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Как США зарабатывают на экспорте, которого нет, - Вл.Прохватилов
22:02 23.08.2023

23.08.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Несмотря на недостатки своих новых самолетов, США продавливают военные контракты, поставляя Европе неполноценную технику

США дали разрешение Дании и Нидерландам на поставку Украине истребителей F-16 из своих запасов после того, как украинские пилоты пройдут соответствующее обучение. "Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 на Украину", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщил Reuters.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен особой восторженности по поводу решения Вашингтона не проявил, заявив, что возможность поставки Украине датских иcтребителей F-16 будет обсуждена с близкими союзниками.

Датчан можно понять. Ровно год назад, когда в страну поступили первые истребители F-35, выяснилось, что они неисправны.

"По меньшей мере на двух из шести самолетов F-35 были обнаружены дефекты катапультных кресел... Ошибка произошла из-за производственного дефекта поставщика Lockheed Martin", – сообщило датское радио.

Министр обороны королевства Мортен Бедсков заявил, что Дания на три года дольше оставит на своем вооружении истребители F-16, которые планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году, при этом новые самолеты F-35 будут вводиться в вооруженные силы поэтапно. По словам главы, причина такого решения связана с тем, что "ситуация с политикой безопасности в Европе резко изменилась".

Однако желание датских военных иметь на вооружении несколько устаревшие, но все же не столь проблемные, как разрекламированные F-35, истребители, не сбылись. США, как сказал бы дон Корлеоне, сделали им предложение, которое они не смогли отклонить. Данию вынудили отдать свои истребители F-16 Украине, а чтобы было на чем летать, предложили возобновить закупку технически неисправных F-35.

А вот бельгийцам США не удалось выкрутить руки. 1 августа 2023 года Министерство обороны Бельгии официально отказалось от приема первых партий истребителей-невидимок F-35A, заказанных еще в 2018 году для поэтапной замены F-16, поскольку этот самолет до сих пор продолжает выпускаться в технически неполноценной версии и требует множества улучшений для своих ключевых узлов и программного обеспечения.

С самого начала выпуска F-35 эти машины страдали от, казалось бы, бесконечного количества ошибок, пишет Business Insider. В 2021 году в конструкции F-35 насчитали 857 технических дефектов, ряд которых оказывали "критическое влияние на готовность к миссии" и ставили под угрозу жизнь пилота. Корпорация Lockheed Martin эти дефекты не устранила, а продолжала, как мы писали, изготавливать бракованные истребители.

У F-35 проблемы не только с программным обеспечением. В середине декабря 2022 года в Техасе потерпел аварию истребитель F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, предназначенный для корпуса морской пехоты США.

Во время посадки самолет клюнул носом, его шасси подломилось, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, закрутившись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю. Пилот едва успел катапультироваться. Как заявили военные, причиной аварии стало "редкое системное явление", связанное с вибрацией двигателя.

Вибрацию устранить не удалось и конструкторы Lockheed Martin предложили установить на F-35 более совершенный двигатель F120 компании General Electric. Пентагон от этого отказался, и авторитетный военный обозреватель Тайлер Рогоуэй назвал это действие "невероятно глупым шагом".

Поскольку системные дефекты силовой установки истребителя не были устранены, в Пентагоне проблему решили "инновационно": рекомендовали ВВС иметь под рукой исправный запасной двигатель. Авария в Техасе показала, что не лишним будет иметь под рукой и запасной F-35.

Ведущие авиаконструкторы США отмечают порочность самой идеи сделать универсальный самолет на все случаи жизни - для авиации, морской пехоты и авианосцев. Один из главных конструкторов истребителя F-16 Пьер Спрей назвал F-35 "индюком", что в Америке символизирует помесь глупости и сытости. "Возьмите, например, F-35 вертикального взлета... Массивная двигательная установка "съедает" значительную часть грузоподъемности самолета, а относительно небольшие крылья не обеспечивают его необходимой маневренностью ни для воздушного боя, ни для непосредственной поддержки наземных сил. Тем же недостатком маневренности отличаются варианты, разработанные для ВВС и ВМС. Максимальная скорость F-35 в 1,6 Маха тоже вряд ли может поразить воображение, так как этот показатель у современных истребителей России, Европы и США либо достигает, либо превышает 2 Маха".

