Талибы казнили без суда минимум 218 чиновников свергнутого режима

08:47 23.08.2023

ООН: талибы казнили без суда более 200 экс-чиновников



Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) задокументировала по меньшей мере 218 внесудебных казней бывших чиновников и военных после прихода к власти движения "Талибан". Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.



И это несмотря на объявление нынешными властями "всеобщей амнистии" для бывших правительственных чиновников и бывших военнослужащих Афганских национальных сил обороны и безопасности.

По данным ООН, талибы преследовали бывших полицейских, военных, а также сотрудников Управления национальной безопасности Афганистана. В большинстве случаев их брали под стражу, а затем убивали. Некоторых увозили в неизвестном направлении и казнили там. Организация задокументировала более 800 случаев нарушения прав человека в отношении политических противников "Талибана".



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"Отчет МООНСА представляет собой отрезвляющую картину обращения с лицами, связанными с бывшим правительством и силами безопасности Афганистана, после захвата страны талибами. Более того, учитывая, что их заверили, что они не станут мишенью, это предательство доверия людей, - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк . - Я призываю власти внимательно рассмотреть выводы этого отчета и выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом в области прав человека, предотвращая дальнейшие нарушения и привлекая виновных к ответственности".

В интервью, проведенных МООНСА, отдельные лица рассказали о случаях пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников афганских сил безопасности. В некоторых случаях люди так и не были найдены. Бывший начальник женской тюрьмы Герата Алия Азизи не вернулась домой с работы 2 октября 2021 года. По состоянию на 22 августа 2023 года ее местонахождение остается неизвестным.



На сегодняшний день усилия властей по расследованию и привлечению к ответственности виновных в инцидентах, описанных в докладе МООНСА, были крайне ограниченными. Даже в тех немногих отдельных случаях, когда власти объявили о проведении расследования, прогресс не является прозрачным и подотчетным; царит безнаказанность.



Представитель управления ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил на брифинге в Женеве, что движение "Талибан" с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года провело по меньшей мере 144 акта пыток и 424 произвольных ареста, в основном в отношении бывших военных.