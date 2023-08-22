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|Шиза от акимата. В Астане опять переименовывают улицы: проспект Аль-Фараби в пр. Акжол...
15:02 23.08.2023
В Астане переименуют некоторые улицы
В Астане переименуют некоторые улицы Фото: pixabay
Подготовлен совместный документ акимата и маслихата столицы "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Астаны", сообщает Zakon.kz.
В частности, будут переименованы:
по районам "Алматы", "Байқоңыр"
проспект Әл-Фараби – в проспект Ақжол;
улицу Нәзір Төреқұлұлы – в улицу Айбас;
улицу Гейдар Әлиев – в улицу Мұзафар Әлімбаев;
по району "Есиль" города
улицу Сәбит Мұқанов – в улицу Шұбартау.
Вместе с тем новым улицам присвоят следующие наименования:
по району "Алматы"
улице с проектным наименованием А30 – улица Оралхан Бөкей;
улице с проектным наименованием А40 – улица Сырбай Мәуленов;
улице с проектным наименованием А564 – улица Әмен Қайдаров;
улице с проектным наименованием № 101– улица Бұйрат;
улице с проектным наименованием А139 – улица Ақтекше;
улице с проектным наименованием А184 – улица Кендірлі;
улице с проектным наименованием А185 – улица Кеңсаз;
улице с проектным наименованием А187 – улица Қарашығанақ;
улице с проектным наименованием А206 – улица Қимасар;
улице с проектным наименованием А207 – улица Қойтас;
улице с проектным наименованием А208 – улица Тасөткел;
улице с проектным наименованием А344 – улица Маймекен;
по району "Байқоңыр"
безымянному парку, расположенному вдоль улицы Егемен Қазақстан газеті – "Журналистер саябағы";
по району "Есиль"
улице с проектным наименованием № 28/1 – улица Анадолу;
улице с проектным наименованием № 29/1 и безымянной улице, начинающейся с улицы Түркістан и заканчивающейся на проспекте Ұлы Дала – улица Нұрлан Балғымбаев;
по району "Нұра"
улице с проектным наименованием Е108 – улица Шандор Петефи;
улице с проектным наименованием Е13 – улица Нәзір Төреқұлұлы;
улице с проектным наименованием Е29 – улица Тәттімбет;
улице с проектным наименованием Е33 – улица Қорқыт ата.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 сентября.
Ранее мы рассказывали о том, что в Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия.
Лариса Черненко