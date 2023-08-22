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США наплевали на мир. БРИКС заставит их пожалеть об этом, - Р. аль Бадави
01:36 24.08.2023

Al-Watan Syria
Сирия

Голос БРИКС

БРИКС в стремлении к многополярности преследует важнейшие экономические цели, пишет Al-Watan Syria. Именно это и привлекает потенциальных членов группы, ведь США с их погоней за гегемонией, в отличие от БРИКС, всегда думали только о собственной финансовой и политической выгоде, подчеркивает автор статьи.

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) пройдет 15-й саммит стран БРИКС. Мероприятие посетят высокопоставленные чиновники 41 из 67 приглашенных стран, а также 20 представителей международных организаций.

На саммите будет рассмотрен вопрос расширения БРИКС. Ранее сообщалось, что официальные заявки на членство в группе подали 23 государства, в том числе Аргентина, Египет, Иран, Алжир, Тунис, Турция и Саудовская Аравия. Аналитики расценивают этот импульс как серьезную попытку подорвать гегемонию США над мировой экономикой.

БРИКС ждут серьезные вызовы и важные политические и экономические решения. Все больше стран, особенно те, что пострадали от Запада во главе с Соединенными Штатами, надеются присоединиться к этой перспективной группе, чтобы установить новый международный экономический порядок, в котором господствует справедливость и равенство в области устойчивого развития.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: мы стоим на пороге серьезных изменений в международной экономической системе. Она уже не будет прежней после саммита БРИКС в ЮАР – однополярная американская экономическая система сменится на многополярность.

Страны БРИКС уже долгое время обсуждают альтернативу доллару, который десятилетиями был основной резервной валютой мира, что проложило Вашингтону путь к контролю над мировыми рынками и позволило сменявшим друг друга администрациям США подчинить себе экономические и даже политические программы развития других мировых держав. Америка постоянно угрожала свергнуть "неугодные" режимы, выступающие против политики Белого дома или однополярного мироустройства. Запад во главе с США выкачивает ресурсы из этих стран, препятствует их развитию и заставляет подчиняться своей политике. Если хотите подробнее об этом узнать, прочитайте книгу Джона Перкинса "Исповедь экономического убийцы".

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) добросовестно выполняют приказы Белого дома. Односторонняя экономическая гегемония США основана на вымогательстве, диктате и грабеже. Америка через Всемирный банк и МВФ оказывает давление на различные мировые державы, включая арабские страны, как в случае с Сирией, Ливаном, Ираком, Египтом, Йеменом, Ливией и Суданом. Никаких льготных кредитов, никакого развития, никакого экономического роста, если только эти страны не согласятся соблюдать американскую политическую, экономическую и даже культурную повестку дня. Все это делается под предлогом прав человека. Пропаганда гомосексуализма, например, стала условием для получения той или иной страной кредита во Всемирном банке или Международном валютном фонде.

Одним из важнейших достижений группы БРИКС является создание Нового банка развития (НБР) под руководством экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф. Главная роль этого банка заключается в предоставлении кредитов на миллиарды долларов для финансирования проектов развития в области инфраструктуры, технологий, энергетики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и ирригации в государствах-членах БРИКС и других развивающихся странах.

Среди наиболее важных принципов, которых придерживаются страны – основатели БРИКС, можно назвать:

-стремление к обеспечению инклюзивности экономического роста, снижению уровня бедности, решению проблемы безработицы и повышению социально-экономической вовлеченности населения стран БРИКС;

-консолидация усилий для обеспечения более качественного роста путем ускорения инновационного экономического развития;

-содействие безопасности и миру для глобального экономического роста и политической стабильности. Именно этого и добивается Китай, разрешая разногласия между противоборствующими странами путем дипломатии. Пекин, например, сыграл посредническую роль в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Он придерживался той же стратегии, когда представил план по урегулированию конфликта на Украине;

-сотрудничество с международным сообществом для поддержания стабильности и улучшения международной торговли и инвестиционной среды, в дополнение к борьбе с изменением климата, оказанию гуманитарной помощи и снижению рисков стихийных бедствий, включая решение таких вопросов, как глобальная продовольственная безопасность;

-сотрудничество стран БРИКС в области науки и образования, участие в фундаментальных исследованиях и передовых технологических разработках.

Соединенные Штаты, в свою очередь, никогда не стремились к достижению подобных целей. Напротив, они вместе со своими фондами и банками намеренно поддерживали режимы, плюющие на интересы своих народов; занимались разграблением богатств других государств; мешали их прогрессу и развитию; уничтожали промышленность; монополизировали сельское хозяйство и производство продовольственных товаров; навязывали расчеты в долларах и SWIFT, чтобы продолжать контролировать глобальную экономику.

Судьбы народов, стремящихся к освобождению от американской гегемонии, зависят от успеха БРИКС или БРИКС+ в формировании многополярного международного экономического устройства вместо разработанной США односторонней системы, основанной на предотвращении развития народов и разграблении их богатств.

Нет сомнений в том, что Китай начал выходить из "серой зоны". Он теперь играет сбалансированную роль в мировой политике. Мы возлагаем большие надежды на то, что Пекин и Москва завершат создание многополярной международной экономической системы и положат конец разрушительному влиянию американской гегемонии, особенно на страны, народы и богатства нашего арабского региона.

"Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее", – заявил Financial Times неназванный представитель китайской делегации.

Автор: Рефаат Ибрагим аль-Бадави (رفعت إبراهيم البدوي)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692830160


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