Что касается "невидимости" F-35, то она может быть обеспечена только в том случае, если он несет все свои бомбы и ракеты внутри фюзеляжа. Если ракеты находятся на внешних подвесках, истребитель становится заметен даже самым старым радарам. Даже при минимальной боевой нагрузке F-35 на самом деле не является малозаметным для российских и китайских радаров, пишет The Daily Beast.

Помимо прочего, F-35 нельзя применять в условиях сильной вражеской ПВО. Единственный раз, когда такое случилось, израильский F-35 был подбит ветхозаветным советским ЗРК С-200, находившимся на вооружении сирийской ПВО, сообщил The Drive, добавив, что Израиль не будет в дальнейшем использовать F-35 в боевых вылетах в Сирии.

Стремление Пентагона максимально экспортировать технически неполноценные F-35 объясняется, в частности, финансовыми проблемами Lockheed Martin, так как на выпуск 2700 истребителей корпорации не хватает нескольких миллиардов долларов. Пентагон решил этот вопрос, подарив этому монстру американского ВПК ряд выгодных контрактов.

И все-таки основными спонсорами бракоделов из Lockheed Martin решено сделать союзников США по НАТО. Так, Германии пришлось закупить 35 F-35 на сумму в $10,5млрд в ущерб собственной оборонной промышленности. И это несмотря на восемь сотен неустраненных неисправностей F-35!

Самый главный просчет американских конструкторов в проекте F-35 - слишком слабый фюзеляж, который не может долго летать на сверхзвуке из-за риска разрушения. При высоких нагрузках у истребителей крошатся антенны, обшивка и оперение хвостовой части.

Исправить эти недостаток в Lockheed Martin не смогли и лишь рекомендовали сократить продолжительность сверхзвукового полета до минимума, то есть в корне изменить тактику применения F-35 и отказаться от их главного преимущества - перехвата воздушных целей на сверхзвуке.

В конце концов решение нашли в передаче производства более 400 компонентов фюзеляжа F-35 немецкому концерну Reinmetall, который уже начал строительство соответствующего завода.

На сегодняшний день у США вообще нет пригодных к боевым действиям высокой интенсивности истребителей пятого поколения. Самый дорогой американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, начиная с 2023 года, будет постепенно выводиться из эксплуатации - из-за проблем с эксплуатационными характеристиками.

"Небольшое количество F-22, малая дальность, устаревшая авионика, крайне низкая дальность и неспособность эффективно взаимодействовать с современными боевыми средствами, равно как и отсутствие у него возможностей боя за пределами видимости, серьезно ограничивают его потенциал",– сообщает военный портал Military Watch Magazine.

Издание указывает, что соперник F-35, российский истребитель пятого поколения Су-57, "уже отметился на украинском театре военных действий подавлением средств ПВО противника и точечными ударами за пределами видимости, а F-22 таких возможностей лишен".

Министр обороны Сергей Шойгу на днях посетил экспозицию форума "Армия-2023" на аэродроме Кубинка, где ему показали новейшие средства поражения для истребителя Су-57, которые "могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей", сообщил представитель предприятия-разработчика.

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023" впервые продемонстрировал экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи.

Как уточнили в компании, комплекс связи обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных в условиях сложной помеховой обстановки на расстоянии до 1500 километров в различных частотных диапазонах. Кроме того, в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.

Тем временем Lockheed Martin планирует произвести более двух с половиной тысяч F-35, навязывая закупку откровенно сырой машины своим союзникам. Американцы умеют впарить завалящий товар, оказывая давление на правительства стран-сателлитов.

Самую крупную партию "технически неполноценных" F-35, около ста сорока штук, получит Великобритания, по сотне - Япония и Австралия. Южная Корея подписала контракт на шестьдесят истребителей, десятки F-35 будут эксплуатировать Норвегия, Израиль, Польша и другие страны Европы.

Все они подтверждают известную истину: кто не хочет (или не может) кормить свою армию, будет кормить чужую.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692817320


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