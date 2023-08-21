Тайные переговоры с Путиным? Эрдоган вывернул свой МИД наизнанку

10:10 23.08.2023

ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ



ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ? ЭРДОГАН ВЫВЕРНУЛ СВОЙ МИД НАИЗНАНКУ

Невероятная работа кипит в канцелярии президента Турции и в турецком МИД. Похоже, что турецкая дипломатия еще никогда не трудилась так самоотверженно и с таким огоньком над устройством встречи президентов Эрдогана и Путина. Это бросается в глаза и приобретает то комичный, то трагичный оттенок, учитывая, что Москва не посылает никаких ответных сигналов на призывы Анкары о встрече. Эрдоган теряет рычаги своего "мирового влияния", и вернуть их ему может только Путин.



То, что президент Эрдоган пытается создать Турции и, естественно, себе имидж вершителя мировых судеб, не нуждается в доказательствах. Было бы странно, если бы было иначе: долг любого государственного деятеля в том, чтобы работать на престиж своей страны. Только вот незадача: престиж страны не может не соответствовать ее реальным возможностям. В противном случае: "Не по Сеньке шапка".



Эрдоган, как видится из Москвы, попал именно в такую ситуацию. Будучи одним из организаторов зерновой сделки, он, вероятно, увидел в ней инструмент своего влияния на геополитику. Расклад этого пасьянса на турецкий манер привел к тому, что интересы России оказались неучтенными.



ПОСТАВКИ ТУРЕЦКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ КИЕВУ, АНКАРА НАЗЫВАЕТ "МИРНЫМИ" ИНИЦИАТИВАМИ. ФОТО: YULII ZOZULIAUKRINFORM/GLOBALLOOKPRES



Как-то трудно увязать поставки турецких беспилотников Киеву с инициативами, которые Анкара называет "мирными". Если Турция попустительствует невыполнению условий сделки в отношении России, значит, Турция де-факто участвует в этом?



Но когда Россия вышла из зерновой сделки, то сразу стало ясно, кто реально рулит мировой политикой, а кто подруливает. Совершенно очевидно, что осознание этой реальности пришло и к Эрдогану, который, как нам думается, хочет использовать влияние и авторитет России и лично Путина для того, чтобы вернуть себе утерянные рычаги воздействия не геополитику.



Но не только в этом дело.



Телефонная дипломатия

Президент Турции, похоже, уже вывернул свой МИД наизнанку, требуя от него добиться организации долгожданной встречи. Информационные агентства с завидной регулярностью сообщают из Анкары о попытках там установить контакт с президентом России и показать всему миру, что у Турции с нами "все окей".



Советник Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч утверждает в беседе с РИА Новости, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет и ведутся переговоры по "зерновому коридору":



Мы ведем активную работу на уровне внешнеполитических ведомств, на уровне разведывательных ведомств. На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке.



Тут же из Анкары прилетает новость о том, что Эрдоган "продолжит телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и президентом Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине, но конкретных дат разговоров пока нет". Это похоже на шутку: он звал к себе в гости, но адреса не оставил.



И вот мы уже слышим настоящие мольбы о встрече с Путиным:



Анкара надеется, что возможная встреча президентов будет в Турции. Мы рассчитываем, что это будет Турция, господин Эрдоган в своем последнем телефонном разговоре с господином Путиным приглашал его с визитом,



– говорит все тот же Акиф Чагатай Кылыч. И это уже похоже на заклинания.



И, наконец, сам Эрдоган заявил, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан планирует приехать в Москву. Сказал, что ожидаемый визит главы турецкого МИД в Россию связан с продолжением работы по возобновлению продовольственной сделки. Но Эрдоган не сказал то, что министру поручено настаивать на встрече двух президентов.



И как вишенка на торте последняя новость из Турции. Местный телеканал NTV со ссылкой на источник сообщает, что президент Эрдоган приедет в Россию с визитом. Планируются переговоры с президентом России Владимиром Путиным, основной темой которых станет зерновая сделка.



Тайные переговоры с Путиным?

Между тем западная печать вовсю обсуждает то, что Путин хочет изменить формат зерновой сделки и ведет закрытые (читай "тайные") переговоры с Турцией и Катаром на этот счет.



Немецкая Bild, в частности, пишет, что Россия и эти страны работают "над новым трехсторонним соглашением", которое заменит зерновую сделку, от которой отказалась Россия. Мол, наше зерно пойдет в основном в Африку. Турция выступит как организатор, а Катар – как спонсор поставок. При этом Турция якобы просит Россию возобновить и прежнюю зерновую сделку, которая предусматривает поставки зерна и с Украины.



ЕСТЬ ВЕРСИЯ, ЧТО НАШЕ ЗЕРНО ПОЙДЕТ В АФРИКУ. ТУРЦИЯ ВЫСТУПИТ КАК ОРГАНИЗАТОР, А КАТАР – КАК СПОНСОР ПОСТАВОК. ФОТО: IMAGO/SAUDI PRESS AGENCY APAIM/GLOBALLOOKPRES



Турция все опровергает, мол, не ведет никаких тайных переговоров по поводу зерновой сделки.



Мы осведомлены о ряде публикаций в западных СМИ о том, что якобы ведутся какие-то тайные, закулисные переговоры. Они не стоят комментариев… Наши цели предельно ясны – препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах. Других целей у турецкой стороны нет, ведется открытый диалог со всеми сторонами,



– говорит источник в администрации президента Турции.



Почему Турция опровергает эту информацию? Боится обидеть Киев, которому, как видно, нет места в новой формуле поставок зерна на мировые рынки.



Похоже, у Турции есть другие цели, кроме тех, которые она заявляет публично. Никто из западных лидеров не может позвонить Путину и сказать, чтобы Россия возобновила сделку в старом формате. Невозможно угрожать России и лично Путину, а потом вот так взять и по-дружески с ним поговорить. А у Эрдогана, который, как мы уже сказали, привык сидеть на нескольких стульях, такая возможность теоретически имеется. Уж не потому ли он так просится к Путину?



Если дело оставить так, как есть, то Украина лишится возможности экспортировать свое зерно и на нем зарабатывать. И значит, хоть как-то расплачиваться со своими долгами перед Западом. А Россия в новых условиях может получить четверть мирового рынка зерна. Это, как ни крути, фактор нашего геополитического влияния, который, как пишут наши недруги, "даже сильнее, чем нефть и газ". Может, именно это хочет предотвратить Запад через встречу Эрдогана с Путиным?



Что с того?

Итак, Эрдоган просится к Путину на встречу. Но президент Путин молчит. Это совсем не мхатовская пауза. Россия в театр не играет. Россия строит новый миропорядок так, как считает нужным. И не только в своих интересах, но в интересах всех, кто нуждается в новом, многополярном мире.



Турция работает только в своих интересах. В этом разница между целями внешней политики России и Турции. И потому президент Эрдоган, при всем к нему уважении, пусть посидит в приемной Путина, который занят более важными делами, чем узкие интересы Турции. Эрдогана примут, когда придет время. Может быть. Как сказал Александр III, "когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать".