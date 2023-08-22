Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции "Чандраян-3" на Луну

19:32 23.08.2023

Президент РФ Владимир Путин направил президенту и премьеру Индии Драупади Мурму и Нарендре Моди телеграмму, в которой поздравил их с успешной посадкой индийской космической станции "Чандраян-3" на Луну в районе ее южного полюса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Путин также попросил передать поздравления всем сотрудникам Индийской организации космических исследований, пожелав им новых свершений.



"Это - большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере", - отметил Путин.



Поздравления индийским коллегам направила также госкорпорация "Роскосмос". В российской компании отметили, что исследования спутника Земли важны для всего человечества, так как в будущем он может стать площадкой для освоения дальнего космоса.