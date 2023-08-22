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Лишь бы не было жары: к чему приведет конфликт Казахстана и Киргизии, - Игорь Кармазин
01:38 24.08.2023

Лишь бы не было жары: к чему приведет конфликт Казахстана и Киргизии
Бишкек перекрыл соседу воду, Астана заблокировала пограничные переходы

Игорь Кармазин

В середине августа ухудшились отношения Казахстана и Киргизии. Сначала Бишкек перестал подавать соседнему государству поливную воду. В Киргизии объяснили, что Казахстан вычерпал свою квоту, к тому же засуха свирепствует в самой Киргизии. В ответ Астана заблокировала все погранпереходы, на границе образовались огромные пробки. "Известия" разбирались, к чему может привести конфликт двух стран.

Дыни размером с огурец

Казахстан и Киргизия оказались на пороге масштабного кризиса двусторонних отношений. Началось все со споров о воде. Дело в том, что в Центральной Азии сложное водное хозяйство, источники зачастую находятся в одной стране, потребители - в другой. В частности, для полива полей на юге Казахстана используется вода из Кировского водохранилища, расположенного в Киргизии.

10 августа Бишкек "перекрыл вентиль". В Киргизии объяснили, что ранее по просьбе Астаны поставляли больше воды, чем полагалось, все свои квоты Казахстан вычерпал. Представитель Минсельхоза Киргизии Алмазбек Сокеев подчеркивает, что сейчас вода осталась только для киргизских фермеров, которые все лето соблюдали лимиты, получая жидкость по строгому графику.

Казахские чиновники отмечают, что лето выдалось очень жарким, для спасения урожая в июле действительно просили подавать больше воды. При этом намекают, что в реальности поставки все равно были ограниченными. В заявлении министерства экологии страны говорится, что стороны договаривались о подаче 45 кубометров в секунду, на самом деле поступало 30 кубометров в секунду.

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Отключение воды усугубило и без того сложную ситуацию на юге Казахстана. Арыки и каналы пересохли, погибло до трети урожая. По сообщениям местных фермеров, свекла оказалась в пять раз меньше обычного, дыни размером с огурец. В шести районах Жамбыльской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Предварительный ущерб от засухи оценивается в 7 млрд тенге ($15 млн). Ожидается, что в Казахстане поднимутся цены на многие овощи, в том числе на картофель, морковь, лук и свеклу. Кроме того, пострадали посадки кормовых культур, а значит, подорожает и мясо.

Ситуация усугубляется тем, что Кировское водохранилище сильно обмелело, поэтому Киргизия при всем желании не может возобновить поставки. Согласно сообщению Минсельхоза страны, к 22 августа в водохранилище осталось 14 млн кубометров воды, в прошлом году в это время было 106 млн кубометров. "Вода не прибывает, увеличения показателя не наблюдается. В 2022 году поступало 13,7 кубометра воды в секунду", - говорится в сообщении ведомства.

Киргизские СМИ публикуют также снимки водохранилища со спутников. На кадрах видно, что резервуар действительно сильно обмелел. Киргизский общественник Жылдызбек Керимбаев съездил на побережье водоема и опубликовал видео, на котором тоже видно, что воды мало. "Мне уже 45 лет, 20 их них я прожил в селе на берегу этого водохранилища. Никогда такого состояния водоема я не видел", - отметил автор ролика.

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Водители спят в кабинах

Параллельно с водным кризисом возникла другая проблема. В воскресенье, 20 августа Казахстан перекрыл все пункты пропуска на границе с Киргизией. В результате на КПП образовались многокилометровые пробки. Так, на пункте пропуска "Ак-Тилек" скопилось 500 фур, на пункте пропуска "Кен-Булун" - 150.

Дальнобойщики говорят, что на территорию Казахстана пропускают только отдельные машины, досмотры длятся четыре-шесть часов. Так, 21 августа, через КПП удалось проехать только 12 автомобилям. Водители вынуждены спать в кабинах, многие везут скоропортящийся товар, а значит, понесли убытки.

Согласно официальным заявлениям, на границе проводится некая спецоперация. "Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, идет операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас проводится тщательная проверка со стороны пограничной службы и Комитета нацбезопасности", - заявил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев. По его словам, коммерческие грузы никто специально не задерживает.

В Киргизии при этом уверены, что Казахстан заблокировал границу, чтобы отомстить и принудить к возобновлению поставок воды. Так, дальнобойщики, оказавшиеся в очереди на пропускных пунктах, сообщили журналистам, что в разговорах с ними о воде упоминали сами казахские пограничники. "Получается, два государства не могут договориться между собой и просто манипулируют нашими интересами", - сказал репортерам один из водителей.

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На эту же версию отреагировал директор Научно-исследовательского института ирригации минсельхоза Киргизии Улан Чортомбаев. "Воды нет. Сейчас XXI век, вы сами можете все увидеть через спутник. Давайте продолжим нашу работу в духе братских отношений, не чиня друг другу препятствий. Не закрывайте границы, а наоборот, почаще пропускайте наши машины. Завтра снова настанет время, когда понадобится вода. Не будем плевать на наше благо", - призвал он.

"Воды будет все меньше"

Наблюдатели напоминают, что это не первый кризис в отношениях двух стран. Например, серьезные осложнения отмечались в 2010 году. Тогда в Киргизии произошла революция, в ходе которой был свергнут президент Курманбек Бакиев. Казахстан, не желая пускать к себе "волну беспорядков", на полтора месяца перекрыл границу. В Киргизии заявляли о миллиардных убытках, а потом закрыли заслонку на Кировском водохранилище. Эксперты опасались, что дело может дойти до силового противостояния, но политики сумели договориться, и ограничения с обеих сторон были постепенно сняты.

Завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что сейчас политикам двух стран договариваться не о чем.

- Есть спутниковые снимки Кировского водохранилища, на них отчетливо видно, что воды нет. Поэтому по воде диалог невозможен. Границу казахстанские власти в ближайшее время тоже не откроют. Астане нужно как-то объяснить своим гражданам происходящее, на роль виновников засухи выбрали киргизов. В самом деле, не признавать же некомпетентность собственных чиновников. В итоге все разрешится естественным путем - наступит осень, пойдут дожди, водохранилище начнет заполняться, природные стихии постепенно компенсируют управленческие провалы, - отмечает он.

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Грозин добавляет, что в среднесрочной перспективе проблемы будут нарастать.

- Юг Казахстана, в том числе Жамбыльская область, при нынешних тенденциях превратится в зону бедствия. Воды будет все меньше, деградирует аграрное производство, усугубятся проблемы в экономике и социальной сфере, появятся климатические беженцы, которые могут хлынуть в том числе в Россию. В таких условиях возрастут риски вооруженной эскалации, применения силовых инструментов, - подчеркивает он.

Заведующая сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева считает, что нынешний кризис может быть связан не только с водной проблемой.

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- Мы знаем, что на сентябрь запланирована встреча лидеров стран Центральной Азии с президентом США Джо Байденом. На этих переговорах наверняка будут обсуждать соблюдение антироссийских санкций, блокировку параллельного импорта в Россию. Сейчас мы видим, что Казахстан фактически прервал сухопутное сообщение Киргизии и России. Вполне вероятно, что Астана таким образом демонстрирует американцам свою договороспособность, готовность к сложным решениям, - утверждает она.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692830280


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