Шиза от акимата. В Астане опять переименовывают улицы: проспект Аль-Фараби в пр. Акжол...

15:02 23.08.2023

В Астане переименуют некоторые улицы

В Астане переименуют некоторые улицы Фото: pixabay

Подготовлен совместный документ акимата и маслихата столицы "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны", сообщает Zakon.kz.

В частности, будут переименованы:



по районам "Алматы", "Байқоңыр"



проспект Әл-Фараби – в проспект Ақжол;

улицу Нәзір Төреқұлұлы – в улицу Айбас;

улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;

по району "Есиль" города



улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау.

Вместе с тем новым улицам присвоят следующие наименования:



по району "Алматы"



улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;

улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;

улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;

улице с проектным наименованием № 101– улица Бұйрат;

улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;

улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;

улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;

улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;

улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;

улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;

улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;

улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен;



по району "Байқоңыр"



безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті – "Журналистер саябағы";

по району "Есиль"



улице с проектным наименованием № 28/1 – улица Анадолу;

улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала – улица Нұрлан Балғымбаев;

по району "Нұра"



улице с проектным наименованием Е108 – улица Шандор Петефи;

улице с проектным наименованием Е13 – улица Нәзір Төреқұлұлы;

улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;

улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 сентября.



Ранее мы рассказывали о том, что в Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия.



Лариса Черненко