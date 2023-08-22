ОДКБ укрепляется партнерством Китая в ЦА, - "ВечБишкек"

00:55 24.08.2023 22 августа 2023 - Анвар Ажиев



ОДКБ укрепляется партнерством Китая в ЦА



В современных геополитических условиях Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является действенным механизмом противостояния возникающим угрозам на значительной части постсоветского пространства. Это ясно показали события, произошедшие в начале января прошлого года в Казахстане. Однако, несмотря на это, в нем же существуют ориентированные на Запад либеральные, а также националистические силы, добивающиеся выхода республики из данной организации, пишет издание



Январский саботаж в Казахстане



Аналогичные элементы действуют и в других странах-участницах блока. Очевидно, что их действия нацелены на развал организации, что соответствует интересам Запада. Собственно, благодаря им, объединение на начальном этапе своего существования испытало несколько кризисов. Когда из нее вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, который позже вернулся в ОДКБ, но вскоре опять из нее вышел.



В настоящее время организация также подвергается давлению как извне, так и изнутри. В частности, на фоне российской специальной военной операции на Украине в Казахстане все чаще стали раздаваться призывы к выходу республики из ОДКБ. Этим занимаются иностранные НПО и находящиеся на финансировании западных стран политологи и блогеры как прозападного, так и националистически-русофобского толка.



Ввод миротворческого континента ОДКБ, предопределивший результат январских событий в Казахстане, вызвал когнитивный диссонанс в их мозгах. Ясно осознавая, что эта мера фактически спасла Казахстан от гражданской войны, и, возможно, от потери государственности, они, тем не менее, категорически не желают это признавать. Хотя в глубине души для себя однозначно это сделали.



С их стороны вначале наблюдалась некоторая растерянность. Однако позже поступили инструкции от англосаксонских кураторов, и в республике поднялась медийная волна, навязывающая нарратив о жестоком подавлении "мирных" протестов, неадекватном применении оружия и неоправданном обращении за помощью в ОДКБ. И о том, что занимался этим именно российский контингент организации.



Это было вполне ожидаемо. Организация, сорвавшая коварные планы англосаксов, абсолютно закономерно подверглась обструкции с их стороны с целью ее полной дискредитации в мозгах обывателя.



Между тем, если вернуться к тем событиям, ОДКБ в то время оказала действенную помощь в сохранении мира и стабильности не только Казахстану, но и всей Центральной Азии. Поскольку специфика региона такова, что, если загорится одна страна, огонь перекинется на все остальные. А разжигание пожара у границ России и Китая с известной перспективой – давнее стратегическое желание англосаксов.



Судя по тому, как была нейтрализована казахстанская армия, операция по дестабилизации в Казахстане готовилась тщательно. О том, что казахстанские вооруженные силы были именно нейтрализованы, свидетельствует тот факт, что в течение двух дней активных беспорядков она никак не реагировала на происходящее. Хотя сами военные позже признавались, что были наготове и ждали команды, недоумевая, почему ее не дают. Она поступила лишь после прибытия в Казахстан первого подразделения контингента ОДКБ. Когда уже стало ясно, что переворот провалился.



То есть, имел место самый натуральный саботаж со стороны руководства Министерства обороны. И это доказывает тот факт, что практически сразу же после того, как ситуация стабилизировалась, был арестован бывший министр обороны страны Мурат Бектанов.



ОДКБ плюс Китай



Как известно, основная потенциальная угроза для стран Центральной Азии сегодня исходит с территории Афганистана, на севере которого усилиями англосаксов сконцентрировано большое количество боевиков самых разных террористических организаций, получивших большой боевой опыт в Ираке и Сирии. И только ОДКБ в лице 201-й российской военной базы, расположенной на территории Таджикистана, является основным фактором, сдерживающим их вторжение в регион. А в том, что у англосаксонских стратегов, направляющих действия террористов, такие планы существуют можно не сомневаться. В течение нескольких лет боевики доставлялись в Афганистан вертолетами без опознавательных знаков не просто так. На это обращает внимание и руководство Китая.



В декабре 2022 года председатель парламента КНР Ли Чжаньшу сообщил, что "Китай заинтересован в объединении усилий со странами-участницами ОДКБ и другими членами международного сотрудничества для претворения в жизнь выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином инициативы по глобальному развитию и безопасности".



А через несколько месяцев после этого профессор Института международных исследований Фуданьского университета Чжао Хуашэн заявил в интервью СМИ следующее:



"В настоящее время Центральная Азия с меньшей вероятностью подвергнется крупномасштабному нападению со стороны террористических групп извне, и справиться с таким нападением ей будет относительно просто. Иностранные террористические группировки, как правило, представляют собой небольшие вооруженные формирования, и если они действуют открыто, то не страшны. Более того, имея ОДКБ в качестве гарантии военной безопасности, Китай в качестве партнера по сотрудничеству в области безопасности и ШОС в качестве политического покровителя, Центральная Азия вполне способна реагировать на вооруженные нападения террористических организаций".



Таким образом, эффективные меры, предпринимаемые ОДКБ по обеспечению региональной безопасности Центральной Азии, подкрепляются партнерскими отношениями с Китаем.



