Миссию USAID в Узбекистане возглавил Дэвид Хофман

11:11 23.08.2023

Новым директором миссии USAID в Узбекистане стал Дэвид Хофман. Миссия была учреждена в сентябре 2020 года. Ее первым директором была Микаэла Мередит. Глава USAID Саманта Пауэр подчеркнула приверженность США расширению поддержки народа Узбекистана.



Миссию Агентства США по международному развитию (USAID) в Узбекистане возглавил новый директор. Им стал Дэвид Хофман, сообщается на странице миссии в Facebook.



