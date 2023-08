Межгосударственное объединение БРИКС: военные перспективы, - Вл.Прохватилов

00:42 24.08.2023 21.08.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Военно-техническое сотрудничество развивается по восходящей



Страны, входящие в межгосударственное объединение БРИКС, обладают мощным совокупным военным потенциалом. Армии России, Китая и Индии согласно рейтингу Global Firepower за 2023 год занимают соответственно второе, третье и четвертое места в мире. Армия Бразилии – на 12-м месте, Вооруженные силы Южной Африки – на 33-м.



Россия не ведет военного сотрудничества в рамках БРИКС – оно ведется с входящими в блок государствами на двусторонней основе, заявил в декабре 2014 года замминистра обороны РФ Анатолий Антонов: "БРИКС был создан не как военная организация, не как военный блок. Организация создана для других целей. Поэтому никакого военного сотрудничества в рамках БРИКС у нас нет. Мы осуществляем, развиваем, наращиваем военное, военно-техническое сотрудничество со странами-участницами БРИКС на двусторонней основе".



Военно-техническое сотрудничество между странами БРИКС включает в себя обмен опытом, совместные тренировки и учения, а также совместную разработку и производство военной техники и оружия. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) за период с 2016 по 2020 год, Россия была крупнейшим экспортером вооружений в рамках БРИКС, обеспечивая около 54% общего объема экспорта вооружений. На втором месте – Китай с долей в 23%, на третьем месте – Индия с 16%. ЮАР и Бразилия в этот период не имели значительного экспорта вооружений в рамках БРИКС. Индия была крупнейшим импортером вооружений среди стран-членов БРИКС, приобретая около 46% общего объема импорта вооружений. На втором месте была КНР с 28% долей, на третьем – Россия с 22%.



С целью поддержки национальных оборонных корпораций на внешних рынках между странами БРИКС используются целевые экспортные кредиты. Основным участником здесь являются преимущественно агентства по экспортному кредитованию. Так, 16 июля 2014 года был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами со стороны ABGF (The Brazilian Guarantees Agency, Бразилия), ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов, Россия), ECGC (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, Индия), SINOSURE (China Export & Credit Insurance Corporation, Китай), ECIC (The Export Credit Insurance Corporation of South Africa, ЮАР).



В рамках военно-технического сотрудничества в странах БРИКС все более широкое распространение получает практика офсетов, предусматривающих привлечение оборонной промышленности страны-импортера к производству импортируемой продукции. Помимо этого, крупнейшие импортеры вооружений и военной техники (например, Индия) используют механизм накопления офсетных обязательств (Banking of Offset Credits), суть которого заключается в возможности для поставщика выполнить офсетные обязательства в объеме, превышающем регламентированный обязательный уровень, с их последующим зачтением при офсетных обязательствах по новым контрактам. Ведущие экспортеры вооружения и военной техники стран БРИКС все чаще прибегают к использованию лизинга (финансовой аренды). Так, Индии в лизинг со стороны России была передана атомная подводная лодка АПЛ "Нерпа" ("Чакра").



Несмотря на совместное членство России и ЮАР в БРИКС, их ВТС долгое время оставалось на низком уровне, несмотря на возможность сотрудничества в разработке перспективных образцов вооружений на основе российских технологий и индустриального потенциала южноафриканского ВПК. С целью стимулирования двусторонних контактов была создана межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. ЮАР проявляет интерес к совместным разработкам вооружений и военной техники (ВВТ) как для оснащения своей армии, так и для экспорта в третьи страны, а также в совместном техническом обслуживании и ремонте техники советского / российского производства в регионе. Одним из шагов в данном направлении стало открытие в 2013 году холдингом "Вертолеты России" совместно с южноафриканской компанией Denel Aviation в Йоханнесбурге центра по ремонту и обслуживанию гражданских винтокрылых машин российского производства.



В последние годы РФ и ЮАР укрепили свои отношения в военно-технической сфере, заключив несколько соглашений о сотрудничестве в области производства и поставок военной техники. Так, в 2018 году было подписано соглашение о создании совместного предприятия для производства тяжелых автомобилей КАМАЗ в Южной Африке. В 2019 году стороны достигли соглашения о поставке восьми вертолетов Ми-171 для южноафриканской армии.