Слабое звено



На сегодняшний день в регионе остаются две страны, не входящие в организацию – Туркмения и Узбекистан. И если Ташкент имеет в своем распоряжении достаточно сильную армию, способную самостоятельно противостоять угрозам с юга, то Ашхабад в этом плане выглядит весьма уязвимым и, соответственно, привлекательным для вторжения с последующей хаотизацией всей Центральной Азии.



Пока у власти в этой стране находился Сапармурат Ниязов, там сохранялось спокойствие. Ходили слухи, что он был в почете у тех, кто обитает "за речкой", и всегда с ними договаривался. Тем более, что приграничные с Туркменией афганские территории испокон веков населяли этнические туркмены.



Сейчас же их боевые отряды "Эрбекки" разбиты не то "Талибаном" (запрещенная в России организация), не то ИГ (запрещенная в России организация). И прикрывать туркмено-афганскую границу с той стороны больше некому. Согласно некоторым источникам, боевики полностью захватили долины рек Амударья и Мургаб на территории Афганистана и находятся в полной боевой готовности к вторжению.



Что касается туркменской армии, то она весьма малочисленна и вооружена старым советским оружием. Существуют большие сомнения в том, что она будет способна противостоять хорошо оснащенным террористическим формированиям. К тому же, ландшафт Туркмении идентичен ландшафту пустынь Ирака и Сирии. Это значит, что условия для боевиков, воевавших в этих странах, если не идеальные, то очень привычные.



Таким образом, если банды головорезов вторгнутся в Туркмению, то, гипотетически, они, во-первых, могут захватить месторождение Галкыныш (4-е в мире по запасам газа). А, во-вторых, в короткий срок пересечь пустынную туркменскую территорию и появиться на нефтеносном западе Казахстана. Однако Казахстан является членом ОДКБ, которое, как мы сказали вначале, удержало страну от погружения в хаос. И, возможно, именно это на сегодняшний день не дает реализоваться такому сценарию.



Статус - ничто



В отличие от Туркмении, также не входящий в ОДКБ Узбекистан располагает подготовленными и хорошо оснащенными вооруженными силами, которые, по оценкам военных аналитиков, в состоянии дать отпор посягательствам боевиков с территории Афганистана. А кроме этого ему агрессии ждать неоткуда. Возможно, поэтому узбекские власти не видят целесообразности в членстве страны в ОДКБ. Дескать, мы и так чувствуем себя в достаточной степени безопасности.



Однако давайте вспомним, что буквально через полгода после неудавшейся попытки госпереворота в Казахстане внешние силы пытались раскачать Узбекистан посредством находящейся в ее составе Каракалпакской республики. О том, что этим занимались именно внешние силы, прямо заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиеев. Правда, также, как и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев названия государств, стоявших за провокациями, не озвучил.



Как отмечено на сайте Каспийского института стратегических исследований (Москва), Каракалпакстан - это детонатор Каспия.



"По территории автономной республики проходят трассы стратегических газопроводов Бухара - Урал и Средняя Азия - Центр. Дестабилизация Каракалпакстана способна создать "дугу нестабильности" вдоль всего региона Центральной Азии, затем перекинуться на Каспий и далее пройти по Волге или западнее на Кавказ", - сообщает ресурс.



После этих событий в ОДКБ заявили, что ожидают в регионе дальнейших осложнений. Однако Узбекистан, несмотря на это, не проявляет желания присоединиться к организации.



По словам узбекского политолога Шухрата Саламова, республика не станет членом ОДКБ ни при каких обстоятельствах, поскольку данная норма прописана в ее законодательстве.



По всей видимости, это в свое время было пролоббировано определенными силами в соответствии с далеко идущими стратегическими планами. В Узбекистане тоже есть прозападное лобби и иностранные НПО.



Однако даже при существующем положении дел вряд ли стоит думать, что если ситуация, будь то в Узбекистане или Туркмении, того потребует, ОДКБ останется в стороне. Отсутствие статуса члена организации вряд ли будет тут играть какую-то роль.



Во-первых, потому что, как признал упомянутый выше Шухрат Саламов, если взорвать Узбекистан, то будут дестабилизированы все пять соседних государств. Чего, разумеется, ни при каких обстоятельствах не допустят ни ОДКБ, ни тот же Китай.



А, во-вторых, яркий прецедент оказания всеобъемлющей помощи, включая живую силу, со стороны военной организации стране, не являющейся ее членом, мы сегодня видим на Украине.



Так что, в случае чего, на формальности в виде членского билета никто внимание обращать не будет. И это хорошо понимают как в Ташкенте, так и в Ашхабаде. Источник - Вечерний Бишкек

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692827700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"

- Ерлан Кошанов провел прием граждан в Республиканской общественной приемной "AMANAT"

- Корпорация CMC заинтересована в реализации энергетических проектов в Казахстане

- Пострадавшим от засухи казахстанским фермерам покроют расходы, ускорят выплату субсидий и продлят сроки кредитов

- Игра на вылет

- Проверить пункты реализации угля, его качество и обоснованность цен перед отопительным сезоном поручил Алихан Смаилов

- Тенге-бль 2.0. Кто победит?

- Поддержку проектов обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве

- Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка

