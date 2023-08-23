БРИКС расширился за закрытыми дверями. Параметры приема в объединение новых стран согласованы, - НГ

00:23 24.08.2023

Геннадий Петров

23.08.2023



Лидер КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса говорили о разном, согласившись, однако, что БРИКС пора меняться.

В четверг в южноафриканском городе Йоханнесбурге завершится пленарная сессия саммита БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). По принятой декларации станет ясно, в каком направлении планирует развиваться данное объединение. Помимо всего прочего выяснится, какие страны пополнят БРИКС. С тем, что расширение необходимо, в ходе панельной дискуссии согласились все ее участники, в том числе Индия и Китай, занимавшие, по некоторым данным, диаметрально противоположные позиции по данному вопросу.



Второй день саммита БРИКС принес сюрпризы. Предполагалось, что день дискуссий будет в среду. Тогда же состоится итоговая пресс-конференция всей пленарной сессии лидера страны – хозяйки мероприятия президента ЮАР Сирила Рамафосы.



Однако уже после первых часов обсуждения все поменялось. Рамафоса перевел открытую сессию в закрытый формат и продлил ее на один день. "Расширение БРИКС состоится, но сколько стран будет принято и за какой период, еще предстоит согласовать", – цитирует ТАСС свой источник.



Собственно, то, какие страны пополнят ряды объединения и что станет критериями приема в его ряды, и было главной интригой, связанной с Йоханнесбургским саммитом. На вступление в БРИКС претендует около 30 стран. 22 из них (Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия) подали официальные заявки. По тому, кто именно станет членом объединения, можно будет судить о характере его дальнейшей эволюции.



В среду о необходимости поскорее расширить "пятерку" много говорил председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как можно больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении", – заявил китайский лидер. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, коего в прессе периодически подозревают в намерении помешать китайским планам трансформации объединения, с пополнением рядов БРИКС не торопил. Но и он говорил о том, что такие перемены нужны. "Индия полностью поддерживает расширение числа членов БРИКС. Мы приветствуем основанный на консенсусе прогресс по этому вопросу", – сказал он.



По словам выступавшего по видеосвязи Владимира Путина, Россия в 2024 году, когда страна будет председательствовать в БРИКС, поспособствует выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе и тех, которые касаются пополнения рядов. В своей речи российский лидер подчеркнул готовность работать сообща с членами объединения на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН.



Китай и РФ являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Все имеющиеся проекты реформирования этого органа предполагают расширение его рядов. Пополнить состав постоянных членов Совбеза, которые, напомним, имеют право вето на принятие его решений, вполне могут и страны, входящие в БРИКС. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстаивает идею представительства исламского мира. Выразителем интересов мусульман планеты в Совбезе ООН турецкий лидер, естественно, видит свою страну. Впрочем, куда с большим основанием на эту роль может претендовать Саудовская Аравия, где расположены главные святыни ислама. Королевство, кстати, подало заявку на вступление в БРИКС, которую, судя по данным СМИ, поддерживает Китай.



Разумеется, расширение рядов БРИКС – это один из многих вопросов, обсужденных на саммите, список которых обширен: от развития искусственного интеллекта до защиты экологии. У каждой из стран есть свое видение приоритетов сотрудничества. Так, в ходе своего выступления Путин высказался в том числе о первостепенных задачах – в частности в сфере безопасности – предстоящего российского председательства в объединении. "Конечно, будем уделять первостепенное внимание таким остро стоящим задачам, как борьба с терроризмом и распространением террористической идеологии, а также противодействие отмыванию денег и возвращение активов, полученных преступным путем", – отметил президент РФ.



К концу дня агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщило о том, что договоренность о приеме новых стран в БРИКС достигнута. "Мы договорились по вопросу расширения. У нас есть принятый документ, в котором излагаются принципы приема стран, желающих стать членами БРИКС", – сказала она, не приводя подробностей. Таким образом, итоговая пресс-конференция Рамафосы обещает стать очень значимым международным событием. После нее объединение будет принципиально отличаться от клуба пяти стран. Не исключено, что БРИКС даже поменяет название – во всяком случае после расширения его рядов это было бы логичным.