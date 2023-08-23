 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.08.2023
12:20  Семья в России и на Западе: два непохожих кризиса как будет возможен "ренессанс семейных ценностей", - Александр Рублев
11:52  Ушел к Бандере матерый укр-нацист депутат КиевРады полковник Ильницкий "Сокол"
11:11  Миссию USAID в Узбекистане возглавил Дэвид Хофман
10:10  Тайные переговоры с Путиным? Эрдоган вывернул свой МИД наизнанку
09:30  Альтернативная служба в армии Таджикистана подорожает с 1/09 почти в два раза - до $4,6 тыс
08:59  Амбициозные дочери президентов. Возможно ли "женское правление" в Центральной Азии? - А.Грозин
08:51  В Туркменбаши идут обыски в домах мусульманского актива. Полиция изымает "вредные" книги

08:47  Талибы казнили без суда минимум 218 чиновников свергнутого режима
08:41  Проданную резиденцию акима Павлодарской области вернут в госсобственность
08:38  "Если бы я работал в МИД Казахстана", - Фукуяма витийствует в Алматы
08:00  В Суэцком канале столкнулись 2 танкера: кайманский "Burri" и сингапурский газовоз "Lesmes"
07:44  Ш.Мирзиеев в Баку. Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
07:06  Раскрыты причины, по которым Саудовская Аравия захотела вступить в БРИКС, - Жорж Мальбрюно
06:42  Пакистан на разрыв. Белуджские сепаратисты против исламских террористов Лариса Шашок
06:18  Тенге-бль 2.0. Кто победит? - Расул Рысмамбетов
01:43  Кадры сильнейшего урагана в Мекке попали в Сеть
01:41  Нехватка воды сушит казахскую память, - Канат Кожоев
01:37  Военная хунта в Таиланде теряет хватку, - Д.Моисеев
01:34  За что закрыли 7 кыргызских энергокомпаний?
01:31  Передел или пересмотр? чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане? - М.Казначеев
01:14  Украина продолжила шантажировать Израиль: разменной монетой стали сектанты-хасиды
00:41  Венгрия – последний бастион ЕС, который проводит независимую политику, - Е.Пустовойтова
00:38  Правоохранители Узбекистана с 2024 года начнут обучаться по антитеррористической программе США
00:36  На кыргызско-казахской границе скопилась очередь из сотен грузовиков
Вторник, 22.08.2023
21:27  Пекин научит Москву мусорной реформе
21:24  Умер итальянский певец Тото Кутуньо
19:59  "Вагнер" развернулся в Африке перед вторжением западной коалиции в Нигер
17:25  Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? - кыргызский академик Чортомбаев
17:21  Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность БРИКС, - Хуа Чжан
14:19  Судьбы малых народов, - Андрей Школьников
13:40  Садыр Жапаров и деколонизация Кыргызстана, - Бахтияр Игамбердиев
13:34  Хуэйлен Тань: Еще 40 стран просятся вступить в БРИКС
13:30  Купаясь в Сырдарье разом утонуло 11 казахстанцев (половина - дети). Спасая друг дружку...
13:27  Petrovietnam вновь будет искать углеводороды в Узбекистане
13:23  Зайнидин Курманов: Закон, шокировавший власть и общественность Кыргызстана
13:21  Режим ЧС ввели в шести районах Жамбылской области Казахстана из-за нехватки воды и жары
11:54  Евгений Пригожин ("Вагнер") уже в Африке
10:47  Премьер Хун Сен сдал власть в Камбодже своему сыну - генералу Хун Мане
09:10  Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры. Улкенцы тоже хотят жить
08:44  Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю, - Владислав Исаев
06:21  Реальным соперником нефтедоллара может стать нефтяной юань, - В.Катасонов
06:18  Тройственный союз: США созвали саммит с Южной Кореей и Японией
06:08  В Пекине заявили о поимке американских шпионов, - Владимир Скосырев
06:05  Экс-през Атамбаев возвращается в Кыргызстан, - Канат Кожоев
06:02  Центральную Азию хотят "стравить" в борьбе за воду и энергоресурсы, - Анвар Ажиев
02:31  Запад просит кирпича. Страны БРИКС пытаются перехватить мировую повестку, - С.Строкань
02:20  Враг есть. А образа врага нет.., - Александр Тюрин
02:00  Единая валюта БРИКС и опыт Совета Экономической Взаимопомощи, - Д.Нефедов
00:59  Юг Сирии возвращается в эпоху арабской весны, - И.Субботин
00:12  Индия и Китай поспорят на саммите БРИКС
Понедельник, 21.08.2023
23:25  В Норвежской армии до генеральского чина дослужился... Нильс Олаф III (пингвин)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ушел к Бандере матерый укр-нацист депутат КиевРады полковник Ильницкий "Сокол"
11:52 23.08.2023

Под Курдюмовкой ликвидирован заместитель Яроша и соратник Порошенко
Игорь Шкапа. 23.08.2023
В Донбассе погиб очередной высокопоставленный офицер украинских вооруженных формирований.

Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", сообщается на сайте Киевского городского совета.

"В боях за Украину в Донецкой области вчера, 22 августа, трагически погиб депутат Киевского городского совета, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной "Сокол")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что он "с самого начала боевых действий находился на фронте.

"Ветеран Вооруженных сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служит на фронт добровольцем", – уточнили представители киевской власти.

Ильницкий был избран депутатом Киевсовета от партии "Европейская солидарность".

"Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий. Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, в Донбассе, под Курдюмовкой", – написал в своем блоге Порошенко.

Напомним. что так называемая "Украинская добровольческая армия" создана основателем запрещенного в РФ "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692780720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
- Ерлан Кошанов провел прием граждан в Республиканской общественной приемной "AMANAT"
- Корпорация CMC заинтересована в реализации энергетических проектов в Казахстане
- Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов
- Игра на вылет
- Проверить пункты реализации угля, его качество и обоснованность цен перед отопительным сезоном поручил Алихан Смаилов
- Тенге-бль 2.0. Кто победит?
- Поддержку проектов обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве
- Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  