Киргизия окончательно предала Россию, - Айнур Курманов

22:28 23.08.2023 Нужна жесткая реакция Москвы. Еще один союзник по ОДКБ перешел на сторону Украины



Айнур Курманов



Киргизию как российский форпост в Центральной Азии продолжают раскачивать внешние силы как через прозападные внутренние элитные группировки, так и проамериканские НПО и фонды. Плюс на Бишкек оказывает сильное влияние и давление Астана, представляющая интересы англосаксов в регионе, что и начинает проявляться порой во внешней и внутренней политике этой республики.



К такому выводу приходит международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов.



Ярким таким проявлением вышесказанного стало подписание 18 августа меморандума между военной разведкой Киргизии и ГУР Украины, которое состоялось не где-то, а в Бишкеке, расположенного на минуточку в 20 километрах от российской военной базы в Канте.



Более того, СМИ сообщают:



"По итогам меморандума готовится большой договор по информационной безопасности, противодействию угроз территориальной целостности, защите информации и военно-техническом сотрудничестве. Планируется, подписать все это в течение 2-3 месяцев".



Но это еще не все! Оказывается, в этой же республике будет возведено под нужды ВСУ специальное предприятие по производству 3/4 деталей под отверточную сборку турецких БПЛА. В первую очередь речь идет о "Байрактарах" ТБ2 и ТБ3 и это будет дублирующее производство на случай если такой же завод российские ВКС разбомбят в "незалежной".



Практически страна может превратиться в одночасье в производственно-техническую и даже разведывательную базу Киева, а вместе с ним и Запада. Ведь помимо прочего, действующий президент Садыр Жапаров готовит законопроект о декриминализации сотрудничества граждан Киргизии с ГУР Украины на территории третьих стран.



О ком же это идет речь? Угадайте-ка с двух раз. Правильно, подразумеваются как раз жители республики, работающие в количестве одного миллиона на территории России. Многие из них задействованы на предприятиях ВПК и могут стать исполнителями любых диверсий как в столице, так и в крупных городах РФ.



И получается, что военная разведка Киргизии будет помогать в этом своим украинским коллегам в подборе такой агентуры или как минимум закрывать глаза на активную вербовку своих соотечественников. А потом в случае провала еще и укрывать их на своей территории, так как это не будет преступлением!



Проблема еще и в том, что республика еще и входит в состав ОДКБ, то есть является союзницей РФ и пользуется всеми преимуществами ЕАЭС и ТС по доставке своих товаров на российский рынок. Таким образом вместе с грузами и трудовыми ресурсами украинские, а вместе с ними и западные разведки могут перебросить на территорию России все что угодно.



Правда такой поворот не был какой-то неожиданностью, ведь еще летом прошлого года представители КНБ Казахстана и ГКНБ Киргизии встречались с офицерами британской разведки МИ-6. Контакт был установлен еще до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. На том же мероприятии обсуждались вопросы взаимного сотрудничества и обмена разведывательными данными.



Как логичный результат – в октябре прошлого года руководство Киргизии отменило проведение на своей территории учений ОДКБ "Нерушимое братство – 2022", сославшись на то, что в них должны были принять участие подразделения соседнего Таджикистана, с которым у Киргизии был недавно военный конфликт.



Но это не помешало киргизским военнослужащим принять участие в августе минувшего года на территории того же Таджикистана в командно-штабных учениях "Региональное сотрудничество – 22", в которых приняли участие офицеры из США, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана.



Правда, это мероприятие проводилось Пентагоном, и администрация президента КР просто обязало министерство обороны направить свою делегацию.



Конечно, это событие необходимо рассматривать не просто в качестве недружественной акции, но как продолжение прежней политики "многовекторности", проводимой правящей элитой Киргизии и всех бывших советских среднеазиатских республик, которая стремится, в том числе за счет антироссийской деятельности, продемонстрировать свою лояльность Вашингтону.



Тем более что Джо Байден уже официально пригласил глав республик Средней Азии на саммит C5+1, который пройдет 19 или 20 сентября на полях Генассамблеи ООН. И главной темой будет как раз соблюдение санкций в отношении Москвы и поддержка Киева в противостоянии. Поэтому Бишкек сейчас рвет и мечет, чтобы доказать всем свою антироссийскость.



