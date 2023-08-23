Ушел к Бандере матерый укр-нацист депутат КиевРады полковник Ильницкий "Сокол"

11:52 23.08.2023

Под Курдюмовкой ликвидирован заместитель Яроша и соратник Порошенко

Игорь Шкапа. 23.08.2023

В Донбассе погиб очередной высокопоставленный офицер украинских вооруженных формирований.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщается на сайте Киевского городского совета.



"В боях за Украину в Донецкой области вчера, 22 августа, трагически погиб депутат Киевского городского совета, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной "Сокол")", – говорится в сообщении.



Отмечается, что он "с самого начала боевых действий находился на фронте.



"Ветеран Вооруженных сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служит на фронт добровольцем", – уточнили представители киевской власти.



Ильницкий был избран депутатом Киевсовета от партии "Европейская солидарность".



"Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий. Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, в Донбассе, под Курдюмовкой", – написал в своем блоге Порошенко.



Напомним. что так называемая "Украинская добровольческая армия" создана основателем запрещенного в РФ "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.