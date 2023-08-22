БРИКС закрыл американский финансовый Голливуд, - Ас-Сейед Шебл

01:41 24.08.2023 Al Mayadeen

Ливан



Между БРИКС и позицией по конфликту на Украине... Каир на перепутье



"Голливудскому" десятилетию, когда главную роль играли США, пришел конец. БРИКС создаст многополярный мир, сообщает Al Mayadeen. В этой связи Египет намерен воспользоваться уникальным шансом и присоединиться к могущественному блоку. Но есть политический момент, связанный с Украиной.



Уже долгое время идут споры о том, что может повлиять на политику Египта на международном и региональном уровнях в свете продолжающегося экономического кризиса. Каир вынужден занимать позиции и принимать решения, отличные от тех, что определяли его политику полвека назад. Он изо всех сил пытается не дать инфляции съесть доходы египтян и превратить их сбережения в бесполезные фантики.



Египет внимательно следит за глобальными изменениями и выражает заинтересованность в присоединении к БРИКС. Многие аналитики утверждают, что власти страны отходят от ориентации на НАТО и вновь начинают сближаться с Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Все эти государства подобны звездам, которые с каждой ночью все ярче сияют на небосклоне международной политики.



Позиция Каира по ситуации на Украине вытекает из понимания реалий новой многополярности. Мир, который должен положить конец тому образу, который сформировался в человеческом сознании с конца 80-х годов, когда Вашингтон доминировал в процессе принятия международных решений, а страны, бросившие ему вызов, не могли конкурировать с ним в вооружении, экономике и идеологической пропаганде. Прошедшие десятилетия можно по праву считать "голливудскими", но пришло время написать "конец фильма" на экране.



Каир, официально занимающий нейтральную позицию в конфликте между Москвой и Киевом, не препятствовал своим местным СМИ "нападать" на западные страны и обличать их чрезмерную агрессивность. США и ЕС потревожили "русского медведя", натравив на него часть украинских нацистов, что в итоге вылилось в государственный переворот против президента Украины Виктора Януковича (2014 г.), а после - в российско-украинский конфликт (февраль 2022 г.). И даже тогда он не успокоился! НАТО начала оказывать военную и финансовую поддержку Украине.



Египетская общественность поддерживает позицию Москвы. Она очарована российской армией, стремящейся победить не только Зеленского и его окружение (бизнесменов и неонацистов), но и Запад с его агрессивной политикой. Египтяне не отклонялись от позиции народов третьего мира, считающих, что боевые действия ведутся не против Мариинского дворца, а скорее против самого Белого дома и его колониального наследия.



Общественное мнение, несомненно, влияет на общее видение внешней политики государства, не говоря уже о том, что оно подвергается влиянию средств массовой информации.



Кроме того, есть сложные экономические условия, оказывающие давление изнутри, а также международные события, которые оказывают давление извне. Так Египет оказался на распутье, но последнее слово по-прежнему остается за его высшим руководством.



Египетская интеллигенция, несмотря на снижение своего влияния, продолжает призывать Каир идти в ногу с глобальными изменениями. Египет – это страна с невероятным историческим наследием, возглавлявшая арабов и страны третьего мира в 50-60-е годы. Она должна вновь поверить в себя, проявить активность и смелость, а также перестать избегать конфликтных ситуаций и прятаться, чтобы иметь возможность решить все свои проблемы.



Египет и БРИКС - такая возможность предоставляется только один раз в жизни!



Посол России в Каире Георгий Борисенко 14 июня заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.



По словам дипломата, одно из начинаний, которым сейчас занимается объединение, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой единой валюты БРИКС.



"Египет это очень интересует", - сказал он.



В марте президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение об основании Нового банка развития БРИКС и документ о присоединении Египта к банку. Глава МИД Египта Самех Шукри присутствовал на совещании министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне два месяца назад. В 2017 году Ас-Сиси принимал участие в саммите БРИКС по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина.



Местные СМИ, в свою очередь, поддержали шаги Египта по вступлению в БРИКС. Они по большей части сосредоточились на экономических выгодах, которые египтяне могут получить от присоединения к экономическому блоку, имеющему большое глобальное влияние. В то же время разговоры о том, что этот шаг является вызовом политике Запада, утихли.



Это решение не было спонтанным. Оно соответствует видению египетского государства: "избегать нынешнего состояния международной поляризации, установить сбалансированные отношения с Западом и Востоком".



В последнее время внешняя политика Каира претерпела серьезные изменения. С одной стороны, Египет развивает отношения с западными столицами со времен Анвара Садата, а с другой – стремится оживить свои рынки и избавиться от гегемонии доллара. Все это подталкивает его к таким организациям, как БРИКС.



Изменения произошли и в политике стран Персидского залива, с которыми во многом связан Каир. Руководство этих государств начало осознавать происходящие глобальные перемены и шаткость позиций США. Они стали больше полагаться на собственную силу, достигнутую благодаря доходам от экспорта нефти. Страны Персидского залива стали теснее взаимодействовать с Пекином и Москвой и не оглядываться на Белый дом.



Египет – не единственный, кто подал заявку на вступление в БРИКС. Вместе с ним заинтересованность проявили такие страны, как: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссия, Боливия, Куба, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал, Таиланд, Венесуэла и Вьетнам.



