 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.08.2023
00:55  ОДКБ укрепляется партнерством Китая в ЦА, - "ВечБишкек"
00:54  Невидимая оккупация: как Великобритания захватила Кыргызстан, - Анвар Ажиев
00:42  Межгосударственное объединение БРИКС: военные перспективы, - Вл.Прохватилов
00:23  БРИКС расширился за закрытыми дверями. Параметры приема в объединение новых стран согласованы, - НГ
00:10  "Более справедливый мир возможен". Вышел на русском труд Эрдогана
Среда, 23.08.2023
22:28  Киргизия окончательно предала Россию, - Айнур Курманов
22:02  Как США зарабатывают на экспорте, которого нет, - Вл.Прохватилов

21:37  Технично уработали? В авиакатастрофе под Тверью погиб Е.Пригожин ("Вагнер")
21:01  Особенности санкционной политики США в Центральной Азии: избирательность и неэффективность
19:39  Страны БРИКС договорились об условиях расширения сообщества
19:32  Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции "Чандраян-3" на Луну
15:02  Шиза от акимата. В Астане опять переименовывают улицы: проспект Аль-Фараби в пр. Акжол...
12:20  Семья в России и на Западе: два непохожих кризиса как будет возможен "ренессанс семейных ценностей", - Александр Рублев
11:52  Ушел к Бандере матерый укр-нацист депутат КиевРады полковник Ильницкий "Сокол"
11:11  Разведывательно-диверсионную миссию USAID в Узбекистане возглавил Дэвид Хофман
10:10  Тайные переговоры с Путиным? Эрдоган вывернул свой МИД наизнанку
09:30  Альтернативная служба в армии Таджикистана подорожает с 1/09 почти в два раза - до $4,6 тыс
08:59  Амбициозные дочери президентов. Возможно ли "женское правление" в Центральной Азии? - А.Грозин
08:51  В Туркменбаши идут обыски в домах мусульманского актива. Полиция изымает "вредные" книги
08:47  Талибы казнили без суда минимум 218 чиновников свергнутого режима
08:41  Проданную резиденцию акима Павлодарской области вернут в госсобственность
08:38  "Если бы я работал в МИД Казахстана", - Фукуяма витийствует в Алматы
08:00  В Суэцком канале столкнулись 2 танкера: кайманский "Burri" и сингапурский газовоз "Lesmes"
07:44  Ш.Мирзиеев в Баку. Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
07:06  Раскрыты причины, по которым Саудовская Аравия захотела вступить в БРИКС, - Жорж Мальбрюно
06:42  Пакистан на разрыв. Белуджские сепаратисты против исламских террористов Лариса Шашок
06:18  Тенге-бль 2.0. Кто победит? - Расул Рысмамбетов
01:43  Кадры сильнейшего урагана в Мекке попали в Сеть
01:41  Нехватка воды сушит казахскую память, - Канат Кожоев
01:37  Военная хунта в Таиланде теряет хватку, - Д.Моисеев
01:34  За что закрыли 7 кыргызских энергокомпаний?
01:31  Передел или пересмотр? чем закончится скандал вокруг "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане? - М.Казначеев
01:14  Украина продолжила шантажировать Израиль: разменной монетой стали сектанты-хасиды
00:41  Венгрия – последний бастион ЕС, который проводит независимую политику, - Е.Пустовойтова
00:38  Правоохранители Узбекистана с 2024 года начнут обучаться по антитеррористической программе США
00:36  На кыргызско-казахской границе скопилась очередь из сотен грузовиков
Вторник, 22.08.2023
21:27  Пекин научит Москву мусорной реформе
21:24  Умер итальянский певец Тото Кутуньо
19:59  "Вагнер" развернулся в Африке перед вторжением западной коалиции в Нигер
17:25  Обращение к казахским братьям: Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? - кыргызский академик Чортомбаев
17:21  Клевета и очернение со стороны США и Запада доказывают жизнеспособность БРИКС, - Хуа Чжан
14:19  Судьбы малых народов, - Андрей Школьников
13:40  Садыр Жапаров и деколонизация Кыргызстана, - Бахтияр Игамбердиев
13:34  Хуэйлен Тань: Еще 40 стран просятся вступить в БРИКС
13:30  Купаясь в Сырдарье разом утонуло 11 казахстанцев (половина - дети). Спасая друг дружку...
13:27  Petrovietnam вновь будет искать углеводороды в Узбекистане
13:23  Зайнидин Курманов: Закон, шокировавший власть и общественность Кыргызстана
13:21  Режим ЧС ввели в шести районах Жамбылской области Казахстана из-за нехватки воды и жары
11:54  Евгений Пригожин ("Вагнер") уже в Африке
10:47  Премьер Хун Сен сдал власть в Камбодже своему сыну - генералу Хун Мане
09:10  Строительство АЭС в Алматинской области вызвало ожесточенные споры. Улкенцы тоже хотят жить
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Невидимая оккупация: как Великобритания захватила Кыргызстан, - Анвар Ажиев
00:54 24.08.2023

23 августа 2023 - Анвар Ажиев

Невидимая оккупация: как Великобритания захватила Кыргызстан

После развала СССР Средняя Азия стала лакомым куском для целого ряда стран Запада. Однако на общем фоне выделяется Британия. За годы независимости Кыргызстана щупальца "короны" настолько опутали все сферы жизни страны – от политики до сельского хозяйства и детского воспитания – что сейчас, кажется, проще сказать, где их нет.

