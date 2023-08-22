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Более справедливый мир возможен . Вышел на русском труд Эрдогана"Более справедливый мир возможен". Вышел на русском труд Эрдогана
00:10 24.08.2023

Эрдоган критикует ООН
Трактат президента Турции вышел и на русском языке

Княз Гочаг

Реджеп Тайип Эрдоган.
Более справедливый мир возможен!
Актуальное предложение по реформе Организации Объединенных Наций
/Пер. с тур. У. Севинч; под ред. Л.У. Звонаревой. – М.: Проспект, 2023. – 192 с.

В 2021 году в Анкаре вышла книга одного из ярких тяжеловесов мировой политики, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После выхода в свет на родине автора она стала настоящим бестселлером. На сегодняшний день книга переведена на английский, французский, испанский, немецкий, арабский и казахский языки. И вот богатую философию и смысловое содержание этого своеобразного трактата получил возможность по достоинству оценить и российский читатель. Переложила книгу на русский язык турецкая славистка, доктор филологических наук, профессор, переводчица классической и современной российской литературы на турецкий, автор многих публикаций о культуре России и стран СНГ Учгюль Севинч. В настоящее время она работает в Российском университете дружбы народов, а до этого два с половиной года трудилась в Институте стран Азии и Африки Московского государственного университета.

Как славист, Учгюль Севинч первоклассный специалист. Ее имя в Турции пользуется уважением читателей благодаря переводам на турецкий произведений Гавриила Державина, Льва Толстого, Ивана Бунина, Александра Солженицына, Константина Паустовского, Юрия Дружникова, Юрия Лотмана, Владимира Маканина, Альберта Лиханова, Александра Потемкина, Вячеслава АР-Серги и др. К чести госпожи Севинч надо отметить, что она из той категории мастеров переводческого искусства, что способны переводить любой текст, будь он художественный, научный или политический. Главный принцип для нее в этой области – увлекательность и читабельность произведения, которое она переводит. В случае с книгой Эрдогана так и вышло, она взялась за дело, едва прочитав ее, и, как говорится, на одном дыхании сделала перевод. Севинч убедилась, что Эрдоган, к его чести, явно литературно одаренный человек – это она почувствовала по стилю, легкому слову и слогу, образности мышления, остроумию, полемическому духу его высказываний о миропорядке нашего времени. Чтобы передать все очарование текста, Севинч практически в каждом предложении нашла единственно верные слова. В этом стремлении ее деятельно поддержала критик, литературовед, академик РАЕН Лола Звонарева. Благодаря этому творческому тандему таким славным и благозвучным вышел русский перевод.

В книге Эрдогана, основанной на принципе "мир больше пяти", рассматриваются обязанности ООН по обеспечению устойчивого и справедливого мира. Автор отмечает, что, хоть ООН определяет себя в учредительном уставе как "глобальную организацию, цель которой – обеспечить справедливость и безопасность, экономическое развитие и социальное равенство для всех стран", она неэффективна в выполнении этих требований. Эрдоган горячо настаивает на фундаментальном реформировании Совета Безопасности ООН для установления такого миропорядка, который устраивал бы все страны. Он предстает как поборник многополярного мира, что очень важно в современной геополитической ситуации: "Для обеспечения справедливого и более устойчивого глобального мира необходима реорганизация ООН, отражающая мультикультурализм и многополярность. Мир не однополярен, не двуполярен и не находится под гегемонией доминирующей культуры или нескольких привилегированных государств. Можно построить многополярный, многоцентровый, многокультурный, более инклюзивный и справедливый мир. Для этого и должна служить ООН. Путь к миру, стабильности, справедливости и эффективному мировому управлению лежит через реформу".

От имени своей страны Эрдоган предлагает, чтобы количество постоянных членов в Совете Безопасности было 20 вместо 5, делая это мотивированно и аргументированно. Анализируя проблемы глобальной политики, влияющие на будущее планеты, он затрагивает темы коррупции, беженцев, дискриминации, двойных стандартов, международного терроризма и др. По большому счету это новое слово в глобальной политике. Главное то, что Эрдогану в своем исследовании удалось органично сочетать интересы соей страны с интересами и ожиданиями всех государств мира, что является наглядным доказательством его необычайно политкорректного ума, многомудрости и безупречных аналитических способностей.

Пыть-Ях (ХМАО–Саха)

Источник - НГ
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