Египтяне рассматривают БРИКС как спасательный круг и уникальную возможность освободиться от гегемонии доллара. БРИКС, основанный в 2006 году, является одним из самых значимых экономических блоков в мире. БРИКС – это 30% мирового ВВП, почти 26% территории мира, около 43% населения планеты. На долю группы приходится более трети мирового производства зерна.



БРИКС обладает внушительной военной и ядерной мощью, поскольку в этот блок входят четыре самые сильные армии в мире – Россия, Китай, Индия и Бразилия. Согласно рейтингу Global Firepower за 2023 год, оборонные расходы стран БРИКС составляют 400 миллиардов долларов. В блок входят три ядерные державы (Россия, Китай и Индия), которые в совокупности имеют на вооружении 6 463 единиц ядерного оружия.



С 1 января 2023 года ЮАР приняла председательство в БРИКС. 22-24 августа в Йоханнесбурге состоится 15-й саммит БРИКС, несмотря на слухи о том, что он может быть перенесен в Китай, чтобы президент России Владимир Путин смог принять личное участие в этом форуме. Напомним, что Пекин не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ранее ордер на арест российского лидера. В конце июля Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи, поскольку был заинтересован в проведении этого форума и продолжении переговоров.



Присоединение к БРИКС открывает большие возможности для увеличения торгового обмена между Египтом и государствами-членами. БРИКС – сильный блок, который сможет защитить интересы Каира. Египет также сможет извлечь выгоду из тенденции вести дела в национальных валютах. Вступление в БРИКС сможет стимулировать египетский экспорт, тем самым ослабляя давление на валютный курс в стране.



Конфликт на Украине. Египет и кризис "взвешенной позиции"



Официальные египетские СМИ считают, что конфликт на Украине положил конец шестилетним усилиям правительства по восстановлению экономики. Каир осуществляет свою программу экономических реформ, начатую в рамках соглашения с Международным валютным фондом в 2016 году. Украинский кризис разразился после пандемии COVID-19, что еще больше истощило валютные резервы страны. Египетский фунт упал в три раза, уровень инфляции побил все рекорды, а встревоженные инвесторы вывели из страны 22 миллиарда долларов портфельных инвестиций.



Эти негативные последствия, повторившиеся в ряде развивающихся экономик, не помешали большинству стран третьего мира поддерживать Россию в спецоперации на Украине, которую они рассматривают как самозащиту от западной агрессии.



Официальная позиция Каира всегда была направлена ​​на поиск решения, учитывающего интересы всех сторон, для достижения международной стабильности и безопасности. Министерство иностранных дел Египта всегда подчеркивало, что государство занимает взвешенную позицию по украинскому конфликту, привержено соблюдению принципов международного права и разрешению споров мирными средствами. Каир отдает предпочтение языку диалога и подчеркивает важность мобилизации международных усилий для достижения решения, удовлетворяющего все стороны конфликта, чтобы обеспечить международную стабильность и безопасность.



В марте 2022 года Египет под давлением Запада осудил российскую спецоперацию на Украине и проголосовал за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой включение четырех украинских регионов в состав России в октябре того же года не признается. Однако Каир всегда призывал к поиску политического решения этого кризиса с использованием диалога, мирных средств и активной дипломатии.



Взвешенная позиция, занятая Египтом, не помешала ему появиться в заголовках мировых СМИ. Так, The Washington Post писал, что Каир якобы собирается поставить оружие одной из воюющих сторон. В секретных документах Пентагона, просочившихся в сеть, говорилось, что Абдель Фаттах ас-Сиси приказал изготовить до 40 000 ракет, чтобы тайно отправить их России, однако после переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками он изменил свое решение (в Кремле назвали "уткой" данные о планах Египта поставить ракеты России, – прим. ИноСМИ). Американская газета The Wall Street Journal, в свою очередь, утверждает, что Египет сопротивляется запросам США на отправку оружия на Украину.



По оценкам военных экспертов, Египет – одна из немногих стран, имеющих восточное и западное оружие. При этом он неохотно ввязывается в международные конфликты, что позволяет ему сохранять доверие всех поставщиков оружия в мире. Каир осознает стремление Вашингтона лишить его любых связей с Россией, как в военном, так и в экономическом отношении. Он также прекрасно понимает, что США используют "утечки", чтобы терроризировать египетское государство.



В целом, Каир старается не прыгать выше своей головы. Египетское правительство считает, что накормить более ста миллионов граждан – это самая важная задача. У него нет возможности ввязываться в авантюры или играть видную роль на мировой арене, поскольку страна не располагает огромными ресурсами, а местные производители не способны удовлетворить потребительский спрос. Поэтому оно постоянно ищет способ получить твердую валюту для покрытия дефицита на рынке.



Египет в течение многих лет, а возможно, и десятилетий, придерживался этой стратегии. Но все меняется. Каир осознает глобальные изменения, происходящие на всех уровнях, и прекрасно понимает, что решение внутренних проблем лежит не в четырех стенах. Присоединение к БРИКС и сохранение взвешенной позиции в отношении конфликта на Украине, несмотря на давление Запада, являются первыми шагами на пути к долгожданным переменам.



Автор: Ас-Сейед Шебл (السيد شبل) Источник - ИноСМИ

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