"Серые кардиналы" британских спецслужб - это тысячи организаций, замаскированных под НКО, фонды, СМИ и другие организации, в том числе по защите прав человека. Хотя понятно, чьи права и интересы они защищают на самом деле, пишет издание AsiaToday.

Разумеется, наибольшую опасность представляют те, что напрямую или опосредованно влияют на политику страны. Их не больше 15 процентов, однако, именно они получают львиную долю британского финансирования. А это сотни тысяч долларов. На эти деньги подкупают чиновников, журналистов, бизнесменов и даже религиозных лидеров.

Британцы не гнушаются оказывать тотальное влияние на Кыргызстан, используя все возможности. Достаточно вспомнить, как они через прикормленных политиков, СМИ и проплаченные акции протеста пытались не допустить вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

Другой пример агрессивного влияния на внутреннюю жизнь страны отметил глава Кыргызстана Садыр Жапаров: "Представители НПО всегда были в оппозиции, и в этот раз они выступают против и устраивают черный пиар, пишут на зарубежных сайтах, что мы узурпируем власть".

В отличие от США, которые особо и не скрывают, что финансируют такие одиозные организации как NED, USAID, фонд Сороса, фонд Форда, фонд Евразия и многие другие, Великобритания предпочитает действовать скрытно, без "пиара" и лишнего шума. В стиле того самого "серого кардинала": работают, собирают информацию, выделяют деньги, через которые влияют на те или иные решения.

Один из ярких примеров – проекты по поддержке парламентаризма по линии деятельности Жогорку Кенеша - многочисленные встречи и "тренинги" для местных депутатов, общественников и журналистов, которые оплачивались заботливым британским правительством. Самое интересное, что осторожные бритты умудрялись проводить их через организации, финансируемые из США.

Впрочем, были и публичные "акции". Три года назад посол Великобритании в Кыргызстане Гаррет организовал по видеосвязи закрытые переговоры британских и американских спецслужб с руководством и активистами местных СМИ и НПО.

На встрече присутствовали и представители USAID, NED и Центра зарубежной прессы (Госдеп). Были люди от Internews и информ-агентства "Караван-Сарай", финансируемого Пентагоном, а также местного филиала радио Свобода – "Азаттык". Естественно, был кто-то от KLOOP и SUPER KG.

Эксперты сходятся во мнении: в последнее время Лондон постепенно выходит из тени. Причина проста – Великобритания решила открыто заявить свои права на влияние в Центральной Азии в целом и в Кыргызстане в частности. А для этого любые средства хороши. Вплоть до слияния со спецслужбами США, которые тоже пытаются влиять на процессы в стране. Порой это сращивание настолько тесно, что даже профессионалы не берутся сказать, какие из проектов разработаны и финансируются США, а какие исходят из Лондона и оплачиваются Британией.

Впрочем, и откровенно пробританских организаций хватает. Одна из самых известных, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), специализируется на подготовке заказных журналистских псевдо-расследований в интересах Великобритании. По сути, это объединение западных журналистов, выступающих против "неудобных" политиков и правительств, среди которых, очевидно, и власти Кыргызстана. Подготовленные организацией материалы традиционно публикуют такие британские издания, как "Guardian", "Financial Times", "BBC", "Time", формально катарская "Аль Джазира" и франкоязычная "Le Soir".

OCCRP спит и видит, как бы раскачать ситуацию в Кыргызстан. И при поддержке оппозиционных НКО и СМИ создать негативный имидж ее властям. Не исключено, что Великобритания не оставляет надежд подготовить и организовать в стране очередную провокацию, "цветную революцию". Но теперь главный вопрос - нужно ли это жителям Кыргызстана?

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692827640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
- Ерлан Кошанов провел прием граждан в Республиканской общественной приемной "AMANAT"
- Корпорация CMC заинтересована в реализации энергетических проектов в Казахстане
- Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов
- Игра на вылет
- Проверить пункты реализации угля, его качество и обоснованность цен перед отопительным сезоном поручил Алихан Смаилов
- Тенге-бль 2.0. Кто победит?
- Поддержку проектов обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве
- Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  