К сожалению, таких актов враждебности, со временем будет все больше и больше. Чего только стоит обсуждение с января этого года в киргизском парламенте законопроекта об окончательной реабилитации "жертв сталинского режима", подготовленного фондом Сорос-Кыргызстан и "Открытым правительством", посредством которого планируется оправдать басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, сделав их "национальными героями".



Или принятие киргизским парламентом конституционного закона о государственном языке, обязывающий все органы власти, а также предприятия и организации независимо от форм собственности вести свою деятельность только на киргизском языке, что является ударом по русскому языку и его носителям.



Тот же спикер Жогорку Кенеша (парламента) Нурлан Шакиев, который и инициировал рассмотрение данных законопроектов, до этого требовал переименовать все советские и русские названия районов столицы, провести дерусификацию названий улиц и населенных пунктов республики. Думаете, это он сделал без согласования с президентом и его администрацией?



Собственно, этого следовало ожидать, учитывая засилье тысяч прозападных НПО и фондов в стране, которые давно коррумпировали местное чиновничество, тогда как принятие закона об "иностранных агентах" в парламенте депутаты благополучно провалили.



Интересно наблюдать параллели между Казахстаном и Киргизией, где происходят синхронно одни и те же процессы и действуют идентичные "языковые патрули", срисованные с "мовных патрулей" из "незалежной".



Поэтому все больше отмечается случаев нападений на этнических русских и граждан РФ в Киргизии, а также усиливаются антироссийские настроения и откровенная русофобия, так как она фактически поддерживается сверху посредством инициирования декоммунизации и дерусификации. Естественно, что в этом подает пример Астана, которая оказывает серьезное информационно-культурное и политическое влияние на Бишкек.



Именно поэтому власти КР осудили на 10 лет заключения по статье "Наемничество" Аскара Кубанычбека, который служил в российской армии в зоне СВО. Теперь он обратился к российским властям с просьбой предоставить ему гражданство РФ и помочь с освобождением. А вслед за ним был арестован недавно второй участник СВО 27-летний парень, который был в составе группы "Вагнер".



Его в Нарынской области, куда он приехал к семье после окончания контракта, брал целый спецназ ГКНБ как опасного преступника, а первыми информацию, как ни странно, опубликовали журналисты американского "Радио Азаттык" (кыргызская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом). Интересно, что несколько месяцев назад это радио власти закрывали, но затем после успешных переговоров с Госдепом вновь открыли.



Наверняка и первый и второй гражданин КР были арестованы по наводке той же СБУ, что ранее происходило с добровольцами ЛДНР в Казахстане. Поэтому это уже налаженная схема и обмен разведданных между киргизскими и украинскими спецслужбами уже включает в себя передачу информации о тех жителях республики, которые действуют в СВО на стороне России.



Безусловно, необходимо на это реагировать, так как подобное уже является государственными актами правительства КР и тут можно полностью согласиться с мнением российского политолога Юрия Баранчика, констатировавшего:



"Это явный антироссийский выпад руководства Киргизии. Интересно, как он сочетается с обязательствами Бишкека в рамках ОДКБ. Такая игра требует ответа. Жесткого и публичного. Чтобы другим неповадно было. Ну, и, конечно, все это должно быть не разовой акцией "возмездия", а на системной основе".



Конечно, это явный антироссийский выпад руководства Киргизии.







Интересно, как он сочетается с обязательствами Бишкека в рамках ОДКБ. Такая игра требует ответа. Жесткого и публичного. Чтобы другим неповадно было. Ну, и, конечно, все это должно быть не разовой акцией "возмездия", а на системной основе. И основа эта есть – Концепция по праву силы.



Подробней об этом – тут











Кроме того, законопроект о декриминализации сотрудничества граждан Киргизии с ГУР Украины на территории третьих стран, если такой и в самом деле будет, означает то, что киргизы смогут законопослушно, с точки зрения Бишкека, сотрудничать с украинской разведкой на территории России.



Количество киргизов, проживающих (постоянно или временно) в Российской Федерации, по разным оценкам, составляет от 500 тыс до 1 млн человек и более. Они консолидированы в более чем 50 разного типа диаспоральных объединениях. Это так, к слову. Так что реагировать на эти игры у нас за спиной надо, и жестко.



Байден приглашает лидеров центарльноазиатских государств на встречу. Источник - politnavigator.net

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