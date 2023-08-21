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Альтернативная служба в армии Таджикистана подорожает с 1/09 почти в два раза - до $4,6 тыс
09:30 23.08.2023

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА В АРМИИ ТАДЖИКИСТАНА ПОДОРОЖАЕТ ПОЧТИ В ДВА РАЗА

С 1 сентября 2023 г. стоимость прохождения альтернативной службы должна составить $4,6 тыс. Прежде такая возможность оценивалась в $2,6 тыс.

В 2022 г. средняя зарплата в Таджикистане составляла около $160, а в столице не превышала $240. К середине 2023 г. стоимость труда выросла до $173.

В 2021 г. в таджикистанский закон о воинской службе внесли поправки, которые начали действовать с января 2023 г. В соответствии с новыми правилами, граждане получили возможность освободиться от двухлетней военной службы после уплаты денежной суммы. Тем не менее выбравшие альтернативную службу обязаны пройти месячную подготовку. Кроме того, все выпускники вузов до 27 лет стали военнообязанными.

Хотя количество молодых людей призывного возраста превышает потребности Вооруженных сил страны, международный рейтинг армейской мощи Global Firepower оценивает таджикистанскую армию как наименее боеспособную во всей Центральной Азии. Она находится на 120-м месте из 145 в мире. Узбекистан и Афганистан находятся на 62-м и 114-м местах, Киргизия - на 107-м.

Источник - ИАЦ МГУ
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