В конце июля 2023 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили о создании на полях саммита "Россия – Африка" сервисного центра для ремонта вертолетов производства России и других стран. Предприятие будет обслуживать вертолеты не только ЮАР, но и других африканских стран, у которых на вооружении техника советского или российского производства (в их числе, например, Ангола и Мозамбик). Речь идет о создании вооружений как для Вооруженных сил России и ЮАР, так и для третьих стран, уточнили в ФСВТС.



ЮАР является самым экономически развитым и наиболее мощным в военном отношении государством Африки южнее Сахары с годовым военным бюджетом (около 5 млрд долл.), составляющим почти 3/5 суммарных военных расходов региона. "В условиях нежелания США и западноевропейских государств развивать ВТС с ЮАР потенциальными партнерами для нее остаются Россия и Китай. Однако технологический потенциал китайского ВПК пока не вполне соответствует амбициозным целям южноафриканского ВПК, имеющего сопоставимый уровень компетенций", – считают аналитики РСМД.



В феврале 2023 года Россия, Китай и ЮАР провели совместные военно-морские учения "Мози-2" у берегов Южной Африки. "Ведущей страной учений является Россия, а принимающей – Южно-Африканская Республика, – сообщило Министерства обороны ЮАР. Одновременно военное ведомство опубликовало видеосюжет о заходе российского фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в акваторию порта Дурбан, где находится главная база ВМС ЮАР в Индийском океане. Российский корабль прибыл в Дурбан из города-порта Кейптаун, где он принимал на борт топливо и необходимое снабжение.



Россия и Китай провели в 2022 году шесть совместных военных учений, что стало наибольшим количеством за последние 20 лет, пишет Bloomberg. Со ссылкой на данные Центра изучения китайских военных дел Национального университета обороны США (NDU) агентство пишет, что на учения с Москвой у Пекина приходилось две трети всех учений КНР с иностранными вооруженными силами в 2022 г. Уточняется, что четыре из шести учений были двусторонними, остальные прошли с "противниками США, включая Иран и Сирию".



По данным Bloomberg, с 2014 года, после воссоединения с Крымом, Россия и Китай совместно провели не менее 36 учений. Для сравнения: в течение десяти лет до этого стороны организовали только десять подобного рода мероприятий.



Совместные военные учения показывают, что сотрудничество стран БРИКС расширяется из экономической сферы в военную сферу, однако в многосторонних тренировках, направленных на повышение боеспособности, участвует только часть государств объединения.



Несмотря на то, что в мае 2015 года министр обороны Бразилии Жак Вагнер заявил, что не видит ограничений для проведения совместных военных учений с военнослужащими Вооруженных сил России, таких учений не было. Но в августе 2020 года заместитель министра обороны России Александр Фомин и замглавы военного ведомства Бразилии Маркос Дего на полях форума "Армия-2020" провели переговоры в Москве и обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, как сообщила пресс-служба Минобороны России, отметив, что "в ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития".



В июле 2021 года прошли совместные военно-морские учения России и Индии "Индра-2021". Фрегат-невидимка ВМС Индии "Табар" и малые ракетные корабли России "Зеленый дол" и "Одинцово" отрабатывали противовоздушную стрельбу, упражнения по пополнению запасов, вертолетные операции и совместное маневрирование. Официальный представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал подчеркнул, что учения – новый этап в развитии двустороннего военно-морского сотрудничества.



Совместные учения Индии и России "Индра" проходят ежегодно с 2003 года. Они включают военно-морские и антитеррористические учения сухопутных войск. В июне 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие стран много лет носит характер "привилегированного стратегического партнерства", особо значимым аспектом которого являются маневры "Индра". В ходе визита министра обороны Индии Аруна Джейтли в Москву была подписана дорожная карта военно-технического сотрудничества между двумя странами БРИКС.



Военно-техническое сотрудничество между странами БРИКС пока развивается преимущественно на двусторонней основе. Это объясняется не только расположением стран содружества в различных уголках земного шара, но и серьезным различием в политических системах и разным уровнем развития оборонной промышленности.



Однако стремление стран БРИКС обезопасить себя от экспансионистской внешней политики США и их союзников открывает предпосылки к формированию в среднесрочной перспективе совместной военно-технической стратегии. Источник - fondsk.ru

