области могут вернуть государству



Сообщалось, что в бытность экс-акима области Болата Бакауова здание резиденции на берегу озера Жасыбай передали в доверительное управление с правом выкупа частному предприятию, а через два года продали этому же ТОО за 161 миллион тенге. Новые владельцы превратили резиденцию в элитную базу отдыха, переименовав в Jasybai Resort, и построили на ее территории свои объекты.



Однако природоохранная прокуратура посчитала стоимость приватизации здания в 1600 квадратных метров заниженной. В результате в марте этого года управление финансов обратилось с иском в суд к нынешним владельцам бывшей резиденции.



Что построят на месте бывшей резиденции Президента в Актау



Отметим, бывшую президентскую резиденцию в Актау переоборудуют для детей, однако в городском акимате еще не приняли решение, что именно построят на участке площадью более 225 гектаров в микрорайоне Самал. Ранее отмечалось, что участок земли вернули государству, его стоимость составляет около одного миллиарда тенге.



В феврале 2023 года стало известно, что резиденции Президента в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передадут на нужды детей.