Путин призывает БРИКС добить американский доллар, - Насер Кандиль

01:40 24.08.2023

Al Binaa

Ливан



Путин сокращает количество своих битв до одной – борьбы с доминированием доллара



Владимир Путин на саммите БРИКС обратил внимание на угрозу западной гегемонии и доминирования доллара в мировой торговле, пишет Al Binaa. Именно Россия активно участвует в борьбе с США, отмечает автор статьи. По его мнению, отказ от доллара – уже не просто идея, а реальный факт.



Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением перед гостями и участниками саммита БРИКС, в котором обратил особое внимание на международную ситуацию и опасность гегемонии Запада во главе с Соединенными Штатами. Увеличение числа стран, желающих вступить в БРИКС, рост ВВП блока, а также снижение доли доллара в экспортно-импортных операциях, по его словам, способствуют достижению текущей цели – лишить доллар статуса ведущей мировой валюты. Тому, кто внимательно слушал речь Путина, будет не трудно заметить, что российский лидер не затрагивал политические аспекты глобальных конфликтов, включая ситуацию на Украине. Он коснулся исключительно экономических проблем – санкций, энергетического и зернового кризисов. Подводя итог, можно сказать, что глобальным приоритетом сейчас является избавление от гегемонии доллара.



По данным Всемирного банка, БРИКС обогнал страны G7 по объему ВВП. В мировой экономике у БРИКС оказалась доля в 32%, а у стран "Большой семерки" – 31%. БРИКС – это почти 26% территории мира и около 43% населения планеты. При подсчете ВВП учитываются не банковские операции и фондовые биржи, а фактическая стоимость активов, сырья и реально произведенных товаров. Также, согласно данным, странам БРИКС удалось снизить свою зависимость от западных экономик, в то время как США и ЕС не удалось добиться автономии от экономик стран объединения. Европа продолжает страдать от последствий прекращения поставок российских энергоносителей. Все западные страны признают невозможность добиться экономической независимости от Китая. Взаимные капиталовложения государств-членов БРИКС увеличились в шесть раз, а доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках этих стран снизилась примерно до 20%. Другими словами, переход к новому мировому экономическому порядку, независимому от доллара, стал возможен.



Путин активно участвует в противостоянии западной гегемонии. Американцы практически сошли с арены конкуренции. Они приняли решение вывести свои войска из Афганистана и признали неэффективность силовых методов для достижения целей. Соединенные Штаты постоянно уклоняются от любых военных столкновений, в том числе и на Украине. При этом доллар является самым смертоносным американским оружием. Он доминирует в мировых расчетах и финансовых операциях, контролирует уровень благосостояния и повседневную жизнь миллиардов людей. Гегемония доллара в мировой финансовой системе позволяет Америке наказывать неугодные страны с помощью санкций. Путин призывает к совместной борьбе за свержение доллара с трона финансового суверенитета над мировой экономикой, поскольку это последний удар, который должен и может быть нанесен американской гегемонии.



Отказ от доллара – уже не просто красивая идея. Доля доллара в расчетах между государствами-членами БРИКС снизилась почти в половину за последние два года. Странам БРИКС также удалось немного снизить оборот доллара в мире благодаря переходу на расчеты в национальных валютах со странами, не входящими в блок, и теми, кто подал заявки на членство. И если принять во внимание количество государств, выразивших заинтересованность во вступлении в БРИКС, особенно имеющих вес на энергетическом рынке (Саудовская Аравия, Алжир и Иран), то, очевидно, что влияние блока на мировых рынках значительно возрастет. Битва против гегемонии доллара началась с работы по созданию аналога SWIFT ­­– собственной системы обмена финансовыми сообщениями. Новый банк развития (НБР) был утвержден вместо Всемирного банка. Также идут разговоры о создании единой валюты в дополнение к национальным валютам стран БРИКС, которая составит конкуренцию доллару в финансовых и торговых операциях.



Автор: Насер Кандиль (ناصر قنديل)