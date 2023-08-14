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Особенности санкционной политики США в Центральной Азии: избирательность и неэффективность
21:01 23.08.2023

Компаниям из дружественных России стран США угрожают санкциями за нарушения правил американского экспортного контроля. Вашингтон наращивает работу с властями этих стран для контроля зарубежного бизнеса с целью продвижения американских интересов. О значении объявленных США санкций читайте в статье программного директора клуба "Валдай" Ивана Тимофеева.

В очередной пакет блокирующих финансовых санкций США против России 20 июля 2023 года попали четыре компании из Киргизии. По версии властей США, они занимались поставками российским заказчикам через киргизскую юрисдикцию товаров двойного назначения (доказательств деятельности Бишкека Вашингтон не предоставил. - Прим. Ia-centr.ru).

В числе секторов, которые могут подвергнуться блокирующим санкциям США, - финансовый и технологический сектора, ОПК, энергетика, горнодобывающая промышленность, авиация и космос, строительство и другие.

Это не значит, что США могут попытаться блокировать абсолютно всех контрагентов, но эпизодические блокировки показывают, что механизм периодически применяется. Пока практика говорит о том, что ключевыми мишенями таких санкций будут поставщики товаров двойного назначения, особенно по приоритетным товарным позициям.

Отметим, что, помимо работы в дружественной России юрисдикции и сделок по приоритетным для экспортного контроля товарным позициям, все указанные компании были открыты после начала специальной военной операции. Все они были ориентированы на работу с российскими заказчиками.

Такая картина типична. Под блокирующие санкции за взаимодействие с российскими клиентами редко попадают крупные или даже средние фирмы. В отношении небольших фирм-посредников, ориентированных на санкционные юрисдикции, блокирующие санкции используются довольно часто.

Киргизские компании стали далеко не первыми жертвами блокирующих санкций за работу с российскими заказчиками. Например, 24 февраля 2023 года в список заблокированных лиц включили швейцарско-итальянского бизнесмена Вальтера Моретти и его партнеров из Германии и Индии. Блокирующие санкции были введены и в отношении двух индийских юридических лиц, которые использовались в качестве посредников для поставки в Россию высокотехнологичных товаров. В марте и апреле 2023 года под блокирующие санкции по схожим основаниям попадали компании из Армении, КНР, ОАЭ, Турции и Узбекистана.

Ни в одном из упомянутых случаев применение санкций не вызывало каких-либо серьезных дипломатических трений между США и странами, в которых зарегистрированы заблокированные фирмы или чьими гражданами являются заблокированные физические лица. В случае союзников и партнеров США, также вводящих санкции, подобная ситуация объяснима.

В случае остальных стран власти предпочитают не идти на конфликт во избежание более серьезных санкций, при этом нередко закрывая глаза на деятельность партнеров российских фирм.

После того как 20 июля 2023 года минфин США ввел блокирующие санкции против платежной системы "‎Юнистрим", работу с ней приостановил ряд финансовых институтов в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии. Власти указанных стран не принуждали банки к таким действиям, но комплаенс-службы банков действуют в опережающем порядке, опасаясь попасть под блокирующие санкции или штрафы США.

Очевидно, что блокирование работающих с Россией компаний из дружественных стран будет продолжаться. Это создает дополнительные риски российским контрагентам в дружественных странах. Причем к этому риску серьезно относятся как сами контрагенты, так и власти данных стран, независимо от уровня союзных или партнерских отношений с Москвой.

Однако подобные ограничения не могут обеспечить западным инициаторам желанную для них блокаду России. Этого не удалось добиться даже в отношении Ирана, объемы экономики которого меньше российских.

Полную версию статьи "‎Санкции США в отношении компаний из Киргизии: новая тенденция?" читайте на сайте клуба "Валдай".

Санкции США в отношении компаний из Киргизии: новая тенденция?
14.08.2023
Иван Тимофеев
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ssha-v-otnoshenii-kompaniy-iz-kirgizii/

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692813660


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