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Тайные переговоры с Путиным? Эрдоган вывернул свой МИД наизнанку
10:10 23.08.2023

ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ

ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ? ЭРДОГАН ВЫВЕРНУЛ СВОЙ МИД НАИЗНАНКУ
Невероятная работа кипит в канцелярии президента Турции и в турецком МИД. Похоже, что турецкая дипломатия еще никогда не трудилась так самоотверженно и с таким огоньком над устройством встречи президентов Эрдогана и Путина. Это бросается в глаза и приобретает то комичный, то трагичный оттенок, учитывая, что Москва не посылает никаких ответных сигналов на призывы Анкары о встрече. Эрдоган теряет рычаги своего "мирового влияния", и вернуть их ему может только Путин.

То, что президент Эрдоган пытается создать Турции и, естественно, себе имидж вершителя мировых судеб, не нуждается в доказательствах. Было бы странно, если бы было иначе: долг любого государственного деятеля в том, чтобы работать на престиж своей страны. Только вот незадача: престиж страны не может не соответствовать ее реальным возможностям. В противном случае: "Не по Сеньке шапка".

Эрдоган, как видится из Москвы, попал именно в такую ситуацию. Будучи одним из организаторов зерновой сделки, он, вероятно, увидел в ней инструмент своего влияния на геополитику. Расклад этого пасьянса на турецкий манер привел к тому, что интересы России оказались неучтенными.

ПОСТАВКИ ТУРЕЦКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ КИЕВУ, АНКАРА НАЗЫВАЕТ "МИРНЫМИ" ИНИЦИАТИВАМИ. ФОТО: YULII ZOZULIAUKRINFORM/GLOBALLOOKPRES

Как-то трудно увязать поставки турецких беспилотников Киеву с инициативами, которые Анкара называет "мирными". Если Турция попустительствует невыполнению условий сделки в отношении России, значит, Турция де-факто участвует в этом?

Но когда Россия вышла из зерновой сделки, то сразу стало ясно, кто реально рулит мировой политикой, а кто подруливает. Совершенно очевидно, что осознание этой реальности пришло и к Эрдогану, который, как нам думается, хочет использовать влияние и авторитет России и лично Путина для того, чтобы вернуть себе утерянные рычаги воздействия не геополитику.

Но не только в этом дело.

Телефонная дипломатия
Президент Турции, похоже, уже вывернул свой МИД наизнанку, требуя от него добиться организации долгожданной встречи. Информационные агентства с завидной регулярностью сообщают из Анкары о попытках там установить контакт с президентом России и показать всему миру, что у Турции с нами "все окей".

Советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч утверждает в беседе с РИА Новости, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет и ведутся переговоры по "зерновому коридору":

Мы ведем активную работу на уровне внешнеполитических ведомств, на уровне разведывательных ведомств. На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке.

Тут же из Анкары прилетает новость о том, что Эрдоган "продолжит телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и президентом Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине, но конкретных дат разговоров пока нет". Это похоже на шутку: он звал к себе в гости, но адреса не оставил.

И вот мы уже слышим настоящие мольбы о встрече с Путиным:

Анкара надеется, что возможная встреча президентов будет в Турции. Мы рассчитываем, что это будет Турция, господин Эрдоган в своем последнем телефонном разговоре с господином Путиным приглашал его с визитом,

– говорит все тот же Акиф Чагатай Кылыч. И это уже похоже на заклинания.

И, наконец, сам Эрдоган заявил, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан планирует приехать в Москву. Сказал, что ожидаемый визит главы турецкого МИД в Россию связан с продолжением работы по возобновлению продовольственной сделки. Но Эрдоган не сказал то, что министру поручено настаивать на встрече двух президентов.

И как вишенка на торте последняя новость из Турции. Местный телеканал NTV со ссылкой на источник сообщает, что президент Эрдоган приедет в Россию с визитом. Планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, основной темой которых станет зерновая сделка.

Тайные переговоры с Путиным?
Между тем западная печать вовсю обсуждает то, что Путин хочет изменить формат зерновой сделки и ведет закрытые (читай "тайные") переговоры с Турцией и Катаром на этот счет.

Немецкая Bild, в частности, пишет, что Россия и эти страны работают "над новым трехсторонним соглашением", которое заменит зерновую сделку, от которой отказалась Россия. Мол, наше зерно пойдет в основном в Африку. Турция выступит как организатор, а Катар – как спонсор поставок. При этом Турция якобы просит Россию возобновить и прежнюю зерновую сделку, которая предусматривает поставки зерна и с Украины.

ЕСТЬ ВЕРСИЯ, ЧТО НАШЕ ЗЕРНО ПОЙДЕТ В АФРИКУ. ТУРЦИЯ ВЫСТУПИТ КАК ОРГАНИЗАТОР, А КАТАР – КАК СПОНСОР ПОСТАВОК. ФОТО: IMAGO/SAUDI PRESS AGENCY APAIM/GLOBALLOOKPRES

Турция все опровергает, мол, не ведет никаких тайных переговоров по поводу зерновой сделки.

Мы осведомлены о ряде публикаций в западных СМИ о том, что якобы ведутся какие-то тайные, закулисные переговоры. Они не стоят комментариев… Наши цели предельно ясны – препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах. Других целей у турецкой стороны нет, ведется открытый диалог со всеми сторонами,

– говорит источник в администрации президента Турции.

Почему Турция опровергает эту информацию? Боится обидеть Киев, которому, как видно, нет места в новой формуле поставок зерна на мировые рынки.

Похоже, у Турции есть другие цели, кроме тех, которые она заявляет публично. Никто из западных лидеров не может позвонить Путину и сказать, чтобы Россия возобновила сделку в старом формате. Невозможно угрожать России и лично Путину, а потом вот так взять и по-дружески с ним поговорить. А у Эрдогана, который, как мы уже сказали, привык сидеть на нескольких стульях, такая возможность теоретически имеется. Уж не потому ли он так просится к Путину?

Если дело оставить так, как есть, то Украина лишится возможности экспортировать свое зерно и на нем зарабатывать. И значит, хоть как-то расплачиваться со своими долгами перед Западом. А Россия в новых условиях может получить четверть мирового рынка зерна. Это, как ни крути, фактор нашего геополитического влияния, который, как пишут наши недруги, "даже сильнее, чем нефть и газ". Может, именно это хочет предотвратить Запад через встречу Эрдогана с Путиным?

Что с того?
Итак, Эрдоган просится к Путину на встречу. Но президент Путин молчит. Это совсем не мхатовская пауза. Россия в театр не играет. Россия строит новый миропорядок так, как считает нужным. И не только в своих интересах, но в интересах всех, кто нуждается в новом, многополярном мире.

Турция работает только в своих интересах. В этом разница между целями внешней политики России и Турции. И потому президент Эрдоган, при всем к нему уважении, пусть посидит в приемной Путина, который занят более важными делами, чем узкие интересы Турции. Эрдогана примут, когда придет время. Может быть. Как сказал Александр III, "когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать".

Источник - tsargrad.tv
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