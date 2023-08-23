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Технично уработали? В авиакатастрофе под Тверью погиб Е.Пригожин ("Вагнер")
21:37 23.08.2023

- Начато расследование катастрофы самолета Embraer в Тверской области вечером в среду, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

В списке пассажиров значатся имя и фамилия Евгения Пригожина, добавили в ведомстве.

О крушении самолета близ населенного пункта Куженкино ранее сообщило федеральное МЧС. Самолет летел из Москвы в Петербург. По предварительным данным МЧС, погибли десять человек.

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Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что пообщался с некими представителями частной военной компании "Вагнер", основателем которой является Евгений Пригожин. Те подтвердили факт гибели бизнесмена, а также командира этой ЧВК Дмитрия Уткина.

По данным Росавиации, Евгений Пригожин значился в списке пассажиров упавшего самолета. Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. По предварительной информации пресс-службы министерства, никто из них не выжил.

Крушение в Бологовском районе Тверской области, о котором стало известно вечером 23 августа, произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

https://lenta.ru/news/2023/08/23/rogov/

Источник - INTERFAX.RU
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