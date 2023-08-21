В Туркменбаши идут обыски в домах мусульманского актива. Полиция изымает "вредные" книги

08:51 23.08.2023

В Туркменистане проводят обыски в домах мусульман с изъятием религиозной литературы



Власти города Туркменбаши и Балканского велаята начали проводить обыски в домах граждан, соблюдающих исламские традиции, с изъятием всей религиозной литературы, кроме Корана, передает Медиазона.



Сообщается, что обыски в регионе проводились 18-19 августа. Один из местных жителей рассказал, что в шесть утра к нему домой пришли двое полицейских в сопровождении человека в штатском и чиновника местного управления по делам религий. Сперва они начали осматривать книжные полки, а потом потребовали показать все книги религиозного содержания. В результате представители власти забрали всю исламскую литературу, кроме Корана.



Об аналогичных случаях рассказали и другие туркменистанцы. По данным издания, их предупредили о запрете на хранение любой литературы религиозного содержания, в том числе книги хадисов и других источников, проповедующих соблюдение законов шариата. Во время обысков чиновники утверждали, что у них имеется решение суда об изъятии литературы.



За последнее время в Туркменистане усилилось давлению на верующих со стороны властей, отмечает Медиазона. При этом ни руководство страны, ни правоохранительные органы никак не объясняли преследование верующих.



В марте 2023 года жители западных регионов страны рассказывали, что сотрудники министерств национальной безопасности и внутренних дел начали вызывать на допросы женщин, которые посещают мечети, читают намаз и носят хиджабы. Также усилилось преследование граждан, носящих бороды. Полиция задерживала бородатых мужчин на улице и доставляла в отделения внутренних дел, где их насильно брили. Более того, задержанных заставляли писать расписку о том, что они не будут отращивать бороду.